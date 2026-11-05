특검 징역형 구형에, 공수처 전현직 간부들 "사실 왜곡" 무죄 주장

큰사진보기 ▲2024년 12월 9일 오전 윤석열 비상계엄 관련 사건 이첩 요구 언론 브리핑이 열린 경기도 과천시 고위공직자범죄수사처(공수처)의 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이 사건 본질은 '권력형 범죄'를 수사하라고 (공수처에) 맡긴 권한이 거꾸로 권력형 범죄를 감싸는데 쓰인 것으로, 그 자체가 중대한 권력형 범죄다.

큰사진보기 ▲채상병 순직 사건 수사를 방해한 혐의를 받는 김선규(왼쪽)·송창진 전 고위공직자범죄수사처(공수처) 부장검사가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울 서초구 서울중앙지법을 나서고 있다. 2025.11.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲오동운 고위공직자범죄수사처장이 지난 10월 13일 국회 법제사법위원회에서 열린 고위공직자범죄수사처에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

채해병 수사외압 의혹 수사를 방해하고, 소속 검사의 국회 위증 고발 사건을 무마한 혐의를 받는 고위공직자범죄수사처(공수처) 전·현직 간부들에게 징역형이 구형됐다. 피고인들은 모두 혐의를 부인하며 무죄 선고를 재판부에 요청했다.5일 오후 서울중앙지방법원 형사합의23부(재판장 오세용 부장판사) 심리로 채해병 사망·수사외압 의혹 수사 방해 사건 결심 공판이 열렸다.이 사건 공소사실은 ▲ 2024년 김선규·송창진 전 부장검사가 공수처장·차장 직무대행으로서 채해병 수사외압 사건 수사를 방해했고(직권남용권리행사방해) ▲ 송 전 부장검사는 같은 해 7월 국회 법제사법위원회 청문회에서 허위 증언을 했으며(국회증언감정법 위반) ▲ 이후 오동운 공수처장·이재승 차장·박석일 전 부장검사가 송창진 국회 위증 사건을 방치했다는 것이다(직무유기).채해병특검(특별검사 이명현) 류관석 특검보는 "2023년 7월 19일 20살 해병 죽음에서 이 사건은 출발했다"며 "해병대수사단은 임성근 전 해병대1사단장 등 8명을 업무상 과실치사 혐의로 경찰에 이첩하겠다고 국방부 장관에게 보고하고 결재까지 받았으나, 윤석열 격노 후 하루 만에 결재가 뒤집혔다"고 운을 뗐다.류 특검보는 "공수처는 최고 권력자가 연루된 의혹 사건 수사를 위해 어떠한 외부의 영향도 받지 않고 독립적으로 (진상을) 밝히라는 국민적 요구로 탄생한 기관"이라며 "(그러나) 공수처 지휘부에는 윤석열이 임명한 검사들이 있었고, (이들은) 윤석열이 정점으로 있는 수사외압 사건의 (내부) 수사를 방해했다"고 지적했다.류 특검보는 김선규·송창진 전 부장검사에 대해 "자신들을 임명한 현직 대통령 등 (윤석열) 정권 핵심 인사들이 피의자로 (공수처에) 고발된 사건에서 그 수사를 고의로 막았다"고 말했다. "(공수처 수사팀은 수사 당시) '진술 오염과 말 맞추기' 위험을 들어 (관련자) 소환을 거듭 건의하였으나 돌아온 건 '누구 좋으라고 수사하는 거냐', '(소환을 위한) 소화기도 들지 말라'는 지시였다"는 것이다.특히 "김선규는 선거중립 명분을 내세워 '2024년 4월 (22대) 총선 전까지 소환하지 말라'고 지시했다고 주장하는데, 순직해병특검법이 같은 해 5월 2일 국회를 통과하자 다음날 수사팀에 '(대통령) 거부권 명분을 만들어드려야 하니 소환하라'고 지시했다"며 "김선규가 수사를 막을 때도 서두를 때도 그 기준은 법과 원칙이 아니라 '정권에 무엇이 이로운가'였다"고 꼬집었다.이어 "(공수처 수사팀은) 2024년 5월 오동운 공수처장이 부임하자 그동안 막혔던 대통령실 관계자에 대한 압수수색과 윤석열 휴대전화 등에 대한 통신영장을 준비했다"며 "(그러나) 송창진은 일주일간 결재를 미루더니 법원에서 여러차례 영장을 발부했던 범죄사실을 두고 부장검사 회의에서 '소설 같은 이야기'라거나 '내 결재 없이 영장 청구하면 사직한다'고 선언했다"고 질타했다. "국민 대표 기관(국회)에 나가 자신이 한 일을 감추기 위해 거짓말을 하기도 했다"고 질책했다.류 특검보는 "피고인들(김선규·송창진)이 공수처 존재 이유를 몰지각하고 국민이 맡긴 (공수처) 처장·차장 직무대행 권한을 사유화해 수사팀 정당한 수사권을 짓밟았다"며 "권력형 범죄에 예외 없다는 국민의 믿음이 무너졌음에도 지금까지 변명으로 일관하고 있다"면서 각각 징역 3년을 구형했다.