시장 그릇가게에 몰린 2030... 전주 남부시장에 무슨 일이?

큰사진보기 ▲인구감소지역 92곳과 인구감소관심지역 18곳 ⓒ 행정안전부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김병수 전주남부시장 특성화시장 육성사업단 단장 ⓒ 김병수 관련사진보기

"서른두 살 때부터 한옥마을에 애정을 가지고 활동을 해왔는데 2004~2005년 무렵 개발 압력이 강해지는 걸 느꼈어요. 골목 안쪽 부동산 가격이 두 배씩 오르는 게 보였거든요.

남부시장을 비롯한 한옥마을 주변 상업지역이 제 길을 찾아야 이런 개발 압력도 누그러뜨릴 수 있을 거라 생각했어요. 그래야 전주 도심도 고르게 발전할 거라 봤고요. 그때부터 남부시장을 들여다보기 시작했어요."

큰사진보기 ▲남부시장에서 열린 야시장의 모습 ⓒ 청년몰 관련사진보기

"여름 휴가철에 2주 동안 지금까지와는 다른 공간을 만들어서 그 안에 신선한 아이디어들을 넣었더니 반응이 뜨거웠어요. 전주에서 우연히 만난 외국인이 식혜를 가져다가 행운의 부적을 붙여서 팔기도 했고, 손님들의 뒷담화를 들어주는 귀때기라는 가게도 있었어요. 부안에서 직접 기른 유기농 뽕잎으로 소시지와 순대를 만들던 청년은 나중에 농림부 지원으로 공장까지 지었어요."

큰사진보기 ▲2012년 5월 남부시장에 문을 연 '레알 뉴타운 청년몰' 상인들 ⓒ 청년몰 관련사진보기

"공급자 마인드로 붕어빵 찍듯이 하면 안 된다고 했어요. 그렇게 하면 실패할 거라고. 전주와 한옥마을, 남부시장에 집중돼있던 제 경험으로 저마다 상황이 다른 여러 시장들에서 모두 잘 해낼 거라고도 보지 않았어요.

자기 지역과 자기 시장에서부터 실마리를 찾아야 한다는 걸 강조했어요. 게다가 이건 청년 문제까지 함께 풀어야 하니 무턱대고 늘릴 게 아니라 시간을 두고 여러 세대가 섞일 수 있는 융합의 조건을 먼저 만들어야 한다고 했어요."

큰사진보기 ▲전주 남부시장 청년몰의 최근 모습 ⓒ 윤찬영 관련사진보기

"정책이 전부가 아니에요. 결국은 문제의식과 의지를 가지고 현장에서 길을 만들어가는 이들이 중요하다는 걸 깨달아야 해요. 냄비처럼 금방 끓어올랐다가 사라지는 정책들을 수없이 봐왔어요.

단단하게 틀이 짜인 어떤 구조를 만들어내기보다는 차라리 그 안에서 유연하게 움직일 수 있는 여지를 만들어 줘야 해요. 하나의 단단한 정책 틀 안에 모두를 똑같이 가두기보다 뭔가 하려는 이들이 자기에게 맞는 정책 사업을 발견하면 자기가 하려는 걸 그 안에 녹여낼 수 있도록 뒷받침 해줘야 해요."

큰사진보기 ▲최근 남부시장에선 정기적으로 포럼을 열어 다양한 시민과 상인들의 이야기를 듣고 있다 ⓒ 남부시장 관련사진보기

"아직도 시장을 지원 대상으로만 봐요. 시장이 혁신이 일어나기 좋은 곳이라는 인식도 필요해요. 시장이 침체돼 있는 건 사실이지만, 그 안에서 흥미로운 점들도 발견할 수 있어요. 침체돼 있기 때문에 생각할 수 있는 것들도 있죠.

수학적으로 분석할 수 있는 것도 아니고, 침체에는 다 이유가 있겠지만 그럼에도 여전히 유지되고 있는 게 있잖아요. 어떻게 생명력을 가지고 갈 수 있을지 생각해봐야 해요. 여기서 혁신이 일어나는 거죠. 전통시장도, 로컬도 혁신의 시작점이 될 수 있다고 믿어요."

"시장을 다각도로 봐야 해요. 그러려면, 먼저 아침저녁으로 그냥 돌아다니면서 보는 것도 중요하죠. 저조차도 숫자나 자료로 이뤄진 고정관념들을 흔들어야 해요. 그래서 상인들이나 몇몇 사람들을 만나 깊이 이야기도 나누죠.

전문가나 외부인들을 불러 워크숍을 하는 것도 좋은 방법이에요. 최근엔 일본과 한국 대학생들을 불러 공동 워크숍을 진행한 적이 있어요. 아직 미완이긴 해도 기존의 틀을 부수고 새로운 것들을 끄집어낼 수 있었죠."

