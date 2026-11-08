"한국 영화에서 이 장면은 처음" 카메라 앞에 선 두 트랜스젠더

영화의 모든 장면은 협업의 결과물입니다. 인상적이었던 장면이 어떻게 만들어졌는지 감독의 얘기를 듣고, 그 장면 뒤 숨은 주인공을 만나봅니다.

큰사진보기 ▲다큐멘터리 영화 <에디 앨리스: 테이크>의 한 장면. ⓒ 시네마달 관련사진보기

"어? 여자다. (나와 달리 자연스럽게 여성으로 보이는 게) 부럽다." (앨리스)

"이 언니, 멋있는 언니네?" (에디)

큰사진보기 ▲다큐멘터리 영화 <에디 앨리스: 테이크>의 주인공 앨리스(이정민씨). ⓒ 시네마달 관련사진보기

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"트랜스젠더 중 고군분투했다고 할까. 앞서 나간 선배들의 후기가 좀 필요한 것 같았다. 여러 자료나 의료 정보도 물론 공개된 게 있지만, 실제로 성확정 수술 후 일상을 살아가는 사람으로부터 얻는 정보와 힘이 필요할 것 같았다. 내가 선택한 것들, 트랜스젠더가 되는 과정을 잘 기록했으면 좋겠다는 마음이 있었다. 떠나간 트랜스젠더의 비극으로만 사람들을 만나는 게 아니라, 우리들이 삶을 잘 만들어 가는 이야기로 만나고 싶은 마음이 컸다." (에디)

큰사진보기 ▲다큐멘터리 영화 <에디 앨리스: 테이크>의 한 장면. ⓒ 시네마달 관련사진보기

"앨리스가 우리 영화의 조명을 맡기도 했잖나. 마지막에 나오는 목욕탕 장면이 영화의 핵심 중 하나였다. 앨리스가 카메라 앞에 섰다가 뒤로 가는 순간이 마치 픽션과 논픽션의 경계를 넘나드는 느낌도 주더라. 사실 목욕탕 장면은 에디로부터 나온 것이다. 트랜스젠더가 화장실에 가거나 목욕탕에 가는 이야길 해줬거든. 연출적으로 어렵긴 했지만, 트랜스젠더 여성에게 그런 공중 공간이 어떤 의미인지 정확하게 보여주는 장면이었다.

제가 퀴어 운동을 했다지만, 당사자가 아닌 이상 감독의 위치에서 이들의 이야기를 잘 담을 수 있을지 걱정과 동시에 약간의 책임감이 있었다. 그런데 앨리스를 만나면서 해볼 수 있겠다는 생각이 들었다. 그가 영화 경력을 참고해 형식적 실험을 해보자는 생각이었다." (김일란 감독)

"현장 스태프로 일하는 저와 실제 스스로를 드러내는 것에 대해 조절하는 게 좀 힘들긴 했다. 사실 그 부분 때문에 이 영화에 출연하고 싶기도 했다. 제 기준으로 영화의 프레임 밖과 안을 나누는 기준은 조명이거든. 조명이 카메라 안에 등장하면 안 되는 대중영화와 드라마 일을 해오다가 조명기를 세팅하는 모습이 영화에 나오는 게 일종의 예술이라 생각했다.

고백하자면 처음 목욕탕 장면을 찍을 땐 제 자신과의 갈등이 있었다. 근데 그걸 넘기고, 스스로를 공개할 수 있는 용기가 생기면서 아 이제 다음 발걸음을 내디딜 수 있겠다 싶더라. 목욕탕 장면은 촬영 막바지에 찍었는데, 그 과정 자체가 제 프레임을 확장하는 계기였다. 그간 나만의 세계에 갇혀 있었다는 느낌이 강했거든. 목욕탕 장면을 찍으며 타인의 시선, 타인과의 관계에서 내가 어떻게 행동했고, 잘못했는지 돌아보게 됐다." (앨리스)

