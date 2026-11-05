1932년 대전 인동 여공들의 파업, 연극으로 만난다

큰사진보기 ▲나무시어터 사회적협동조합은 오는 19일부터 22일까지 소극장 고도에서 1932년 대전 인동 누에실 공장 여성 노동자들의 파업과 연대를 다룬 창작극 '마유는 이레간 포르르 포르르'를 무대에 올린다. 사진은 공연 포스터. ⓒ 나무시어터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲나무시어터 사회적협동조합은 오는 19일부터 22일까지 소극장 고도에서 1932년 대전 인동 누에실 공장 여성 노동자들의 파업과 연대를 다룬 창작극 '마유는 이레간 포르르 포르르'를 무대에 올린다. 사진은 공연 포스터. ⓒ 나무시어터 관련사진보기

1932년 대전 인동 누에실 공장 여성 노동자들의 파업과 연대를 다룬 창작극이 무대에 오른다.나무시어터 사회적협동조합은 오는 19일부터 22일까지 소극장 고도에서 하반기 정기공연으로 창작 초연작 '마유는 이레간 포르르 포르르'를 선보인다고 밝혔다.이번 작품은 1932년 군시제사 대전공장에서 벌어진 여성 노동자들의 7일간 파업을 모티브로 삼았다. '저항의 해피엔딩'을 주제로, 서로를 지탱하며 파업을 성공으로 이끈 여성들의 이야기를 통해 대전의 근현대사 속 노동과 연대의 경험을 관객에게 전한다.제목에는 누에고치를 뜻하는 '마유', 일곱 날을 가리키는 '이레간', 고치를 깨고 날아오르는 모습을 표현한 '포르르 포르르'를 담았다. 여성 노동자들이 함께 견딘 시간과 그 끝에 맞이한 변화를 표현한 것이다.이정수가 극본을 쓰고 남명옥이 연출을 맡았다. 손정은·김혜란·김선옥·임은총·김광원·오은영·강다민이 출연하며, 이우진·임황건이 조연출로 참여한다.남명옥 연출가는 "서로의 손을 놓지 않았던 그들의 온기가 오늘을 살아가는 우리에게도 따뜻한 위로와 희망이 되기를 바란다"고 밝혔다.공연은 19~21일 오후 7시 30분, 22일 오후 3시에 진행된다. 수능시험을 마친 수험생을 위한 할인 행사도 마련해 수험표를 지참하면 1만 원에 관람할 수 있다. 공연 관련 문의는 나무시어터 담당자(01068551210)에게 하면 된다.