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정치

26.11.05 16:43최종 업데이트 26.11.05 16:57

"윤석열 내란 아냐" 국힘 김태규 제명 촉구안 국회 통과

더불어민주당 주도로 찬성 166표, 무효 1표 가결... 국민의힘 의원들은 투표 불참

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본회의 참석한 김태규 국민의힘 의원 김태규 국민의힘 의원 제명 촉구 결의안이 5일 국회에서 열린 본회의에서 통과된 가운데 김 의원이 본회의에 참석해 있다. 김 의원을 포함한 국민의힘 의원들은 결의안 표결에 불참했다.
본회의 참석한 김태규 국민의힘 의원김태규 국민의힘 의원 제명 촉구 결의안이 5일 국회에서 열린 본회의에서 통과된 가운데 김 의원이 본회의에 참석해 있다. 김 의원을 포함한 국민의힘 의원들은 결의안 표결에 불참했다. ⓒ 남소연

김태규 국민의힘 의원에 대한 제명 촉구 결의안이 5일 국회 본회의에서 더불어민주당 주도로 가결됐다.

무기명 투표 표결 결과, 재석 의원 167명 중 찬성 166표, 무효 1표로 처리됐다. 해당 결의안은 천준호 더불어민주당 의원 등 160명이 발의한 것으로, 김 의원이 전두환·윤석열씨 내란 행위를 부정하는 발언을 해 국회의원의 품위유지 의무를 위반했다는 내용을 담고 있다. 국민의힘 의원들은 표결에 불참했다.

김 의원은 9월 30일 JTBC 유튜브 '장르만 여의도'에 출연해 사회자의 '윤석열은 내란이냐 아니냐' 질문에 "(내란이) 아니다", '전두환은 내란이냐 아니냐' 질문에도 "내란이 아니다"라고 했다. 그는 '이미 법적 판결이 난 건데도 아니냐'는 반문에도 "저는 내란이 아니라고 생각한다"고 답해 논란이 됐다(관련 기사: "전두환도 내란 아냐" 김태규에 화난 민주당 "선 넘었다" https://omn.kr/2jyy8 ).

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민주당은 관련해 국민의힘의 자체 징계 혹은 김 의원의 사과 등을 요구해 왔다. 김 의원은 이를 거부했다. 다만 지난달 2일 국회 운영위원회의 개의에 앞서 별도 입장문을 내고 "(발언의) 진의는 그렇지 않더라도 오해를 초래할 빌미를 제공한 부분에 대해 유감"이라고 밝혔다. 이에 민주당은 같은 날 운영위에서 단독으로 김 의원에 대한 제명 촉구 결의안을 처리했다.

참고로 국민의힘 최수진 의원은 당시 "사법적 판단이나 다수 의석의 힘으로 국회의원 표현의 자유를 강제할 수 없다"라며 김 의원을 옹호했다. 김민전 의원도 "언제부터 민주당이 (이렇게) 소위 '입틀막'을 하는 정당이 됐나"라며 부당한 조치라고 반발했다.

한편, 결의안이 국회 본회의를 통과했다고 해 바로 의원직이 박탈되지는 않는다. 이날 통과된 것은 촉구 결의안으로, 실제 제명을 위해선 국회 윤리특별위원회의 별도 징계 심사를 거쳐 본회의에서 재적의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다.

#내란부정#김태규#제명촉구#이진숙#국민의힘

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유성애 (findhope) 내방

정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

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