전주 수돗물 필터 변색 잇따라... 분통 터진 시민들

큰사진보기 ▲3일 KBS 전북에서 보도한 뉴스 화면 ⓒ KBS 전북 관련사진보기

AD

전북 전주시 에코시티와 송천동 일대 수돗물에 흙냄새가 나고 정수기 필터가 검게 변했다는 신고가 잇따르고 있다. 가뭄으로 취수 위치가 바뀌면서 평소와 다른 수질의 물이 유입됐을 가능성이 제기된다.지난 3일 전주시 집계에 따르면, 전주 신도심 에코시티와 송천동 일대 대단지 아파트에서 수돗물 악취 및 필터 급속 변색 신고가 빗발쳤다. 이어 혁신도시와 서신동 등 완산구 아파트 단지들에서도 비슷한 피해 제보가 잇따르면서 신구 도심과 주거 지역 전반으로 불안감이 번지고 있다.소셜네트워크서비스(SNS)에는 전주 지역 곳곳에서 비슷한 현상을 경험했다는 댓글과 사진이 잇따라 올라오고 있다. 정확한 원인과 수질 안전성에 대한 명확한 설명이 뒤따르지 않을 경우, 자칫 수돗물 오염에 대한 막연한 공포로 번질 수 있다는 우려도 나온다.전주시는 이번 사태를 어떻게 설명하고 있을까. 5일 전주시에 문의한 결과, 최근 가뭄으로 전주시 전체에 식수를 공급하는 용담댐 저수량이 줄면서 취수구 위치가 변경됐고 이 과정에서 평소보다 망간 성분이 많은 하층부 원수가 유입됐을 가능성이 있다는 설명을 들었다.이로 인해 정수 과정에서 침전물이 발생하고 수돗물 냄새와 필터 변색으로 이어졌을 수 있다는 것이다. 특히 해결 방안을 묻는 질문에는 "비가 많이 내려 용담댐 수위가 올라가야 한다"며 사실상 자연적인 해갈을 기다려야 한다는 답변을 내놓았다.또한 전주시는 연합뉴스를 통해 전북대학교 물환경연구소에 수질검사를 의뢰하고 각 배수지의 시료를 채취하는 한편 급수관 말단의 이토 작업, 즉 관로 세척을 진행하고 있다고 밝혔다. 그러나 5일 물환경연구소에 수질검사 결과를 문의하자 관련 사안에 답변할 담당자들이 사무실에 없다는 답변만 돌아왔다.전주시 관계자는 자신도 전주에 거주하며 같은 문제를 겪고 있다면서도 인체에는 무해하다는 취지로 답변했다. 정수된 물의 망간 농도는 0.01ppm으로 법정 기준인 0.05ppm 이하를 충족한 것으로 나타났다는 것이다. 하지만 눈으로 확인할 수 있는 필터 변색과 평소와 다른 냄새를 호소하는 상황에서 단순히 음용에 문제가 없다고 설명하는 것으로 불안이 해소될 수 있을까.망간 농도가 법정 기준 이내라는 수치는 중요한 수질 정보다. 그러나 행정적인 기준을 충족했다는 사실만으로 시민들이 체감하는 불안까지 해소되는 것은 아니다. 시민들이 바라는 것은 단순한 수치의 나열이 아니라 왜 이런 현상이 발생했는지, 실제 영향 지역은 어디까지인지, 현재 공급되는 수돗물은 안전한지, 그리고 언제쯤 정상화될 수 있는지에 대한 구체적이고 책임 있는 설명이다.특히 공식적으로 파악된 신고 지역 외에도 유사한 사례가 제기되고 있는 만큼 실제 영향 범위에 대한 추가 조사가 필요하다. 일부 전주시민들은 SNS에 올라온 관련 댓글과 사진은 물론 피부 질환 등의 피해 여부까지 취합해 국민신문고에 민원을 제기할 예정인 것으로 알려졌다.수돗물은 시민들의 일상과 건강에 직접 연결되는 공공서비스다. 그렇기에 수질에 대한 불안은 다른 생활 민원과 무게가 다를 수밖에 없다. 원인이 무엇인지, 어느 지역까지 영향을 받았는지, 실제 수질검사 결과는 어떠한지에 대한 객관적인 정보가 신속하게 공개돼야 한다.무엇보다 전주시는 시민들의 제보를 단순한 민원으로 취급해서는 안 된다. 취수원 변화에 따른 수질검사 결과와 필터 변색의 원인, 지역별 피해 상황을 투명하게 설명하고 시민들이 납득할 수 있는 대응책을 제시해야 한다.수질에 대한 시민들의 불안은 "이상 없다"는 행정의 말 한마디로 잠재울 수 없다. 객관적인 검사 데이터의 투명한 공개와 책임 있는 후속 조치만이 잃어버린 신뢰를 되찾는 길이다. 초기에 호미로 막을 수 있었던 불신을 끝내 가래로도 막지 못하는 파국을 자초해서는 안 된다.