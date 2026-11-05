K-콘텐츠의 담대한 비전, 과감한 투자로 완성해야

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ felixmooneeram on Unsplash 관련사진보기

AD

세계시장에서 K-콘텐츠의 영향력이 커지고 있다. 이런 시점에 이재명 정부가 2030년까지 K-컬처 시장을 400조원 규모로 키우고, 문화 관련 수출 목표액을 1100억 달러로 세운 것은 시의적절하고 담대한 도전이라고 할 수 있다. 콘텐츠를 문화적 성취를 넘어 대한민국의 미래 성장동력으로 키우겠다는 정부의 뜻이 반영된 목표라고 볼 수 있는데, 이를 달성하기 위해서는 정부의 과감한 투자와 실행이 뒤따라야 한다.이 비전을 실제 투자로 뒷받침할 정책으로 기대를 모은 것이 바로 국민성장펀드였다. 그런데, 정부가 미디어·콘텐츠 분야에 5년간 5조 1천억원을 배정했지만, 2026년 9월 말까지 승인된 미디어·콘텐츠 사업은 단 한 건에 2200억원으로, 배정액의 4.3%에 불과했다.같은 기간 디스플레이 분야에는 배정액의 57.7%가 그리고 반도체 분야에는 22.8%가 승인됐다. 산업별로 사업 준비 기간과 투자 방식이 다르다는 점을 감안 하더라도 콘텐츠 분야의 승인 실적은 기대에 크게 못 미친 것이다.국민성장펀드의 메가프로젝트 선정에서도 콘텐츠 분야의 공백은 뚜렷하다. 정부는 반도체·인공지능·바이오 등 국가 핵심 분야의 대형 사업 13건을 1·2차 메가프로젝트 사업으로 선정했고, 금융위원회는 이들 사업에 20조원 이상을 공급할 계획이라고 밝혔다. 그러나 13개 사업 가운데 콘텐츠 관련된 사업은 하나도 없다. K-콘텐츠를 국가의 미래 성장동력으로 키우겠다는 비전과 실제 투자 사이에 엄청난 간극이 있는 것이다.이 간극을 메우려면 투자할 사업을 발굴하고 국민성장펀드를 지원하는 방식을 결정하는 과정에 콘텐츠 산업의 특성을 적극적으로 반영할 필요가 있다. 콘텐츠의 핵심 자산은 이야기와 음악, 영상, 캐릭터 같은 지식재산(IP) 이다. 그리고 이러한 지식재산은 작품마다 수익이 발생하는 시점과 투자금을 회수하는 방식이 다르다. 하지만, 현재 국민성장펀드의 지원 방식은 설비·인프라 중심의 대형 투자에 치우쳐 있어, 콘텐츠의 특성을 충분히 반영하지 못하는 것은 현실이다. IP의 가치와 사업성을 반영하고 투자 위험을 낮출 수 있도록 콘텐츠에 맞는 심사 기준과 금융 구조를 마련해야 할 것이다.현재 우리나라 콘텐츠 업계의 자금 사정은 상당히 어려운 상황이다. 콘텐츠 분야 스타트업 투자는 2022년 약 1조 3천억원에서 2025년 1,244억원으로 줄어 90.5%가 감소했다. 2024년에는 상장된 영화·드라마 제작사 11곳 가운데 6곳이 영업 적자를 기록했다. 이러한 콘텐츠 업계의 자금난은 특히 창업 기업과 중소 제작사의 제작 기반을 흔들 수 있어 시급한 조치가 필요한 시점이다.이와 함께, 토종 OTT의 경쟁력도 동시에 키워야 한다. 창작자와 제작사가 좋은 콘텐츠를 만들어도 국내외 시청자에게 연결할 플랫폼이 약하면, 국내 산업에 쌓이는 경제적 성과는 제한적일 수밖에 없다. 국내 콘텐츠 산업의 성장과 콘텐츠 주권을 지키려면 제작사의 창작·제작 기반과 토종 OTT의 투자·유통 역량을 함께 키워야 한다. 국내에서 기획하고 제작한 콘텐츠가 토종 OTT를 통해 세계시장에 진출하고, 그 성과가 다시 국내 콘텐츠 제작 생태계에 쌓이는 구조를 조성할 필요가 있는 것이다.이를 위해서는 문체부가 먼저 나서야 한다. 금융위원회와 산업은행의 사업 제안을 기다리기보다, 콘텐츠 업계의 자금 수요를 선제적으로 파악해 투자할 만한 사업을 발굴하고, 관계 기관과 협의해 국민성장펀드의 지원으로 이어지도록 하는 구체적인 투자 구조를 만들어야 할 것이다. 아울러 국민성장펀드 승인 실적이 저조한 원인도 점검하고, 콘텐츠에 맞는 심사 기준과 금융 지원 방식 또한 마련해야 할 것이다. 콘텐츠 업계에 배정된 재원이 제작사와 토종 OTT의 성장에 실질적으로 쓰이도록 연결하는 노력에 주무 부처가 적극적으로 나서야 한다.이재명 정부의 K-콘텐츠 활성화를 위한 담대한 비전은 이미 제시되었다. 이제 그 비전을 산업의 성장으로 이어갈 과감한 투자가 필요하다. 문체부가 사업 발굴과 지원 방식 개선을 주도하고, 국민성장펀드가 현장에 실질적으로 자금을 공급할 때, K-콘텐츠의 다음 도약도 가능해질 것이다.