"산은 산이게, 강은 강이게" 개발 논리에 맞선 사람들

큰사진보기 ▲지난 4일 민주사회를위한변호사모임 지하 1층에서 열린 <우리가 잃어버린 푸른 시간> 북토크에서 자연생태 현장 활동가와 작가들이 이야기하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

AD

"생명은 다 소중하고 동등한데... 참새도, 잠자리도 지렁이도 있어서 지금의 삶이 있잖아요. 다 같은 자연인데 차별하는 명분, 그런 거 매우 싫어요. 가덕도가 생태자연도와 해양생태도 1등급이라서가 아니고 그냥, 그냥 자연이라서 지키는 거잖아요."(128쪽)

"사람이 죽어야만 돌아보는 게 너무 가슴 아파요. 세월호 참사도 그렇고, 10·29 이태원 참사도 그렇고, 이번 무안공항 제주항공 참사도 다 인재잖아요. 막을 수 있었다는 거예요. 지금이라도 막을 수 있고요."(138쪽)

"여기(풍천리)서 태어났어요, 어려서부터 활동했던 고향이죠. 동네 산도 물도 참 좋아요. 한여름에도 선풍기도 거의 안 틀어도 될 정도로 시원하고요. 공기도 깨끗하고, 사람들 인심도 좋고요. 둥지가 가장 편하죠. 외지로 나갈 생각은 한 번도 안 했어요."(358쪽)

"제가 바라는 건, 산은 산이게 하고, 강은 강이게 하고, 살던 사람은 살던 데서 그대로 살게 두는 겁니다. 멀쩡한 산을 헐어버리고 잘 살던 사람들을 내쫓고 그 자리에 다른 걸 짓는 무의미한 개발을 더 이상 안 했으면 좋겠습니다. 그뿐입니다."(369쪽)

큰사진보기 ▲4일 열린 <우리가 잃어버린 푸른 시간> 북토크에서 가수 솔가가 공연하고 있다. 그는 자연과 환경문제를 공동체 노래로 승화시키고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

4일 저녁 민주사회를위한변호사모임 지하 1층에서 사단법인 세상과함께, 익천문화재단 길동무, 오마이북이 주관하는 <우리가 잃어버린 푸른 시간> 북토크가 열렸다. 책은 11명의 르포작가들이 자연 생태 현장을 뛰면서 활동가들의 활동을 기록한 것이다.북토크를 주관한 '세상과함께'는 2015년 설립한 비영리법인으로 어려운 이웃들의 삶의 질을 높이고 지구 환경 보호에 앞장서고 있다. 익천문화재단 길동무는 자연과 조화로운 공존을 모색하며 감사와 나눔, 우애와 연대를 모토로 하는 사람들의 공동체로 '길동무 인문학당' '길동무 문학학교' 등을 운영하고 있다.이날 북토크에는 기후위기, 기후재난, 기후 불평등 시대를 맞아 우리들이 어떻게 살아야 하며 부정의를 어떻게 해소할지를 고민하는 자연 생태 현장의 전문가들과 이들을 취재한 작가들이 책 발간을 두고 모인 것이다. 이외 <오마이뉴스> 시민기자와 독자들도 함께 했다.먼저 가덕도신공항반대시민행동의 김현욱 활동가는 시민행동의 여러 활동을 소개했다. 낙동강 하구에서 바다로 이어지는 물길 너머에 있는 가덕도는 2035년 개항을 목표로 올해 하반기부터 우선 시공분 착공이라는 명목에 따라 도로 건설에 들어가는 신공항 활주로 예정지다. 2026년 현재 시민행동은 가덕도신공항법 폐지 10만 서명운동을 진행 중이다.부산 유일의 동백 군락지가 있는 가덕도 국수봉은 모든 천이(遷移, succession) 과정을 거친 '궁극의 숲'으로 불린다. 50~100년 된 2500여 그루의 동백은 물론 고로쇠, 곰솔, 굴참나무, 느티나무, 사스레피나무, 소사나무 등 수많은 자생식물이 군락을 이루고 있다. 김 활동가가 가덕도 지킴이로 나선 이유는 단순하다.이어 김 활동가는 2024년 12월 29일 발생한 무안공항 제주항공 여객기 참사의 교훈을 상기하며 눈물로 호소했다.이어 2019년부터 홍천군 화촌면 풍천리 양수발전소 건설 저지운동을 펼치고 있는 원주녹색연합 공동대표 박성율 목사가 풍천의 활동을 전했다. 풍천리는 잣으로 유명한 강원도 산골마을로 1800 헥타르에 이르는 국내 최대 잣나무 숲이다. 국내 잣생산의 70%를 차지하고 수달, 삵, 하늘다람쥐 등 멸종위기 야생동물 1급이자 천연기념물이 많은 곳이다.이곳 풍천리에 양수발전소 건설이 추진되고 있다. 양수발전소가 들어서면 11만2000그루가 벌목되고 수몰되는 51 가구는 강제이주해야 하는 처지다. 풍천리에서 나고 자라 평생 잣을 수확하고 양봉업으로 생계를 꾸려온 주민대책위원회 이창후 총무는 말했다.박 목사는 국내 최대 잣 생산지의 잣나무숲을 트레킹코스로 개방하고 관광객을 유치하고 더 적극적으로 잣을 홍보하고 상품화하는 것이 시급하다며 풍천리 잣나무숲을 지역경제 활성화라는 명목으로 개발하는 것에 반대했다.그는 정부의 난개발 생태 파괴문제 해결에 대해 이렇게 역설했다.이외에 사회적 연대와 삶을 강조한 전태일의료센터 건립을 이끈 녹색병원 임상혁 원장의 이야기도 눈길을 끌었다. 전태일의료센터는 시민 모금과 후원으로 2025년 목표액 50억 원을 초과달성해 2028년 목표로 녹색병원 주차장 터에 지하 3층, 지상 5층 건물로 완공될 예정이다. 2025년 11월 광화문에 의료센터 부설 '마음 상담소'가 먼저 설립됐다고 한다.한편 <오마이뉴스>는 2024년부터 3년 넘어 르포작가들의 이야기를 연재하면서 기후위기와 불평등의 대안모색을 지원하고 있다. 이번 오마이북이 발간한 책은 연재 중 33편을 실었다.이날 화두는 역시 기록과 연대였다. 자연과 환경을 기록하고 지키는 데 힘을 합쳐야 보전의 성과를 낼 수 있다는 것이다. 조금 아쉽다면 국제적 연대에 대한 논의가 시간 관계상 부족했다는 점이다. 기자와 동석한 금천구 주민자치위원은 "마을에 요즘 아파트와 공공시설 유치가 한창인데 자연과 생태의 장기적 안목과 검토도 필요하다는 점에서 오늘 참관은 매우 뜻깊었다"고 말했다.