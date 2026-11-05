[단독] 학생 1인당 1100만 원... '돈으로 폐교 유도' 논란

큰사진보기 ▲충남 논산계룡교육지원청이 충남 논산 A초 학부모들에게 나눠 준 문서. ⓒ 제보자 관련사진보기

교육경쟁력강화지원사업(학생 직접 지원)

1. 학생 배움장려금 지원(1인당 500만 원 이내)

2. 학생 교육복지 관련 물품 지원(1인당 600만 원 이내)

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<오마이뉴스>는 이 같은 내용이 담긴 문서를 내년 2월 폐교가 확정된 충남 논산의 A초등학교 학부모로부터 입수했다. 문서의 내용은 학부모가 작은학교 폐교에 동의해 폐교가 확정되면 학생 한 명마다 현금 500만 원과 현물 600만 원 등 모두 1100만 원 상당의 금품을 준다는 얘기다. 학생 3명이 있는 가구는 모두 3300만 원 상당의 돈을 받는 효과가 생기는 것이다.이 문서를 살펴본 전국마을교육공동체활동가네트워크는 "이것이야말로 다른 어느 시도 교육청에서도 사례를 찾기 힘든 학부모 매수 행위"라고 비판했다. "작은학교를 폐교하기 위해 돈으로 학부모 행위를 유도하는 부도덕한 일"이라는 것이다.이 문서는 충남교육청의 '적정규모학교 육성 추진 계획'에 따라 논산계룡교육지원청이 올해 만든 것으로 확인됐다. 이 문서를 받은 A초등학교 학부모들은 70% 넘게 폐교에 '동의'했고 이 학교는 내년 2월에 폐교한다. 폐교에 동의한 한 다문화가정 학부모는 <오마이뉴스>에 "우리들은 큰돈을 준다고 하니 좋다"라고 밝혔다.이 교육청은 지난해 3월 1일부터 이 문서에 담긴 대로 폐교 학교에 자녀가 있는 가구에 학생 한 명마다 1100만 원 상당의 금품을 지원하고 있는 것으로 나타났다. 2024년 폐교된 학교 수가 1개에 그쳤지만, 이런 현금과 현물 지원 이후 2025년엔 9개교, 2026년엔 6개교로 늘었다. 2027년 2월 폐교 예정 학교도 벌써 12개교에 이른다.그렇다면 이 돈은 어디에서 나온 것일까? 충남교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "교육부에서 받은 적정학교 육성(작은학교 폐지) 사업 인센티브 가운데 일부"라고 설명했다. 이 교육청은 교육부로부터 해당 사업 인센티브로 지난해와 올해 각각 475억 원과 220억 원을 받았다. 교육청으로서는 학부모에게 이 돈 가운데 일부를 떼어주고도 사업비가 남는 상황이다.이민희 전국마을교육공동체활동가네트워크 활동가는 <오마이뉴스>에 "교육 당국이 학교를 없애는 결정에 동의하는 대가로 돈을 지급하겠다는 것은 학교의 공공적 가치를 개인의 경제적 이익과 맞바꾸도록 유도하는 행위"라면서 "아이들의 학습권과 지역의 미래에 '가격표'를 붙일 권리를 누가 주었단 말인가?"라고 반문했다. 그러면서 "충남교육청이 돈으로 폐교를 유도하는 행태는 즉각 중단되어야 한다"라고 요구했다.A초 한 교사도 "우리 학교는 다문화 학생들이 많다. 학교가 중심이 되어 이 학생들에게 개별 맞춤형으로 온 힘을 쏟았는데, 교육청의 부도덕한 학부모 유도 행위 뒤 학교가 폐교될 판"이라면서 "이런 금전적 유도 행위로 학교가 폐교되니 교직원들은 허망할 수밖에 없다"라고 말했다.이에 대해 논산계룡교육지원청 관계자는 "학부모에 대한 현금, 현물 지원은 유인책이 될 수는 있다"라면서도 "이 지원은 통합된 학교에 가서 적응하도록 하는 일종의 경비 개념"이라고 설명했다.충남교육청 관계자도 <오마이뉴스>에 "매수라는 시각도 있지만, 학교가 폐교된 것에 대한 상실감을 보상하기 위한 지원금 차원"이라면서 "이런 지원은 충남도교육청과 충남도의회에서 이미 행정예고를 거쳐 공식적으로 시행되는 것이다. 몰래 매수를 위해 쓰는 돈이 아니다"라고 밝혔다.