큰사진보기 ▲다큐멘터리영화 <에디 앨리스: 테이크>를 연출한 김일란 감독. ⓒ 시네마달 관련사진보기

"그 장면을 본 어떤 기자님은 깜짝 놀랐다고 하더라(웃음). 촬영팀이 다 긴장한 상황에서 어쩜 그렇게 과감하고 당당할 수 있는지 놀랐다던데, 저도 단지 이분들과 일방적인 관계였다면 그 장면은 못 찍었을 거다. 오히려 에디가 역제안하거나 같이 만든 장면인 거라 전 기분이 좋았다. 전 세계는 모르겠고, 한국영화 중 처음으로 담긴 장면일 것이다(웃음). 다큐는 타인의 삶을 빌려 얘기할 수밖에 없는 순간이 있다. 그때 윤리적인 질문을 많이 던지게 되는데 주인공과 나의 관계에서 어떻게 의미를 만들지 고민한다. 저한텐 에디와 앨리스의 삶이 힌트가 됐다. 아쉽게도 영화엔 못 담았는데 에디가 왜 이렇게 웃겨졌을까 하는 것이다. 물론 책도 냈지만, 에디의 유쾌함은 10대 때부터 따돌림이나 폭력을 겪으면서, 자기만의 방식으로 친구들을 자기편으로 만드는 능력이 발전한 것이거든." (김일란 감독)

"제 나름에선 그게 용기도 용기인데 다일레이션이 정말 너무 힘든 과정이거든. 근데 그 누구도 어떻게 해야 안 아픈지, 어떤 식으로 하는지 설명해주질 않더라. 저도 그래서 앨리스 언니에게 물어봤잖아(웃음)." (에디)

큰사진보기 ▲다큐멘터리 영화 <에디 앨리스: 테이크>의 주인공 에디(박서연). ⓒ 시네마달 관련사진보기

"무속인에게 날짜를 받았지만, 그 날짜를 지키지 않고 내가 원하는 날로 선택했던 당당한 모습이랄까. 그 무속인이 제 사주에 남자는 없을 거라 했지만, 만날 수 있을 거란 희망을 버리지 않는 제가 좋다. 운명을 거부하고 삶을 개척하는 모습이잖나(웃음). 전 정말 수백 번을 상상하며 부모님과 주변 사람들 눈높이에서 커밍아웃을 했거든.

무슨 말이냐면, '사실 난 여자예요' 이게 아니라 '엄마가 나보고 자꾸 아들이라고 하면 집에 못 있겠으니 그냥 에디라 불러줘' 이런 식이었다. 내가 힘들다는 정도로만 감정 표현을 하면서 조금씩 했던 거다. 용기가 없었던 거다. 그러다 책도 내고, 기사도 나오고, 가슴도 나오고(웃음). 자연스럽게 주변에서 아신 거지." (에디)

"제가 참여한 건 다큐였는데 어딘가 모르게 극영화 같다는 느낌을 받았다. 제가 다니는 병원 의사 선생님도 정말 영화 같다고 하시더라. 그만큼 다큐하는 사람들의 시야가 넓다는 것도 새삼 깨달았다. 극영화 현장이라면 모든 걸 효율적으로 빠르게 하려고 했을 텐데, 다큐는 서서히 관찰하고 관계를 맺더라. 요리로 치면 주어진 레시피대로 딱 만들어내는 게 상업영화, 극영화라면 다큐는 한식인지 중식인지만 대략 정해 놓고 주어지는 재료부터 살피는 느낌이랄까. 새로운 재료가 발견되면 다른 맛을 내려 시도하기도 하고." (앨리스)

"제가 물류센터에서 일하는 공간까진 아니더라도 동료들과 있을 때 어떤 모습인지 못 보인 게 좀 아쉽다. 25년 몸담았던 촬영 현장, 그때 관계들이 지금은 좀 불편하달까. 오히려 지금 직장 동료들이 제 모습을 개의치 않아 한다. 거기서 묘한 안도감을 느낀다. 개봉한다고 하니 다들 영화를 보러 오기도 했다. 오히려 옛 영화 동료들은 축하한다는 말만 하고 잘 오지 않더라. 지금의 전 엄청 활달하게 일하는 모습인데, 다큐적 시선으로 어떻게 보일지 궁금하다." (앨리스)

