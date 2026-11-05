"지역 수요에 맞게"... 김기현 의원, '지역고용 활성화법' 발의

큰사진보기 ▲국민의힘 김기현 의원(울산 남구을)이 11일 국회에서 열린 기후환경에너지노동위원회 업무보고에서, 울산 울주군 내와리 현장에서 채취한 흙을 직접 갖고 나와 보여주며 문제의 심각성을 지적하고 있다 ⓒ 김기현 의원실 관련사진보기

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국회 기후에너지환경노동위원회 소속 김기현 의원(국민의힘, 울산 남구을)이 5일 '지역고용 활성화에 관한 법률안' 제정안을 대표 발의했다.이 법안은 지속 가능한 양질의 지역 일자리를 창출하고, 지역산업 수요에 맞는 인력 양성을 목표로 총체적 지원체계를 구축하는 내용을 담았다.김기현 의원은 법안 발의 배경에 대해 "그동안 지역 일자리에 대한 지원은 현행 '고용정책기본법' 등 고용 증진을 위한 법령들에 따라 이뤄졌는데, 중앙주도의 한계, 지역 특수성 반영의 어려움, 협업 체계 미흡 및 재정지원 안정성 부족 등의 문제가 지속해서 제기되었다"라며 "특히 비수도권 지역의 경우 인프라 및 정책수단이 부족하여 자구 노력만으로는 이러한 구조적 문제 해결에 한계를 보여왔다"라고 지적했다.이어 "이에 이번 제정안에는 중앙이 주도하는 일자리 정책의 한계를 보완하여 지역의 자율성과 책임성을 강화하고, 지역 고용 활성화를 위한 추진체계를 구축·지원하는 등 지방소멸 위기 대응과 지역균형발전을 위한 구체적인 방안이 담겨있다"라고 설명했다.발의한 법안을 세부적으로 보면, 고용노동부 장관이 지역 고용 활성화를 지원하기 위해 5년마다 지역 고용정책 기본계획을 수립하도록 하고, 지자체장의 지역 일자리 창출 종합계획 수립 의무화와 함께, 그동안 고용정책기본법에 따라 시행되어오던 지역 고용 활성화 사업, 지역 맞춤형 지원, 초광역 단위 지역 고용 활성화 사업, 고용위기 선제대응지역, 고용위기지역, 고용 재난지역 등에 대한 사항도 새롭게 규정되어 있다.김 의원은 "(지역구인) 울산 남구 역시 석유화학을 중심으로 고용 사정 악화 우려에 따라 지난 1월부터 고용위기 선제대응지역으로 지정될 만큼, 지역의 일자리 문제는 심각하다"라며 "하지만 지역 일자리 지원체계를 규정한 별도 법령이 없다 보니 현장에서는 한계가 있다는 목소리가 있었다"라고 지적했다.이어 "이번 법안을 통해 지역 일자리 사업에 대한 총체적인 지원 프로세스가 갖춰질 것"이라며 "여야의 이견이 없고, 지역균형발전을 위해 꼭 필요한 사업인 만큼 조속한 통과에 최선을 다하겠다"라고 말했다.한편 김기현 의원은 올해 국정감사에서의 활동으로 '2026 국정감사 NGO 모니터단 선정' 기후에너지환경노동위원회 1위에 선정됐다.