전남광주 "노동착취 1번지 만들 초광역특구법 반대"

전남광주 시민사회가 5일 "전남광주를 '노동착취 1번지'로 만들 초광역특구법을 반대한다"고 밝혔다.
전남광주 금속노조·공공운수노조·녹색당·정의당·사회진보연대, 광주환경운동연합, 광주시민단체협의회, 핵없는세상광주전남행동, 광주전남노동안전보건지킴이는 이날 성명을 내고 "국회는 노동권과 안전을 후퇴시키는 초광역특구법안을 지금 당장 폐기하라"고 촉구했다.
더불어민주당이 추진하는 '초광역특구법'은 전남광주 반도체 클러스터를 비롯해 수도권 밖 광역권 전체를 초광역특구로 묶고, 특구에 들어오는 기업에 최고 수준의 규제 특례와 범부처 지원을 제공하는 법이다.
시민사회는 "법안이 지방소멸 위기 극복과 균형성장을 내세우고 있지만 그 안을 들여다보면, 지역 노동자와 시민의 권리와 안전을 기업 유치의 대가로 내놓는 법안"이라고 비판했다.
특히 두 법안에 담긴 여러 조항이 근로기준법과 산업안전보건법의 원칙을 무너뜨릴 수 있다고 경고했다.
단체는 "노동시간 규제를 무력화하고 비정규직을 늘리고 외국인투자기업에는 노동법의 예외를 열어준다"며 "노동자와 시민의 안전, 결정권은 철저히 배제되는데 기업에 대한 지원에는 아무 조건이 없다"고 비판했다.
이어 "이재명 정부와 민주당은 '전남광주의 일자리'를 앞세워 노동자와 시민의 반발을 잠재우려 하지만 노동권을 내주고 얻은 일자리는 지역을 살리지 못한다"며 "장시간 노동과 불안정 고용, 위험한 일터로는 청년이 머무는 지역을 만들 수 없다"고 강조했다.
그러면서 "이 법이 전남광주에 가져다줄 것은 균형발전이 아니라, 재벌과 외투기업을 위한 '노동착취 1번지'"라며 "초광역특구법안을 지금 당장 폐기하라"고 밝혔다.
아울러 ▲기업에 대한 공적 지원에는 고용의 질과 산업안전 조건, 환수 규정을 반드시 마련할 것 ▲지역 산업정책의 수립과 결정 과정에 시민, 노동자와 노동조합의 실질적 참여를 보장할 것 ▲지역의 기존 산업과 노동자, 이주노동자를 위한 대책을 마련할 것을 촉구했다.
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