"(태어날 때 지정된 성별과 자신의 성별 정체성이 일치하는) 시스젠더 여성이 하는 고민을 우리도 하고 있다는 걸 보여드리고 싶다. 제가 40대를 앞두고 수술하고 나서 보험을 찾았던 기억이 있다. 이 몸으로 살아가기 위해 준비하는 시간이 있었거든. 보통 트랜스젠더의 서사는 '수술하고 행복하게 살았다'로 끝나잖나. 그게 아니라 수술은 그저 시작일 뿐이었다. 어렵게 얻은 이 몸의 존엄을 지키기 위한 장치가 필요하더라. 운전면허를 딴다든가, 학점을 따기 위해 고생하는 걸 넣으면 재밌을 것 같다." (에디)

큰사진보기 ▲다큐멘터리 영화 <에디 앨리스: 테이크>의 공식 포스터. ⓒ 시네마달 관련사진보기

서로를 처음 만났을 때의 인상이었다. 트랜스젠더 여성인 앨리스(이정민)와 에디(박서연)는 각자의 삶을 살아오다 한 영화의 주인공이 됐다. 1973년생 앨리스(이정민), 그리고 1987년생 에디(박서연)는 2019년 9월경 한 영화제에서 처음 만났다. 영화가 좋아 25년간 조명감독으로 일해 온 앨리스는 트랜스젠더 여성이라는 이유로 드라마 현장에서 해고 당한 경험이 있다. 에디는 청소년 성소수자 위기지원센터 '띵동' 등에서 상담과 지원 활동을 해왔으며, 현재 트랜스젠더 당사자 공동체 '커뮤니T'를 이끌고 있다.지난 10월 28일 개봉한 다큐멘터리 영화 <에디 앨리스: 테이크>는 조명감독으로 일해 온 앨리스와 인권활동가 에디가 자신의 몸과 일상을 받아들이고 바꿔가는 과정을 따라간다. 앨리스가 춤을 배우며 몸을 새롭게 느끼는 이야기에서 출발해, 에디가 성확정 수술을 준비하고 수술 이후의 몸을 돌보는 이야기로 이어진다. 카메라 앞에 선 두 사람뿐 아니라 조명을 설치하고 촬영을 의논하는 제작 과정도 영화에 담겼다. 성소수자 인권과 미디어 활동을 해온 연분홍치마의 창립 멤버 김일란 감독이 연출했다.영화는 두 주인공의 이야기를 서로 다른 순서와 구성으로 담은 <에디 앨리스: 리버스>(이하 리버스)와 <에디 앨리스: 테이크>(이하 테이크), 두 버전으로 만들어졌다. <리버스>는 2024년 암스테르담국제다큐멘터리영화제(IDFA)에서 처음 공개됐다. 이번에 개봉한 <테이크>도 지난해 DMZ국제다큐멘터리영화제와 서울독립영화제 등에서 관객을 만났다. 극장 개봉을 맞아 지난 3일 오후 서울 용산의 한 음식점에서 세 사람을 만났다.영화는 차별에 맞선 두 사람의 경험을 담으면서도, 각자가 자신의 몸을 알아가고 일상을 꾸리는 과정에 시선을 오래 둔다.영화 현장에서 오래 일해 온 그에게 '앨리스'라는 이름을 붙여준 사람은 <동주>의 이준익 감독이었다. 앨리스는 자신의 성별 정체성을 부정하려 땀 냄새 나는 현장을 택했고, 결혼까지 했지만 결국 이혼했다고 말했다.마찬가지로 신체에 대해 불편감을 느끼며 살아온 에디는 군 복무를 마친 뒤 자신의 성별 정체성에 맞춰 살아가기로 결심했다. 에디는 김일란 감독에게 자신의 삶을 기록해 달라고 먼저 제안했다. 촬영이 시작된 뒤에는 가까이 지내던 변희수 하사의 죽음을 겪었다. "떠나간 이들의 비극뿐 아니라, 살아가는 사람들이 일상을 만들어가는 모습도 전하고 싶었다"며 그녀는 제안의 배경을 설명했다.