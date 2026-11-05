"윤석열 내란 아냐" 국힘 김태규 제명 촉구안 국회 통과

▲본회의 참석한 김태규 국민의힘 의원김태규 국민의힘 의원 제명 촉구 결의안이 5일 국회에서 열린 본회의에서 통과된 가운데 김 의원이 본회의에 참석해 있다. 김 의원을 포함한 국민의힘 의원들은 결의안 표결에 불참했다. ⓒ 남소연 관련사진보기