"시간 내주신 춘천 경찰관님, 정말 감사합니다"

큰사진보기 ▲여행학교 계획서 ⓒ 김용만 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인터뷰 후 캐리커처를 들고 같이 찍은 사진 ⓒ 김용만 관련사진보기

"일면식도 없는 저를 달래주신 것과 부탁을 들어주신 것, 그리고 저와 함께 대화를 나눠주시고 위로해 주신 모든 것들이 모두 모두 정말 감사했습니다. 그날이 경찰의 날이었는데 그것도 운명이라고 생각합니다. 우연인 듯 경찰의 날에 제가 찾아가 이분을 만난 것에 대한 신기함이 아직 남아 있습니다. 친절하셨고 한결같았던 경찰관님, 정말 감사드리고요. 혹시나 김해에 오신다면 꼭! 따뜻이 맞아드리고 싶습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인블로그에도 실립니다.

김해금곡고는 매년 2학기에 여행학교를 갑니다. 여행학교는 말 그대로 교실을 벗어나, 여행을 가서 배움을 얻는 활동입니다. 3박 4일간 전교생은 선생님들과 함께 전국으로 떠납니다. 올해는 강원도 춘천, 대구, 광주, 충남 홍성군 장곡면으로 떠났습니다. 학생들은 각자 준비한 프로젝트를 가지고 자신의 공간에 가서 새로운 경험을 했습니다.김해금곡고는 전교생이 2026년 11월 현재 40명인 작은 학교입니다. 평균 학생 4명당 선생님 1분이 같이 움직였습니다. 10월 20일부터 10월 23일까지, 3박 4일간 여행학교를 떠났습니다. 학생들은 광주에 가서 5. 18을 공부했고 대구에 가서 김광석을 추모했습니다. 홍성군 장곡면에 가서 청년으로 농촌 지역에서 살기에 대해 공부했고 춘천에 가서 김유정 문학관에 갔습니다.모든 학생이 성공적인 경험을 하지 못합니다. 학교도 성공적인 경험을 바라지 않습니다. 다만, 자신을 돌아보고 자신의 또 다른 면을 찾기 위해 도전하는 걸 목표로 합니다. 대부분 학생은 실패했습니다. 당연합니다. 스스로 여행 계획을 세워본 적이 없고 혼자 낯선 곳에 가는 것 자체가 처음이기 때문입니다. 여행을 자주 다녀온 학생들도 마찬가지입니다. 어른 없이, 개인 프로젝트를 낯선 곳에서 계획대로 완벽히 해내는 것은 불가능에 가깝습니다. 어른들도 하기 힘든 일입니다. 학교는 학생들 실패를 기본 사실로 인지하고 한 달간 준비하고 출발합니다. 학생들은 활동 후 학교에서 본인이 경험한 것, 새로이 알게 된 점, 여행학교 다녀오고 나서 배운 점에 대해 발표합니다.지난 2일부터 4일까지 학교에서 학생들은 여행학교 후기를 공유하는 발표 시간을 가졌습니다. 이때 2학년 한 여학생의 발표가 특별했습니다.이 학생은 평소 그림에 관심이 있었습니다. 해서 이번 여행학교 개인 프로젝트 목표는 '대화 실력을 키우고 싶다. 방법으로, 그림이라는 키워드를 넣어 모르는 사람들에게 다가가 캐리커처를 그려주며 대화하는 것'이었습니다. 이 학생은 춘천으로 갔고, 춘천에서 처음 보는 분들에게 다가가 말을 걸었지만, 돌아오는 것은 바쁜 분들의 정중한 거절이었습니다. 너무 많은 거절을 당하다 보니 학생은 위축되고 소심해졌습니다. 하지만 이대로 포기할 수 없어 근처 경찰서로 향했습니다.경찰서에 들어가니 한 경찰관님께서 무슨 일로 왔는지 물으셨다고 합니다. 학생은 본인 여행학교 계획에 관해 이야기하려 했으나 수많은 거절 속에서 본인에게 관심 가져주고 물어봐 주시는 경찰관님을 보니 벅차오름과 동시에 지침과 안도의 눈물이 흘렀다고 했습니다.경찰관님은 처음에 당황하셨으나 학생이 무언가를 이야기하려 하니 천천히 이야기해 보라고 다독여 주셨습니다. 소파에 앉아 편안히 이야기하라며 휴지를 가져다주셨습니다. 학생은 이 상황이 정말 고맙고 감동스러웠다고 합니다.학생은 안정을 찾은 후 여경분 캐리커처를 그리며 인터뷰를 진행했습니다. 왜 경찰이라는 직업을 갖게 되셨는지, 어떤 계기로 경찰이 되고자 하는 꿈을 결심하게 되셨는지, 경찰로서 힘든 점, 기억에 남는 사건, 경찰이 하는 일에 대해 질문을 했습니다. 경찰관님은 최대한 친절하고 자세히 답해 주셨습니다.이야기가 끝난 후 학생과 같이 사진까지 찍어주셨습니다.이 사연을 학생 발표 때 듣고 뭉클했습니다. 바쁘신 와중에 학생을 위해 시간 내주신 춘천, 경찰관님이 정말 고마웠습니다. 신기하게도 학생이 경찰관님을 만난 날짜가 10월 21일, 경찰의 날이었습니다.학생이 말했습니다.학생 말을 들으며 정말 신기했습니다. 이 모든 것이 영화같이 느껴졌습니다.적어도 이 학생은 2026년 여행학교가 영원히 기억될 것입니다. 한 경찰관님의 관심과 시간 내어주심이 학생 인생에 따뜻함을 선물해 주었습니다. 이 일을 우리 학교 학생, 선생님들만 아는 것이 아까워 글을 쓰게 되었습니다.학생 발표 후 많은 박수가 쏟아졌습니다. 계획하지 않은 일이 일어나는 것, 많은 실패 후 만난 친절, 낯선 곳에서 만남은 모두를 감동시키는 데 충분했습니다. 지금도 전국 각지에서 근무 중이신 경찰관님께 감사의 마음 전합니다.2026년 여행학교는 특별했습니다.