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26.11.05 16:38최종 업데이트 26.11.05 16:38

윤종오 "민주유공자법, 차기 본회의에 반드시 상정해야"

진보당 원내대표, 본회의 상정 무산에 유감 표해 "민주당, 국민의힘 핑계로 책임 회피 말아야"

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윤종오 원내대표를 비롯한 진보당 의원단. 자료사진
윤종오 원내대표를 비롯한 진보당 의원단. 자료사진 ⓒ 진보당

5일, 민주유공자법 국회 본회의 상정이 무산됐다. 이에 윤종오 진보당 원내대표가 유감을 표하는 입장문을 내고 "차기 본회의에 반드시 상정하라"고 촉구했다.

윤종오 원내대표는 "대한민국의 민주주의는 스스로 이루어진 것이 아니다"라며 "권력의 불의에 맞서 자신을 던진 수많은 열사들의 희생과 평생을 자식 잃은 슬픔과 고통 속에서 피눈물로 견뎌온 유가족들의 한이 모여 이룩한 유산"이라며 이같이 촉구했다.

윤 대표는 "민주유공자법은 그 고귀한 희생과 공헌에 대해 국가가 최소한의 예우와 지원으로 답하겠다는 약속이었다"라며 "그러나 국회의장과 민주당은 끝내 오늘 본회의에서 유가족과 약속했던 민주유공자법 상정을 외면했다"라고 지적했다.

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이어 "특히 민주당은 유가족들 앞에서 수없이 법안 처리를 약속해 왔다"라며 "패스트트랙 지정까지 주도하며 조속한 입법을 공언했던 민주당이 정작 결정적인 순간에 상정을 미루고 약속을 저버린 것은, 유가족의 가슴에 또 한 번 깊은 못을 박는 행태"라고 덧붙였다. 그러면서 "민주유공자법 본회의 상정 무산에 깊은 유감을 표한다"라고 밝혔다.

윤 대표는 "민주당은 더 이상 국민의힘 핑계를 대며 책임을 회피하려 하지 말라"라며 "지금이라도 유가족 앞에 진정성 있게 사과하고, 차기 본회의에는 민주유공자법을 반드시 상정할 것을 강력히 촉구한다"고 강조했다.

#윤종오#진보당#민주유공자법

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울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

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