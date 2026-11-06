38년 만에 텍사스를 푸른색으로... 탈라리코는 어떻게 가능했나

큰사진보기 ▲미 텍사스주 연방 상원의원에 제임스 탈라리코(James Talarico, 민주당)이 당선됐다. ⓒ 연합뉴스/REUTERS 관련사진보기

AD

"나는 공공정책을 통해 이웃을 사랑하려 한다."