큰사진보기 ▲최근 남부시장에선 다양한 혁신 실험들이 펼쳐지고 있다 ⓒ 남부시장 관련사진보기

"지금까지 상인, 또는 주민들을 참여시킨다고 했을 때 하향평준화로 가는 발상들을 많이 했어요. 계몽시키려 들기도 하고. 그래서 이번에 사업 보고대회를 준비하면서 10명의 상인을 심층 인터뷰하고, 100명에게 설문조사를 했어요. 이걸 편집해서 보고대회 때 같이 봤죠.

상인들의 생각을 데이터로 정리하고, 또 외부에서 바라보는 시장의 상태나 상황을 공유한 거에요. 한편으론, 10명과 우호 관계를 쌓아가는 일이기도 했죠. 이렇게 관계망도 넓혀가고, 공통의 인식 기반도 확대해가는 거죠. 함께 결론에 도달하는 과정은 정교해야 해요."

큰사진보기 ▲지난 5월 주말 인파로 북적이던 남부시장 풍경. ⓒ 윤찬영 관련사진보기

올해로 '지역소멸대응기금'이 도입된 지 5년이 지나 벌써 5조 원 가까운 돈이 서울·수도권 밖으로 배분되었다.행정안전부는 5년 전인 2021년 10월 인구감소지수를 개발하고, 이를 잣대로 89개 시·군·구를 추려 '인구감소지역'으로 지정했다. 그러면서 이듬해인 2022년부터 해마다 1조 원씩 10년간 10조 원을 마련하고, 특별법도 만들어 이들 지역을 지원하겠다는 계획을 내놓았다. 그렇게 지역 일자리도 늘리고 지역으로 청년도 끌어들이겠다는 구상이었다.무엇보다 눈에 띄었던 건 지자체들이 저마다 현실에 맞는 '맞춤형' 정책 대안을 '지역 주도의 상향식'으로 만들어 펼칠 수 있게 정부가 뒷받침하겠다는 대목이었다. 중앙정부가 하나부터 열까지 계획을 세워 똑같이 내려 먹이는 것만으로는 기대하는 효과를 거두기 힘들다는 사실을 깨달았던 것.그렇다면 지난 5년 사이 5조 원에 달하는 예산을 받은 이들 '인구감소지역'들의 상황은 얼마나 달라졌을까. 행안부는 지난 10월 7일 5년 만에 인구감소지역 92곳을 다시 지정·발표하면서 2018~2021년 6.0%이던 인구감소율이 2022~2025년에는 4.3%로 낮아졌다고 했다.하지만 이날 정부가 발표한 숫자들보다 중요한 건 처음 의도했던 대로 정말 이들 지역에서 현실에 맞는 '맞춤형' 정책 대안이 '지역 주도의 상향식'으로 만들어지고 있느냐 하는 점이다.전북특별자치도 전주시에 자리한 크고 오래된 전통시장인 남부시장은 '지역 주도의 맞춤형 대안(해법)'이란 어떻게 만들어지는지를 들여다볼 수 있는 좋은 본보기다. 이곳에선 십수 년 전 이른바 '청년몰'이란 혁신 실험이 가장 먼저 시작돼 뿌리를 내렸고, 최근엔 다시 '백 년 가는 시장'을 만들려는 또 다른 실험이 펼쳐지고 있다.2010년 무렵, 남부시장에서 청년몰을 처음 기획한 이는 김병수 이음 대표였다. 5년쯤 지나 청년몰이 남부시장 안에 뿌리를 내릴 즈음 홀연히 전주를 떠났던 그가 10여 년 만에 다시 돌아왔다. 지금 그는 '전주남부시장 특성화시장 육성사업단'이라는 긴 이름을 가진 조직의 단장을 맡고 있다. 이른바 '백년 시장' 사업이다.최근 남부시장에서 김병수 단장을 두 번 만나 '청년몰'과 '백년 시장'이라는, 같은 듯 다른 두 개의 프로젝트 이야기를 들어봤다.김 단장은 전주 토박이다. 대학을 졸업하고 서울에서 경제정의실천시민연합 활동가로 일하다 2001년 다시 고향인 전주로 돌아왔다.그 무렵 남부시장 주변엔 1300개에 달하는 크고 작은 가게들이 있었는데, 주인들은 대부분 30년 넘게 장사를 해온 60~70대였다. 그는 "사회성을 잃은 시장의 균형을 다시 맞추려면 청년들을 불러들일 필요가 있다"고 생각했다.2007년 <88만 원 세대>(박권일, 우석훈)라는 책이 나오면서 온 사회가 갑자기 청년 문제의 해법을 찾아 나서기 시작했다. 그는 대안적 실험이 필요하다고 봤고, 청년들이 한데 모여서 혁신적인 무언가를 만들어낼 수 있다면 붙어볼 만하다고 생각했다. 이미 청년들과 파일럿 프로그램으로 남부시장에 '야시장'을 열었던 경험이 있어 어느 정도 자신감도 있었다.몇 달간 상인회를 쫓아다니며 설득한 끝에 7년이나 비어있던 시장 2층 공간을 얻어낼 수 있었다. 