류 특검보는 국회가 위증 혐의로 고발한 송 전 부장검사를 수사하지 않는 등의 방법으로 직무를 유기한 혐의를 받는 공수처 지휘부에게도 실형을 구형했다.송 전 부장검사는 임 전 사단장 구명로비 의혹에 연루된 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 변호한 사실이 뒤늦게 드러나 수사라인에서 배제된 인물이다. 그는 2024년 7월 26일 국회에서 이 전 대표가 이 사건에 연루된 사실을 2024년 7월 10일에야 알았다고 진술했는데, 국회 법제사법위원회는 이를 위증으로 보고 같은해 8월 19일 그를 고발한 바 있다.류 특검보는 공수처법 제25조 제1항을 꺼내 들었다. 이 법은 공수처장이 소속 검사의 범죄 혐의를 발견하면 관련 자료와 함께 이를 중대범죄수사청에 통보하도록 규정하고 있다. "자기 구성원의 범죄를 스스로 수사·판단하지 않도록 외부기관(중수청)에서 처리토록 함으로써 공정성을 담보하려는 것"이 입법 취지인데도 오 처장 등이 '송창진 위증' 고발 건을 수사하지도, 외부기관에 통보하지 않았다는 것이다.류 특검보는 "오동운은 '송창진 혐의 발견되지 않아 통보하지 않았다'고 주장하나 이는 그간 오동운 실무관행과 배치되는 것"이라며 "오동운 (공수처장) 재직기간에 한정하더라도 수사처 검사 대상 사건 10건 중 8건이 (외부기관에) 이첩됐고 2건만 각하됐다"고 비판했다.이어 "박석일은 (송창진 위증 고발 사건)을 스스로 배당받아 사건을 덮는 방향으로 처음 설계했고, 결재권자인 이재승은 이를 승인했다"며 "기관장인 오동운은 이를 바로잡을 책임과 권한이 있음에도 자신이 해온 실무와도 모순되는 논리를 들며 책임을 회피하고 있다"고 했다.류 특검보는 "20살 해병의 죽음에서 시작된 이 사건 수사는 대통령 격노 앞에서, 외압을 밝히려고 만든 공수처에서 꺾였다"며 "(수사외압 의혹 관련자들 소환조사를 위한) 수화기조차 들 수 없었던 (공수처) 수사관들, 업무수첩에 (소환하지 말라는) 지시를 받아적을 수밖에 없었던 검사들, 진실을 기다려온 채해병 유족과 국민 앞에서 (책임에) 상응하는 엄정한 판단만이 공수처의 존재 이유를 다시 보여줄 수 있다"고 강조했다. 이후 오 처장, 이 차장, 박 전 부장검사에 대해 각각 징역 1년을 구형했다.반면 피고인들은 최후진술을 통해 특검의 수사와 기소에 유감을 표하며 재판부에 무죄 선고를 요청했다.오 처장은 재판부를 바라보며 "조직을 안정적으로 운영하기 위해 '스스로 잘했다' 했던 일이 형사사건으로 비화될 거라 생각 못 했다"며 "공수처법은 범죄 혐의를 발견하게 되면 (외부기관에) 통보하는 것이지만 (일명 국회의) 송창진 고발장은 '범죄 혐의가 발견되는 때'가 전혀 달성될 수 없었다"고 강조했다. "터무니없는 사실에 근거한 기소"라며 "다른 피고인들도 각자 자신이 처한 맥락에서 나름 최선을 다한 것임을 긍정적으로 생각해 달라"고 덧붙이기도 했다.이 차장은 "특검은 사실관계를 왜곡해 직무유기의 틀을 꿰었다"며 "공수처 차장으로서 본연의 업무를 다할 수 있도록 (재판부에서) 신중하게 판단해 달라"고 요청했다.특검을 향해 감정을 드러내는 피고인도 있었다. 박 전 부장검사는 격앙된 목소리로 "저 나름대로 공소장 쓰는 일을 많이 했던 사람이고 소명의식 가지고 있는 사람이라 묻게 된다"며 "특검의 공소장이 정말 증거와 법과 양심에 따라 쓰여진 건가"라고 따져 물었다.박 전 부장검사는 "성과는 보여야겠고, 있는 단어 몇 개 짜깁기해서 이러한 그림을 그리면 좋겠다는 목적을 가지고 공소장을 쓴 것 아닌지 저로서는 의문을 가질 수밖에 없다"며 "법정에 제출된 증거 자체는 아무 근거도 없는데 (특검의 이러한 기소는) 있어선 안 될 일"이라고 거듭 강조했다.이 사건 '총선 전 소환조사 금지' 발언 당사자인 김 전 부장검사는 "(수사팀이) 압수수색을 대량으로 해오는 걸 보고 '언제 다 포렌식하나' 싶던 차에 이대환 부장검사가 '너무 많아서 총선 끝나야 부를 수 있을 거 같다'고 말한 게 제 머리에 선명하게 남아 있다"며 "부디 이 사건 증거조사로 확인된 바를 살펴주셔서 무죄를 선고해 달라"고 호소했다.'국회 고발 위증' 당사자인 송 전 부장검사는 "이 사건 시작이 저의 청문회 증언 때문인데 법률적으로 어떠한 잘못이 있는지 재판부가 현명히 판단해 주실 것이라 생각한다"면서도 "인간적으로 저 때문에 1년간 법정에 오시게 된 분들과 공수처에서 열심히 하고 계신 분들께 죄송하다"고 했다.