38년 만에 텍사스를 푸른색으로... 탈라리코는 어떻게 가능했나

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026년 11월 3일, 텍사스에서 38년 만에 민주당 소속 연방상원의원이 탄생했다. 주인공은 공화당의 켄 팩스턴을 꺾은 제임스 탈라리코다. 텍사스에서 민주당 후보가 연방상원의원 선거에서 승리한 것은 1988년 이후 처음이다.
탈라리코는 당선 연설에서 "이 나라의 진짜 싸움은 좌파와 우파가 아닌 위와 아래의 싸움"이라고 강조했다. 이어 예수가 성전의 상인들을 내쫓은 일화를 언급하며 "이제는 탁자를 뒤엎을 때"라고 선언했다. 기독교적 이웃 사랑과 금권정치에 대한 저항을 하나의 메시지로 엮은 것이다. (https://omn.kr/2kerl)
'문화전쟁'의 늪을 벗어나다
탈라리코가 강조한 '위와 아래의 싸움'은 10년 전 민주당 대선 경선에서 돌풍을 일으켰던 버니 샌더스의 정치적 언어와 닮아 있다. 샌더스는 2015년 대선 출정식에서 "이 위대한 나라와 정부는 소수의 억만장자가 아니라 모든 국민의 것"이라고 선언했다. 부유층에 집중된 경제적·정치적 권력을 문제 삼으며 노동계층의 이해관계를 선거의 중심 의제로 끌어올렸다.
샌더스는 2016년 민주당 경선에서 패배했지만, 그의 문제제기는 사라지지 않았다. 2024년 대선에서 카멀라 해리스가 도널드 트럼프에게 패배하자 "노동계층을 버린 민주당을 노동계층이 버린 것은 놀라운 일이 아니다"라고 말했다. 특히 민주당 지도부가 노동계층의 경제적 어려움과 정치적 소외를 제대로 해결하지 못했다고 질타했다.
탈라리코도 민주당의 기존 선거 방식에 변화를 요구했다. 그는 2025년 7월 <PBS 오스틴>과의 인터뷰에서 "2024년 대선 패배는 민주당에 경종을 울려야 한다"고 지적했다. 이어 기존의 방식으로는 더 많은 유권자를 끌어들일 수 없다며 새로운 지도부와 정치적 메시지를 요구했다.
특히 탈라리코가 문제 삼은 것은 미국 정치권의 '문화전쟁(culture war)'이었다.
그는 문화전쟁을 "일종의 연막"이라고 규정했다. 인종과 종교, 성별에 따라 시민들을 갈라놓고, 그 사이 부유층이 자신들에게 유리한 정책을 관철한다는 것이다. 탈라리코는 이를 오래된 권력 유지 전략인 '분열시켜 지배하라(divide and conquer)'에 빗댔다.
이러한 주장은 같은 해 9월 상원의원 출마 선언에서도 반복됐다. 그는 "그들은 우리가 자신들의 부패를 눈치채지 못하도록 서로를 증오하고 분노하길 원한다"고 비판했다. 사회관계망서비스의 알고리즘과 케이블 방송이 시민들의 갈등을 증폭시키고 있다고도 지적했다.
그렇다고 탈라리코가 성소수자 권리를 부차적인 문제로 취급한 것은 아니었다. 그는 텍사스 정치권이 트랜스젠더를 집중적으로 공격하는 현실을 비판하면서 "우리는 잘못된 1%에 집중하고 있다"고 꼬집었다.
금권 정치를 꼬집다
그가 겨냥한 것은 트랜스젠더 인구가 아니라 텍사스 정치에 막대한 영향력을 행사하는 억만장자들이었다. 탈라리코는 시민들이 두려워해야 할 대상이 사회적으로 소외된 소수자가 아니라 막대한 경제적·정치적 권력을 가진, "팀 던이나 패리스 윌크스 같은 사람들"이라고 주장했다.
텍사스 주의회에서 지목한 사례는 학교 바우처 정책이었다. 이 정책은 세금으로 사립학교 등록금 등을 지원하는 제도다. 탈라리코는 이미 사립학교에 자녀를 보내는 부유층까지 지원 대상에 포함된 반면, 공립학교는 만성적인 재정 부족에 시달리고 있다고 비판했다.
