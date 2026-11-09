초무침에만 쓰는 조미료라고? 식초 한 방울의 비밀

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큰사진보기 ▲익숙하게 집어 들던 식초 병 속에는 요리의 간을 세우고 풍미를 깨우는 과학이 숨어있다. ⓒ 이민호 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프입니다. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

평소에 요리하면서 찌개 간을 맞추거나 무침 요리를 하다가 찬장 속 식초병을 집어 든 적이 있을 것이다."초무침도 아닌데 찌개나 볶음 요리에 식초를 넣으라고? 괜히 시큼해져서 요리를 망치는 것 아닐까?"한국 가정이나 당장 우리 집 주방을 들여다보면 양조식초, 사과식초, 현미식초, 심지어 2배 식초까지 종류도 다양하다. 그런데 식초를 사용하는 요리는 생각보다 한정적이다. 오이무침이나 파래무침, 냉면, 초고추장을 만들 때면 찾지만 찌개나 볶음 요리를 하면서 식초병을 꺼내는 일은 흔하지 않다.호주 레스토랑 주방에서 20년 넘게 일하면서 식초를 바라보는 시각이 조금 달라졌다. 서양식 주방에서 식초는 단순히 신맛을 내는 조미료가 아니다. 고기 요리의 느끼함을 잡고, 소스의 맛을 정리하며, 밋밋한 음식에 생기를 더하는 재료다.주방에서는 이런 역할을 하는 신맛을 '산(Acid)'이라고 부른다. 소금이나 설탕처럼 맛을 더하는 것과는 조금 다르다. 다른 맛이 서로 어울리도록 균형을 잡아주는 역할에 가깝다. 식초의 종류와 성질, 그리고 언제 넣느냐에 따라 같은 재료로 만든 음식도 맛이 달라진다.마트 식초 코너에 가면 여러 종류의 식초가 진열되어져 있다. 가격이나 브랜드를 보고 고르는 경우가 많지만, 식초마다 맛과 향, 산도가 다르기 때문에 요리에 맞춰 사용하는 것이 좋다.양조식초는 알코올에 초산균을 작용시켜 초산 발효를 거쳐 만든 식초다. 과일이나 곡물의 향이 강하지 않고 비교적 깔끔하고 선명한 신맛을 낸다. 냉면 육수나 초고추장, 오이 미역냉국처럼 재료 자체의 향보다 산뜻한 신맛이 중요한 요리에 잘 어울린다. 다른 재료의 향을 크게 방해하지 않아 기본 식초로 두루 사용하기 좋다.사과식초는 사과를 원료로 만들며, 현미식초는 현미 등 곡물을 바탕으로 만든다. 원료와 발효 방식에 따라 차이가 있지만 양조식초와 비교하면 과일이나 곡물에서 오는 향과 풍미가 더해지는 경우가 많다. 사과식초는 샐러드드레싱이나 생선 요리에 활용하기 좋고, 현미식초는 나물무침이나 각종 양념장에 사용하면 은은한 곡물의 풍미를 더할 수 있다.2배식초는 일반 식초보다 산도가 높은 제품이다. 제품에 따라 차이가 있지만 일반 식초의 산도가 약 6~7%라면 2배식초는 12~14% 수준인 경우가 있다. 이름처럼 같은 양을 넣으면 신맛이 훨씬 강하게 느껴진다. 일반 식초를 사용하던 양만큼 넣으면 음식의 맛이 쉽게 치우칠 수 있다. 따라서 사용할 때는 제품에 표시된 산도를 확인하고 소량부터 넣는 것이 좋다. 특히 절임이나 양념장을 만들 때는 편리하지만, 일반 식초와 똑같은 감각으로 사용해서는 안 된다.서양식 주방에서는 스테이크나 소스를 완성할 때 레몬즙이나 비네거를 조금 넣기도 한다. 음식이 거의 완성된 상태에서 산미를 더해 전체적인 맛을 정리하는 것이다.이런 방법은 한식에도 활용할 수 있다. 돼지고기가 들어간 김치찌개나 제육볶음처럼 지방이 많은 요리를 만들었다고 생각해 보자. 