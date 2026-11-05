전남광주 "노동착취 1번지 만들 초광역특구법 반대"

▲광주시민단체협의회와 전남시민단체연대회의, 진보당·정의당 전남광주통합특별시당 등으로 구성된 광주전남시민사회는 지난 10월 27일 전남광주 동구 5·18민주광장에서 기자회견을 열고 "시민 기본권을 파괴하는 초광역특구법 폐지"를 촉구했다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기