마침 2010년 문화체육관광부가 '문전성시 프로젝트'(문화를 통한 전통시장 활성화 시범사업)를 내놓았다. 김 단장은 '청년몰'이란 이름으로 지원해 뽑혔고, 2년 동안 국비 3억 원을 받아 이듬해부터 '청년장사꾼 아카데미'를 시작했다.폐허처럼 비어있던 시장 2층에 '레알 뉴타운 청년몰'이 문을 연 건 2012년 5월이었다. 칵테일바 '차가운 새벽', 보드게임방 '같이 놀다 가게', 식충식물숍 '범이네 식충이', 카페 '카페나비', 재활용 디자인용품숍 '나는 나', 잡화점 '미스터리 상회', 볶음요리 전문점 '더 플라잉팬', 햄버거점 '뽕의 도리' 등 12개 청년 가게로 시작해 나중엔 34개까지 늘었다.'레알 뉴타운 청년몰'이 입소문을 타자 중소벤처기업부가 '청년몰'을 전국의 전통시장으로 퍼뜨리겠다며 팔을 걷어붙였다. 총리실에선 김 단장에게 전국 사업의 단장 역할을 맡아달라고 했다. 하지만 그는 거절했다.그의 바람과는 달리 2016년부터 청년몰은 전국으로 조금씩 퍼져나갔다. 여기저기서 자문을 해달라고 연락이 왔지만 그는 가지 않았다. 그리고 몇 년 뒤 그렇게 늘어난 청년몰들은 차례로 위기를 맞았다.다시 시간이 흘러 지난해 중소벤처기업부가 전통시장을 되살리겠다며 이번엔 '백년시장 육성사업' 공모를 내놓았다. 남부시장상인회가 이 사업을 준비하면서 제주에 있던 김 대표에게 도와달라고 연락을 해왔고, 그는 고민 끝에 받아들였다. 그리고 2025년 12월 전주 남부시장은 수원 남문시장과 함께 '백년 시장'에 뽑혔다.16년 전엔 시장 한구석에 청년들만의 작은 장터를 만드는 일이었다면, 이번엔 시장 전체를 되살리는 일이다. 이번에도 따라 할 만한 본보기는 없다.그는 정부·지자체, 또 민간도 사업을 하기에 앞서 상황을 깊이 파악하고 있어야 한다고 했다. 지역의 연구소나 대학들이 해야 하는 일이지만, 서울에서 멀리 떨어진 작은 도시일수록 쉽지 않은 게 현실이다.그는 자영업도 연구·개발(R&D)이 필요하다고 했다. 매력적인 콘텐츠는 능력 있는 누군가에게 용역을 맡긴다고 나올 수 있는 게 아니라, 현장에 뿌리를 둔 랩(연구기능)이 성장과 발전의 경로를 설계해가도록 해야 한다는 것.최근 남부시장 220개 가게를 조사했더니 SNS를 하는 가게는 5%뿐이었다. 그래서 50개 가게의 SNS 계정을 열어 짧은 영상을 만들어 올렸는데, 얼마 뒤 오래된 그릇가게 사장이 찾아와 요즘 젊은 친구들이 하루에 서너 명씩 찾아온다며 신기해했다. 그리고 얼마 안 가 몇십 년을 끌어안고 있던 재고가 모두 팔려나갔다. SNS에 올라온 앤티크한 그릇과 컵들을 보고 2030들이 찾아 왔던 것이다.남부시장은 이번에도 천천히 또 새로운 길을 찾아가고 있다.김 단장은 이른바 거버넌스(민관 협력)는 참여정부 때보다도 오히려 후퇴했다고 꼬집었다. 여기저기서 한 명씩 나와서 모이면 그게 거버넌스라고 생각하는데, 그는 기관이 '보장(guarantee)'을 할 수 있는 조직이어야 거버넌스라 부를 수 있다고 했다. 결정 권한은 물론, 자원을 집중시키고, 그 자원들을 재조정해가며 빠른 결정을 내릴 수 있을 때 비로소 거버넌스가 작동을 할 수 있다는 것.12월이 지나면 또 1조 원이라는 큰돈이 서울·수도권 밖 인구감소지역들로 배분된다. 그리고 5년 뒤면 지방소멸대응기금 10조 원이 모두 바닥난다. 그러니 아직 절반이라도 남아있을 때, 정부도 지자체도 다시 처음 세웠던 원칙과 마음가짐을 떠올려봐야 하지 않을까. 어설프게 남의 성공담만 좇아선 안 된다는 걸 전국으로 퍼져나간 청년몰이 보여주고 있다.다시금 남부시장에서 새로운 길을 찾아 나선 김병수 단장은 이번에도 지금 자신이 서 있는 곳을 찬찬히 들여다보는 것에서부터 시작하고 있다. 세상의 흐름을 놓쳐선 안 되겠지만, 지역에서 새로운 길을 내려면 무엇보다 지역을 잘 알아야 하고, 지역이 가진 것들을 믿어야 한다. "전통시장도, 로컬도 혁신의 시작점이 될 수 있다"던 그의 말은 아마도 그런 뜻일 터다.이제 막 '백 년 가는 시장'을 향해 첫발을 뗀 전주 남부시장을 지켜볼 일이다.