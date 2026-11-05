여야 공동 발의 행정수도특별법, 더는 미룰 수 없다

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다. 글쓴이는 행정수도특별법 제정 범국민대책위 법률지원위원장 겸 대변인 입니다.

지난 10월 28일 국회 국토교통위 법안소위에서 '행정수도특별법'이 최우선 안건으로 상정됐다. 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립이 가시화된 가운데, 최근 이재명 대통령이 천명한, 경제수도 서울과 행정수도 세종이라는 2수도론과 44개 중앙행정기관의 추가 세종 이전 발표 등을 보며 24년간 제자리인 행정수도특별법이 연내 제정될 골든타임이 왔다는 기대도 있다.하지만 지난 국토교통위 법안소위에서 야당 의원들이 보인 반응은 냉담했다. 선해하자면, 대놓고 반대하지는 않지만 좀더 신중하자는 의견이다. 그 대표적인 근거가 아직도 2004년 헌법재판소의 위헌 결정이 해소되지 않았다는 지적이다.2004년 헌법재판소는 관습헌법을 근거로 '신행정수도의 건설을 위한 특별조치법'에 위헌 결정을 내렸다. 서울이 수도라는 사실은 성문헌법 어디에도 없지만, 조선 건국 이래 오랜 기간 반복된 관행과 국민적 합의를 통해 형성된 불문헌법이라는 것이다. 따라서 수도는 국회의 법률로 바꿀 순 없고 헌법 개정 절차를 거쳐야 한다는 논리였다.이 판례는 지난 법안소위에서와 같이 행정수도 완성에 미온적인 이들에겐 좋은 무기가 되었다. 그러다 보니 지난 20여 년간 행정수도 논의는 '어떻게 하면 위헌 시비를 피해 갈 것인가'라는 방어적 프레임에 갇혀 있었다.그러나 법률가로서 필자는 정반대로 접근하고자 한다. 위헌 논란을 피해 가는 것이 아니라, 헌재 결정의 논리를 그대로 따라가 정면으로 답하자는 것이다. 관습헌법이 '관행'과 '국민적 합의'로 성립하는 규범이라면, 그 관행과 합의가 바뀌었을 때 규범도 함께 달라지는 것이 법리적으로 당연하기 때문이다.헌법재판소가 2004년 결정문에서 스스로 밝힌 관습헌법의 성립요건을 다시 보자. 헌재는 관습헌법이 되려면 ①기본적 헌법사항에 관해 ②오랜 기간 반복·계속되는 관행이 존재하고 ③그 관행이, 중간에 반대되는 것 없는 지속성을 가지며 ④내용이 명료하고 ⑤헌법관습으로서 강제력을 가진다고 믿는 국민적 합의가 있어야 한다고 판시했다.다시 말해 관습헌법은 하늘에서 뚝 떨어진 불변의 진리가 아니라, 그 시대 국민의 인식과 국가 운영의 실제 관행이 만들어 낸 살아있는 규범이라는 뜻이다. 살아있는 규범이라면, 그것을 지탱하던 관행과 인식이 바뀌었을 때 관습헌법도 그에 따라 달라질 수밖에 없다. 대한민국이 지금 마주한 상황이 정확히 여기에 해당한다.먼저, 관행이 바뀌었다. 2012년을 시작으로 이미 22개 중앙행정기관과 21개 소속기관이 세종으로 이주해 약 1만 5000여 명의 공무원이 정착했고, 이는 세종시 전체 공무원의 86%에 달하는 규모다.2027년엔 법무부와 성평등가족부까지 세종행이 예정된 가운데, 2031년까지 44개 중앙행정기관의 단계적 세종 이전이 추가 발표돼 9929명의 공무원이 이동한다. 국회 세종의사당은 2033년 준공을 목표로, 대통령 세종집무실 역시 2029년 8월 입주를 목표로 각 절차가 진행 중이다.2004년 결정 당시에는 존재하지 않았던 이 모든 사실이, 지난 20여 년 사이 대한민국의 국정 운영의 관행을 바꾸어 놓았다. 이러한 사실은 서울이 수도라는 관습헌법 상 관행에 관해 중간에 반대되는 관행이 이뤄졌다는 점에서 위 ③의 요건을 결하게 만들었다.행정기관 대부분이 이전해 대다수 정부 업무가 이미 세종에서 이뤄지고 있다는 사실 자체는, 관습헌법이 요구하는 반복·계속되는 관행이 이제는 서울이 아니라 세종을 향하고 있음을 보여준다는 점에서 위 ②의 요건도 달라졌다.다음으로 ⑤의 요건인 국민적 합의도 역시 과거와 다르다. 한국갤럽이 2026년 9월 1일부터 3일까지 전국 성인 1,001명을 대상으로 실시한 조사에서 행정수도 세종 이전에 대한 찬성은 48%로 서울 유지 응답 44%를 앞섰다.같은 조사에서 국회의 세종 이전에는 52%, 공공기관의 지방 이전에는 57%가 찬성한다고 답했다. 20여 년 전 헌법재판소가 기득권에 기대어 국민적 합의의 근거로 삼았던 서울 중심의 인식이, 이제는 세종으로 무게추를 옮기고 있음을 보여준다. 서울이 수도라는 관행이 강제력을 가진다고 믿었던 국민적 합의가 스러지고 있는 것이다.국민의 대의기관인 국회가 이번 행정수도특별법을 여야 공동 발의했다는 사실 자체도 새로운 국민적 합의를 보여준다. 서울이 수도라는 관습헌법을 이유로 세종 행정수도가 위헌이라는 지난 헌재 결정은 이처럼, 다름 아닌 그 결정 그대로의 논리에 의해 깨어지고 있다.모름지기 세종 중심의 국가 운영체계가 갖춰졌고, 국회와 대통령의 세종 이전도 구체적 일정과 예산을 갖춰 진행 중이며, 국민 다수의 인식도 바뀌었다. 따라서 행정수도특별법에 관한 논의의 핵심은 더이상 '위헌 결정이 해소되지 않았다'거나, '어떻게 2004년 판례를 피해 갈 것인가'가 되어서는 안 된다. 바로 2004년 헌재 결정의 논리에 의해 이번 행정수도특별법의 위헌 논란은 해소되기 때문이다.더욱이 세종 행정수도 완성은 특정 지역의 의제가 아니라, 수도권 일극 체제를 극복하고 국토 균형성장을 이뤄 국가 경쟁력을 키워줄 국가적 과제이다. 더이상 비겁한 변명으로 미룰 수 없다. 특정 계층과 지역의 기득권이 아니라 모든 국민의 이익에 부합하는 행정수도특별법, 그 골든타임이 얼마 남지 않았다. 국회 통과를 촉구한다.