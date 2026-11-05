미국 최초의 무슬림 상원의원, '힙합'으로 쓴 새 역사

큰사진보기 ▲2010년 발표된 에미넴의 '낫 어프레이드(Not Afraid)' ⓒ 유니버설뮤직코리아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미시간주 압둘 엘사예드(Abdul El-Sayed, 민주당) 후보가 당선되며 미국 역사상 최초의 무슬림 연방 상원의원이 탄생했다. ⓒ 연합뉴스/REUTERS 관련사진보기

최초의 흑인 여성 주지사, 최초의 아메리카 원주민 여성 주지사, 최초의 커밍아웃한 동성애자 상원의원 등... 20년 만에 민주당이 중간선거에서 상원과 하원을 탈환한 가운데, 수많은 '최초'의 기록이 쓰였다.미국 역사상 최초의 무슬림 상원의원에 당선된 압둘 엘사예드 역시 그 중 하나다. 이집트계 이민자의 자손인 엘사예드는 미시간주 연방 상원의원 선거에서 공화당 마이크 로저스 후보를 7%p가량의 표차로 꺾었다.의사이자 웨인카운티 보건국장을 지냈던 엘 사예드는 전국민 의료보장 확대와 생활비 인하 등 진보적 공약을 내세우며 유권자들의 지지를 모았다. 또한 이스라엘이 가자지구에서 자행한 학살을 강경하게 비난하고, 미국의 전쟁 개입을 멈춰야 한다는 주장 역시 내세웠다.그의 당선 뒤에는 힙합 음악이 있었다. 선거가 시작된 당일(현지시간 11월 3일), 엘 사예드는 소셜 서비스에 에미넴의 노래 '낫 어프레이드(Not Afraid)'를 배경음악으로 사용한 영상을 게시했다. '낫 어프레이드'가 울려 퍼지는 가운데, 엘 사예드는 "미시간이여, 이제 때가 왔습니다. 우리가 이 나라에 무엇이 가능한지 보여줄 차례입니다"라는 문구를 덧붙였다.'낫 어프레이드'는 에미넴이 2010년 발표한 <리커버리(Recovery)> 앨범의 첫 번째 싱글로, 발매 당시 빌보드 핫 100 차트 1위에 올랐던 에미넴의 대표적 히트곡이다. 극심한 약물 중독과 침체기를 겪었던 에미넴이 상처를 극복하고 다시 일어나겠다는 메시지를 담은 곡이다. 자신의 재기는 물론, 상처받은 이들과 함께 손을 잡고 나아가자는 메시지 역시 담았다."나를 깔봤던 모든 사람들"이라는 가사가 나올 때는 도널드 트럼프 대통령의 모습이 등장하고, "너의 발코니를 뜯어버릴 거야"라는 가사에서는 엘사예드가 발코니에 서 있는 모습이 등장한다. 도널드 트럼프 대통령 집권기의 시련을 딛고, 새로운 미국을 만들겠다는 포부를 이 노래에 대입한 것. 에미넴은 엘사예드의 지역구인 미시간주의 디트로이트를 대표하는 아티스트이기도 하다.한편, 에미넴은 이번에 자신의 노래가 선거 캠프에 사용된 것에 대해 이렇다 할 언급을 하지 않았다. 2020년에는 그의 노래 '루즈 유어셀프(Lose Yourself)'가 조 바이든 대통령의 선거 광고에 사용되었으며, 2024년에는 민주당 카멀라 해리스 대선 후보를 지지하기 위해 디트로이트 유세에 직접 참여했던 바 있다.선거 유세 과정에서 엘사예드는 켄드릭 라마와 드레이크의 디스전 역시 재소환했다. 선거 홍보 영상에서 켄드릭 라마의 노래 '유포리아(euphoria)'를 삽입한 것. 원곡에서 켄드릭 라마는 드레이크에 대한 극심한 반감을 드러내며 "나는 네가 걷는 방식도, 네가 말하는 방식도, 네가 옷을 입는 방식도 싫어"라고 말한다. 이 모습에 상대 후보인 공화당의 마이크 로저스를 대입한 것. 마이크 로저스는 엘사예드와의 토론 중 엘사예드 후보가 테러 단체인 무슬림 형제단과 관련이 있다고 주장하며 빈축을 산 바 있다.미국 선거 역사에서 대중음악은 후보의 이미지를 구축하고, 유권자를 독려하는 데에 중요한 도구로 기능해왔다. 힙합 음악의 직설적인 표현이 지지자를 하나로 묶는 데에도, 상대 후보의 네거티브에 대응하는 데에도 효과적임을, 이번 중간 선거가 증명하고 있다.