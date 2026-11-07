셰프가 알려주는, 파스타 면 모양에 숨겨진 비밀

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큰사진보기 ▲마트 매대에 다양하게 진열되어져 있는 파스타면. 한국에서도 일상식으로 자리 잡았다. ⓒ 이민호 관련사진보기

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▪필자소개: 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

호주에서 셰프로 일하며 레스토랑 주방을 지키다 보면 하루에도 수십, 수백 그릇씩 볶아내는 음식이 바로 '파스타(Pasta)'다. 주방에서는 주문이 들어옴과 동시에 팬을 달구고, 면을 삶아내며, 소스와 면이 완벽하게 어우러지도록 손놀림을 바쁘게 움직인다.요즘 한국 마트의 파스타 코너만 봐도 세상이 참 좋아졌음을 느낀다. 길쭉한 스파게티 면 일색이던 예전과 달리, 구멍이 뚫린 펜네, 나사 모양의 푸실리, 납작한 페투치니, 수제 생면까지 다채로운 파스타 면과 소스들이 매대를 가득 채우고 있다.하지만 손님들이나 집에서 요리를 즐기는 지인들과 이야기해 보면, 정작 "왜 내가 집에서 시판 소스와 면으로 만들면 레스토랑에서 먹던 그 맛이 안 나고 소스와 면이 따로 놀까?"라는 고민을 자주 들려준다. 심지어 크림 소스에 얇은 스파게티 면을 쓰거나, 묽은 오일 소스에 두꺼운 숏파스타를 넣어 아쉬운 식감을 내기도 한다.파스타는 단순히 '면을 삶아 소스에 붓는 음식'이 아니다. 면의 모양과 소스의 성질, 그리고 마지막 조리 과정에서의 작은 한 끗 차이가 전혀 다른 요리를 만들어낸다. 마트에서 실패 없이 파스타 면을 고르고, 집에서도 쉬운 방법으로 레스토랑 못지않은 깊은 맛을 내는 팁을 셰프의 경험을 담아 정리해 본다.주방에서 파스타를 만들 때 가장 먼저 고려하는 것은 '어떤 소스에 어떤 면을 짝지어 줄 것인가'다. 면의 모양과 굵기는 단지 보기 좋으라고 만든 것이 아니라, 소스를 머금는 과학적 원리가 담겨 있기 때문이다.알리오 올리오 같은 오일 파스타나 가벼운 토마토 소스는 면의 표면에 소스가 얇고 균일하게 코팅되어야 맛있다. 우리가 흔히 아는 스파게티(Spaghetti)나 약간 납작한 링귀니(Linguine)가 제격이다.진한 크림 소스나 다진 고기가 들어간 라구 소스를 얇은 스파게티 면에 볶으면 소스의 무게를 면이 견디지 못하고 겉돌게 된다.칼국수처럼 넓적한 면으로, 진한 크림 소스가 면 넓은 면적에 듬뿍 묻어나 풍미를 극대화한다.튜브 모양이나 꼬여있는 숏파스타는 구멍 속이나 꼬임 사이에 덩어리진 고기 소스와 진한 크림이 쏙쏙 들어가 씹는 맛을 살려준다.파스타 봉지를 살 때 투명한 비닐 사이로 면의 표면을 유심히 살펴본 적이 있습니까? 마치 매끈한 플라스틱처럼 반짝거리고 노란빛이 강한 면이 있는가 하면, 거칠거칠하고 거친 거품이 인 듯 거친 하얀 빛이 도는 면이 있다. 셰프가 추천하는 진짜 맛있는 건면은 후자인 '거친 표면의 파스타 면'이다.전통 방식의 파스타 면은 청동 틀(Bronze die)을 통해 면을 뽑아낸다. 이때 면 표면에 미세한 스크래치와 거친 기공이 생기는데, 이 거친 표면 덕분에 조리할 때 소스가 면에 찰떡처럼 착 달라붙게 된다. 반면 매끈하게 뽑아낸 저가형 면은 소스가 미끄러져 내려가 소스와 면이 따로 노는 원인이 된다. 포장지에 '브론즈(Bronze)' 또는 'Bronzo'라는 문구가 적힌 면을 고르면 실패가 없다.면이 다 삶아졌다고 해서 삶은 물을 하수구에 다 버려버리면 안 된다. 면을 소스에 넣고 볶을 때 면수 1~2국자를 반드시 넣어주어야 한다. 면수에 녹아 나온 전분과 소스의 기름이 섞이면서 만테카토(Mantecato), 즉 기름과 물이 하나로 엉겨 붙는 '유화 작용'이 일어나 소스가 면에 착 감기는 윤기 나는 파스타가 완성된다.파스타 포장지에 "8분 삶으세요"라고 적혀 있다면, 끓는 물에서는 6~7분만 삶고 건져내야 한다. 남은 1~2분은 팬에서 뜨거운 소스와 함께 볶아내며 면 속까지 소스의 간과 풍미가 배어 들게 하는 시간이다. 이렇게 해야 면이 불지 않고 쫄깃한 알 덴테(Al dente) 식감이 살아난다.한국 분들이 파스타를 만들 때 가장 많이 하는 실수 중 하나가 면 삶는 물에 소금을 너무 적게 넣는 것이다. 면 자체에 간이 배지 않으면 아무리 진한 소스를 얹어도 속은 맹탕 맛이 난다. 물 1L당 소금 10g(밥숟가락으로 살짝 한 스푼) 정도를 넣어 "물이 살짝 짭짤하다" 싶을 정도로 간을 맞춰 면을 삶아야 한다.파스타는 거창하고 어려운 양식이 아니다. 이탈리아의 가정집에서 냉장고 속 자투리 재료와 올리브유, 면 한 움큼으로 뚝딱 만들어 내던 따뜻한 가정식이다.오늘 저녁, 마트에서 늘 사던 똑같은 면 대신 꼬인 모양이 정겨운 푸실리 한 봉지, 혹은 표면이 거칠거칠한 근사한 브론즈 면 한 봉지를 집어 들어보는 건 어떨까. 보글보글 끓는 물에 소금 한 스푼을 넣고, 면수 한 국자의 마법을 더해 팬을 흔들다 보면, 우리 집 주방에서도 근사한 이탈리아 레스토랑 못지않은 따뜻하고 풍성한 향기가 가득 채워질 것이다.