고기와 양념이 충분히 익었는데도 맛이 어딘가 무겁고 입안에 기름진 느낌이 남을 때가 있다. 이럴 때 식초를 아주 조금 넣어보자. 처음부터 많은 양을 넣을 필요는 없다. 한두 방울부터 시작해 맛을 보면서 조절하면 된다.산미는 지방을 실제로 분해하는 것은 아니지만, 입안에서 느껴지는 기름진 맛을 덜 무겁게 하고 음식 전체의 풍미를 선명하게 만드는 데 도움을 준다. 또 짠맛과 신맛은 서로 영향을 주기 때문에 적당한 산미가 들어가면 소금을 더 넣지 않아도 간이 한결 또렷하게 느껴질 수 있다. 물론 식초가 소금 자체를 줄여주는 것은 아니고 맛의 균형을 조절하는 역할을 하는 것이다.우리가 밤늦게 라면을 끓일 때 식초를 몇 방울 넣는 경우도 있다. 신맛을 내기 위해서라기보다는 유탕면 특유의 기름진 느낌을 덜어내고 국물 맛을 조금 더 산뜻하게 만들기 위해서다. 또한 텁텁함을 잡고 면발의 글루텐을 탱탱하게 조여주며, 다음 날 나트륨으로 인한 붓기를 덜어주는 역할도 하기 때문이다.식초는 조리 마지막 단계에서 조금씩 넣어보는 것이 좋다. 특히 신선한 향과 산미를 살리고 싶다면 불을 끄기 직전이나 그릇에 담기 전에 넣는다.식초를 넣고 오래 끓이면 신맛의 일부가 증발하면서 처음과 다른 맛이 된다. 그렇다고 산 성분이 모두 사라지는 것은 아니다. 음식에 남는 산미도 있으므로 넣는 양을 조절해야 한다. 식초를 넣었다는 사실을 알아차릴 정도로 시큼하게 만드는 것이 목적은 아니다. 먹었을 때 음식이 한결 산뜻해졌다는 느낌이면 충분하다.식초의 산성 성분은 생선과 고기 같은 단백질 식품에도 영향을 준다. 단백질 구조를 변화시키기 때문에 사용하는 양과 시간에 따라 식감이 달라질 수 있다.고등어나 삼치처럼 특유의 냄새가 있는 생선은 손질과 조리 과정이 중요하다. 생선 비린내의 원인 중 하나인 트리메틸아민은 염기성을 띠는 물질이다. 산성인 식초를 사용하면 이 성분의 냄새를 줄이는 데 도움이 된다.생선을 손질한 뒤 식초를 아주 소량 활용해도 좋다. 다만 식초에 오래 담가두면 산이 생선 표면의 단백질을 변성시켜 식감이 달라질 수 있다. 생선구이를 할 때는 식초를 많이 바르는 것보다 손질과 물기 제거를 먼저 신경 쓰는 편이 좋다. 표면의 수분을 충분히 닦아내야 구웠을 때 껍질도 더 잘 바삭해진다.불고기나 제육볶음 양념에도 식초를 활용할 수 있다. 간장과 설탕, 마늘을 넣은 양념에 식초를 아주 조금 더하면 단맛과 짠맛 사이에 산미가 들어오면서 맛의 균형이 달라진다. 특히 기름기가 있는 돼지고기 요리에는 산뜻한 뒷맛을 더하는 데 도움이 된다.다만 식초가 고기 깊숙이 빠르게 스며들어 질긴 고기를 부드럽게 만들어준다고 생각해서는 안 된다. 산은 고기 표면의 단백질에 먼저 영향을 주며, 오래 재우거나 양이 많으면 오히려 표면의 식감이 지나치게 변할 수 있다. 고기를 부드럽게 만드는 것이 목적이라면 부위 선택과 손질, 숙성 시간, 조리 온도도 함께 고려해야 한다.오늘 저녁 주방에서 식초병을 집어 들었다면 평소와 조금 다른 요리에 사용해 보는 것은 어떨까. 식초는 초무침이나 냉면을 만들 때만 필요한 재료가 아니다. 돼지고기 요리의 느끼함을 덜어주고, 소스의 맛을 정리하며, 생선의 비린내를 줄이는 데도 활용할 수 있다.레스토랑 주방에서 맛을 완성할 때 셰프들이 신경 쓰는 것 중 하나가 산미다. 소금으로 간을 맞추고 설탕으로 균형을 잡은 뒤에도 맛이 어딘가 부족하다면 산미를 살펴본다. 식초를 많이 넣는다고 음식이 맛있어지는 것은 아니다. 오히려 넣었는지 모를 만큼 적은 양이 음식 전체의 맛을 바꾸기도 한다.찬장 한쪽에 세워둔 식초 병. 다음에는 초무침을 만들 때만 꺼내지 말고, 평소 즐겨 먹는 요리에 한 방울씩 활용해 보자. 익숙했던 음식에서 조금 다른 맛을 발견할 수 있을 것이다.