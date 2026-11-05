가상자산 과세 또 2년 미룬다... 2029년 시행 추진, 왜?

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큰사진보기 ▲가상자산과세 당정협의회, 발언하는 김민석 대표더불어민주당 김민석 대표가 28일 국회 의원회관에서 열린 '가상자산과세 당정협의회'에서 발언하고 있다. 왼쪽은 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

비트코인 등 가상자산 투자로 얻은 소득에 대한 과세가 또 다시 2년 미뤄질 것으로 보인다. 정부가 내년부터 시행할 예정이었던 가상자산 소득과세를 2029년으로 연기하기로 하고, 국회와 관련 법 개정을 추진하겠다고 밝혔다.해외 가상자산 거래에 대한 과세정보가 아직 충분히 확보되지 않은 상황에서 국내 투자자에게 먼저 세금을 부과할 경우 형평성 문제가 발생할 수 있다는 것이 정부의 판단이다. 여기에 가상자산 투자로 발생한 손실을 향후 3년간 이익에서 공제할 수 있도록 제도를 바꾸는 방안도 함께 추진한다.이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 5일 오후 정부서울청사에서 이같은 내용을 담은 가상자산 과세 추진 방안을 발표했다. 이 부총리는 "내년부터 시행 예정인 가상자산 소득과세를 2년간 유예하는 방안을 국회와 협의하여 추진할 예정"이라며 "이번 조정은 '소득 있는 곳에 과세'라는 조세의 기본 원칙을 유지하고, 국내외 거래에 대한 과세의 실효성과 납세자 간 형평성을 높이기 위한 것"이라고 밝혔다.정부가 과세 유예를 추진하는 핵심 이유 가운데 하나는 해외 가상자산 거래에 대한 과세정보 확보 문제다. 국내 가상자산 거래소에서 발생한 거래와 달리 해외 거래소 등을 통한 가상자산 매매는 과세당국이 관련 자료를 확보하고 검증하는 데 한계가 있을 수 있다.국내 거래만 상대적으로 쉽게 파악되는 상황에서 과세를 시작하면 국내 거래소를 이용하는 투자자들이 불리해질 수 있다는 지적이다. 특히 미국과의 가상자산 거래정보 교환이 2029년부터 이뤄질 예정이라는 점이 이번 유예 판단에 중요한 배경으로 작용했다.정부에 따르면 암호화자산 자동정보교환체계(CARF)를 통한 미국과의 정보교환은 2029년부터 시작된다. CARF는 국가 간 가상자산 관련 금융·거래정보를 자동으로 교환해 해외 거래에 대한 과세 사각지대를 줄이기 위한 국제적인 협력체계다.정부는 미국과의 정보교환이 본격화되기 전에 국내에서 먼저 과세를 시행할 경우 해외 시장과 비교해 국내 시장이 상대적으로 불이익을 받을 수 있다는 업계와 전문가들의 의견을 검토했다고 설명했다. 이는 단순히 세금 부과 시점을 늦추는 문제가 아니라, 같은 가상자산 투자소득에 대해 국내외 거래 여부와 관계없이 세금을 제대로 걷을 수 있는지가 중요하다는 의미다.이 부총리는 "앞으로 국제 정보교환체계 구축 상황을 점검하고 국내외 과세자료를 연계·분석할 수 있는 시스템을 확충할 방침"이라고 덧붙였다.이번 발표에서 또 하나 눈여겨볼 부분은 가상자산 투자손실에 대한 이월공제 도입이다.정부는 미국과 영국 등 주요국에서도 인정하는 손실 이월공제를 국내에서도 3년간 허용하는 방안을 국회와 협의해 추진하기로 했다. 