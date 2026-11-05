'수능 AI안경 대책' 보강 요구한 대통령 "구석구석까지 공정성 유지"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.11.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 오는 19일 진행되는 2027학년도 대학수학능력시험과 관련해 스마트안경 등을 활용한 부정행위가 발생하지 않도록 만전을 기하라고 주문했다.이 대통령은 5일 주재한 수석보좌관회의에서 "정부는 모든 수험생들이 안전하고 공정한 환경에서 실력을 발휘할 수 있도록 시험장 관리에 만전을 기해야겠다"면서 이를 당부했다.최근 연세대와 서울시립대 수시 논술시험에서 스마트안경을 활용한 부정행위가 잇따라 적발된 점, 특히 교육청이 지난달 29일 발표한 '수능 스마트안경 활용 부정행위 대응계획'의 실효성에 대한 우려가 제기되고 있는 것을 감안한 지시다.일선 현장에서는 시험장 반입 금지와 전담 요원 배치만으론 스마트안경을 활용한 부정행위를 100% 걸러내기 어렵고, 감독관이 대응 과정에서 사후 민원이나 법적 대응에 시달릴 가능성도 있다고 지적하고 있다.이에 대해 이 대통령은 "스마트안경 같은 첨단기기를 활용한 부정행위를 차단하는 데 각별한 노력을 기울여야 된다"면서 "감독관들의 역량 교육을 강화하고 현장 대응 체계를 빈틈없이 구축해 부정행위 가능성을 원천 차단해야겠다"고 말했다.이어 "현장 감독관들이 부당한 민원에 위축되지 않고 정당한 의무를 제대로 수행할 수 있도록 이들에 대한 보호 방안도 충실히 마련해야겠다"며 "나아가 국가와 공공, 또 각급 학교들이 주관하는 모든 종류의 시험에서 스마트 기기 등을 활용한 부정행위가 발생하지 않도록 종합대책을 마련해주기 바란다"고 했다.이 대통령은 "좀 신속하게 준비해야 될 것 같다"고도 당부했다. 그러면서 "어떠한 경우에도 성실한 노력의 가치가 부정당하지 않도록 작은 부분, 구석구석까지 공정성을 확고하게 유지해 나가야겠다"고 강조했다.한편 이 대통령은 이날 "오랫동안 노력해 온 수험생 여러분 모두가 원하는 결과를 얻을 수 있길 바란다. 수능 대신에 각자의 분야에서 전문성을 쌓고 힘을 키워가고 있는 청년들에게도 응원의 박수를 보낸다"며 수능을 앞둔 수험생들을 비롯한 청년들을 향한 응원의 뜻도 전했다.