영화의 초반과 후반에는 서로 짝을 이루는 목욕탕 장면이 나온다. 제작진이 촬영을 위해 마련한 여탕에서 앨리스는 눈물을 훔치고, 에디는 다른 여성들과 함께 자리한 채 생각에 잠긴다. 두 사람이 타인의 시선을 걱정하지 않고 목욕하는 모습을 담기 위해 준비한 장면이다.김일란 감독은 2009년 개봉한 <3xFTM>에서 세 트랜스젠더 남성의 삶을 다뤘다. 그로부터 17년이 지난 지금, 사회는 얼마나 달라졌을까. 김 감독은 "다양한 트랜스젠더들이 자기 발언도 했고, 인권 면에서도 노력하는 분들이 있지만 제도적 변화는 그보다 늦게 도착하는 것 같다"며 "혐오가 더욱 노골적으로 드러나게 된 것도 변화"라고 짚었다.그런 사회적 맥락보다 김 감독이 집중했던 건 자기 반성이었다. <마마상>(2005)에 이은 두 번째 장편 다큐멘터리 <3xFTM>을 만들 당시, 김 감독은 "(성소수자) 당사자들이 영화를 볼 때 어떤 공포나 긴장감을 경험할지를 정확히 몰랐다"고 고백했다. 당사자들이 덜 불편해 하는 영화를 찍겠다는 마음으로 이번 작업에 임했다고 한다. 김 감독은 "두 주인공의 당당함과 에디의 유머 덕"이었다고 덧붙였다.그 당당함과 유머가 드러나는 순간 중 하나가 에디의 다일레이션(dilation·질 확장 관리) 장면이다. 질성형술 후 질이 좁아지는 것을 막고 폭과 깊이를 유지하기 위해 확장 기구를 사용하는 과정이다. 영화는 에디가 자신의 몸을 돌보는 내밀한 순간과, 그의 제안에 따라 촬영팀이 움직이는 모습을 함께 보여준다. 이 과정에서의 어려움을 묻자, 에디는 "넣고 빼는 게 뭐 어렵다고"라며 웃어 보였다. 김 감독이 말을 이었다.앨리스는 2013년 성확정 수술을 받은 뒤에도 자신의 몸을 받아들이는 과정을 이어왔다. 에디는 호르몬 치료를 받고 주변 사람들에게 자신의 정체성을 조금씩 알리며 수술을 준비했다. 두 사람이 몸을 바꾸고 타인과 관계를 맺어온 방식은 그렇게 서로 달랐다.이에 에디는 "앨리스 언니는 주식으로 치면 그냥 한방에 다 사버린 거고, 전 조금씩 분할 매수를 한 셈"이라고 설명했다. 같은 트랜스 여성이라도 원하는 몸과 삶의 방식은 저마다 다르다. 이들의 이야기는 성소수자라는 하나의 정체성만으로는 개인의 삶을 설명할 수 없다는 사실을 보여준다.두 사람에게 영화에서 가장 기억에 남는 순간을 물었다. 에디는 수술 날짜를 정하러 무속인을 찾아간 장면을, 앨리스는 촬영 과정 전체를 꼽았다.앨리스는 특정 장면보다 "촬영 과정 자체가 제겐 충격적"이었다고 고백했다. 그도 그럴 것이 <손님은 왕이다>(2006) <동주> <우리들> 같은 극영화와 소녀시대 'Gee'와 샤이니 '셜록' 등 상업 뮤직비디오 현장을 경험해 온 입장에서 모든 게 신선한 시도로 보였기 때문. 그는 현재 영화 현장은 더 이상 나가지 않고, 한 물류회사의 직원으로 일하는 중이다.두 사람에게 하루의 촬영이 더 주어진다면, 어떤 일상을 영화에 담고 싶은지 물었다. 앨리스는 과거가 아닌 지금의 일상을 언급했고, 에디는 트랜스젠더로서 맞이하는 현실 문제를 어떻게 해결해가는지를 구체적으로 보이고 싶다고 답했다.