가상자산은 주식 등 다른 금융자산과 비교해서도 가격 변동성이 큰 경우가 많다. 특정 연도에 큰 손실을 봤다가 이듬해 수익을 얻는 사례도 적지 않다.예를 들어 투자자가 첫해 가상자산 거래로 1000만 원의 손실을 보고, 다음 해 1500만 원의 이익을 얻었다고 가정해 보자. 손실 이월공제가 허용되지 않는다면 이익이 발생한 연도만을 기준으로 세금을 계산하게 된다. 반면 정부가 추진하는 이월공제가 도입되면 일정 요건 아래 앞선 연도의 손실을 이후 이익에서 공제할 수 있다. 위 사례에서는 손실 1000만 원을 반영해 공제 후 이익을 500만 원으로 계산하는 방식이다. 다만 실제 과세표준은 향후 확정될 공제 요건과 세부 과세기준 등에 따라 달라질 수 있다.정부는 가상자산의 높은 가격 변동성을 고려할 때 일정 기간 손익을 통산해 과세하는 방식이 합리적이라는 전문가들의 의견을 반영했다고 설명했다. 투자자 입장에서는 단순히 세금을 늦게 내는 것뿐 아니라, 향후 세금 계산 과정에서 실제 투자손익을 얼마나 충실하게 반영할 수 있을지가 중요한 문제로 떠오른 셈이다.이밖에 정부는 디지털자산 산업 전반의 제도 정비도 추진한다. 금융위원회 등 관계부처와 협력해 '디지털자산법' 제정에 속도를 내고, 이에 맞춰 가상자산에 대한 과세제도도 정비하겠다는 것이다.정부는 디지털자산법이 제정되면 디지털자산에 대한 법적 정의와 관련 사업자에 대한 규율체계가 달라질 수 있는 만큼, 새로운 시장 환경을 반영한 과세기준이 필요하다고 보고 있다. 이를 위해 전문가와 업계, 관계부처가 참여하는 '디지털자산 과세 민관합동 워킹그룹'도 구성한다. 워킹그룹에서는 손실 이월공제를 비롯한 과세제도 개선, 다양한 형태의 가상자산 거래에 대한 세부 과세기준 마련, 납세자의 신고 편의 제고 등을 논의한다.정부는 이를 위해 내년 상반기까지 관련 제도개선 방안을 집중 논의하고, 입법이 필요한 사항은 개정안을 마련해 2027년 정기국회에 제출할 예정이다. 이어 2028년 상반기에는 세부 과세기준을 마련해 발표할 계획이다. 결국 2027년에는 관련 법과 제도를 정비하고, 2028년에는 실제 과세를 위한 구체적인 기준과 시스템을 마련한 뒤, 2029년부터 과세를 시행하겠다는 것이다.다만 정부의 이번 방침을 두고 앞으로 따져봐야 할 문제도 적지 않다. 가상자산 투자소득에 대한 과세를 계속 미루는 것이 조세 형평성 측면에서 적절한지에 대한 논란이다. 다른 소득에 대해서는 세금을 부과하면서 가상자산 투자소득에 대해서만 과세를 유예하는 것이 타당하냐는 질문이 제기될 수 있다.반대로 가상자산의 특수한 거래방식과 높은 변동성, 해외 거래정보 확보의 어려움을 충분히 해결하지 않은 상태에서 과세를 시행한다면 오히려 불공정한 결과를 가져올 가능성도 있다. 특히 국내 투자자와 해외 거래소 이용자 사이의 과세 형평성, 다양한 가상자산 거래에서 발생하는 소득과 손실을 어떻게 계산할 것인지 등이 향후 제도 설계의 핵심 쟁점이 될 전망이다.이번 정부 발표는 과세를 폐지하거나 유예를 확정한 것이 아니라 국회와 협의해 시행 시점을 조정하겠다는 방침이다. 따라서 관련 세법 개정과 세부 제도 확정이라는 절차가 남아 있다. 정부가 확보한 2년의 추가 준비기간 동안 얼마나 실효성 있는 과세체계를 마련할 수 있을지가 관건이다. 반복되는 유예 논란을 끝내기 위해서는 과세 시점을 늦추는 데 그치지 않고, 투자자들이 납득할 수 있는 공정하고 예측 가능한 과세기준을 제시해야 한다는 지적도 나온다.