텍사스트리뷴과 프로퍼블리카의 탐사보도에 따르면, 텍사스의 기독교계 보수 후원자들은 수십 년 동안 사립학교 바우처 정책을 추진했다. 특히 던과 윌크스 가문은 학교 바우처 정책을 지지하는 정치인과 단체에 거액을 후원했다. 당시 그렉 애벗 주지사는 바우처에 반대한 주의원들을 상대로 낙선운동을 벌이기까지 했다.
탈라리코는 바우처 정책을 단순한 교육정책의 문제로 보지 않았다. 그는 부유층을 위한 정책을 추진하면서 기독교적 가치를 내세우는 보수 정치인들의 모순을 비판했다. 그러면서 "가난한 사람에게서 빼앗아 부자에게 주는 것보다 더 비기독교적인 일을 생각할 수 없다"고 꼬집었다.
그가 강조하는 기독교적 가치는 오히려 권력에 대한 저항이다. 탈라리코가 자주 인용하는 일화는 신약성경에 등장하는 예수의 성전 정화 사건이다. 예수는 예루살렘 성전에서 장사하던 상인들과 환전상들을 내쫓고 그들의 탁자를 뒤엎었다. 탈라리코는 이 일화를 금권정치에 맞서는 행동의 상징으로 끌어왔다.
그는 상원의원 출마 선언과 당선 연설에서 모두 이 일화를 언급하며 "이제는 탁자를 뒤엎을 때"라고 강조했다. 예수가 성전에서 환전상의 탁자를 뒤엎었듯이, 이제 미국에서도 거액의 정치자금으로 영향력을 행사하는 억만장자들의 권력을 뒤엎자는 것이다.
그렇다면 그가 말하는 저항의 근거는 무엇일까. 탈라리코가 내세운 답은 다름 아닌 기독교적 '이웃 사랑'이었다.
'이웃 사랑'을 외치는 기독교도
"나는 공공정책을 통해 이웃을 사랑하려 한다."
탈라리코는 지난 3월 민주당 경선 승리 이후 이렇게 말했다. 그는 주거비와 보육비, 인슐린을 포함한 처방약 가격을 낮추기 위해 민주당과 공화당 의원들이 협력했던 경험을 언급했다.
그에게 이웃 사랑은 가난한 사람을 불쌍히 여기는 감정에서 끝나지 않는다. 이웃 사랑의 실천은 보육비를 낮추고, 의료서비스에 대한 접근성을 확대하고, 공교육을 지원하는 일이다.
그가 말하는 이웃에는 정치적 반대자도 포함된다. 탈라리코는 "나와 같은 모습의 이웃, 나와 같은 방식으로 기도하는 이웃, 나와 같은 후보에게 투표하는 이웃만 사랑하라는 것이 아니다"라고 강조했다.
정의를 위해 싸우다 보면 적을 만들 수 있다는 사실도 인정했다. 그러나 반대자를 인간으로서 존중하는 일을 포기하지는 않았다. 그는 지난해 조 로건의 팟캐스트에서 "내 종교에서 가장 혁명적인 가르침은 적을 사랑하라는 것"이라고 말했다.
그렇다고 탈라리코가 주장하는 사랑이 무조건적인 타협이나 갈등 회피를 뜻하지는 않는다. 그는 지난 3일 당선 연설에서 "사랑은 수동적이지 않다. 사랑은 중립적이지 않다. 사랑은 약하지 않다"고 강조했다. 이어 사랑이란 괴롭히는 사람과 괴롭힘 당하는 사람 사이에 서는 일이며, 악을 똑바로 마주하는 일이라고 역설했다.
미국 정치에서 기독교적 언어는 오랫동안 보수주의의 전유물처럼 여겨졌다. 그러나 탈라리코는 이를 진보적 가치와 결합했다. 그에게 '이웃 사랑'은 성소수자와 이민자의 권리를 보호하고, 가난한 이들에게 의료와 교육의 기회를 보장하며, 부유층의 정치적 독점에 맞서는 일이었다.
그런 의미에서 탈라리코에게 '이웃을 사랑하라'는 가르침과 '탁자를 뒤엎을 때'라는 외침은 모순되지 않는다. 이웃을 사랑하기 때문에 부당한 권력에 맞서야 한다는 것이 그의 일관된 정치 철학이기 때문이다.