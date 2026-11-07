건국준비위원회 활동

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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

일제는 패망했지만 한반도에 일제의 망령은 권력의 실체로 남아 있었다. 총독부는 여전히 8·15해방 공간에서 권력을 행사하였다. 우리 광복군이 국내에 진공하여 총독부의 항복을 받고 이를 접수하지 못한 상태에서 일제가 항복한 것이, 이후 한국현대사의 모든 모순구조의 원인이 되었다.포악한 일제식민체제는 국내에서 독립운동이 불가능했다. 인도나 베트남 등 아시아국가가 자국에서 독립운동을 한데 비해 한국은 중국 등 해외에서 이루어졌다. 그만큼 일제의 지배가 강폭했던 것이다.예외가 전혀 없었던 것은 아니다. 국내에서 박헌영 등이 지하에서 항일운동을 계속하고, 1919년 상하이에서 신한청년당을 조직하여 김규식을 파리강화회의에 파견하고 국내에 밀사를 보내어 대규모적인 항일시위를 준비토록 하는 등의 역할을 했던 여운형은 일경에 피체되어 국내로 들어와서도 항일운동을 멈추지 않았다.여운형은 일제의 패망을 내다보면서 준비를 서둘렀다. 1944년 8월 10일 서울 삼광한의원에서 조선건국동맹을 결성하고 지방조직에 이어 10월에는 경기도 용문산에서 농민동맹, 1945년 3월에 건국동맹 산하에 군사위원회를 조직하는 한편, 베이징과 옌안 등지에 연락원을 파견하여 임시정부와 화북조선독립동맹 등 해외혁명단체와 연계를 시도했다.본국의 패망 소식에 접한 조선총독부는 8월 15일 아침 엔도 정무총감을 통해 여운형에게 치안유지의 책임을 제의하였다. 이에 그는 5가지 요구조건을 제시했다.① 전조선의 정치범, 경제범을 즉시 석방하라.② 집단생활지인 경성(서울)의 식량을 8, 9, 10월 3개월분을 확보하라.③ 치안유지와 건설 사업에 아무 구속과 간섭을 말라.④ 조선에 있어서 추진력이 되는 학생의 훈련과 청년의 조직에 간섭을 말라.⑤ 전조선에 있는 각 사업장의 노동자들을 우리 건설사업에 협력시키며 아무런 괴로움을 주지 말라.엔도는 이 제의에 동의했고 여운형은 해방공간의 막중한 시기에 치안유지의 책임을 맡았다. 이것이 가능했던 것은 비밀리에 조직했던 건국동맹의 조직이 뒷받침되어서였다.건준은 여운형을 위원장으로, 안재홍을 부위원장으로 하여, 좌우익의 인사를 고루 실무부서 책임자로 선임했다. 3대 강령을 내세웠는데, 첫째는 완전한 자주독립 국가의 건설, 둘째는 전체민족의 정치적·사회적 기본요구를 실현할 수 있는 민주주의 정권의 수립, 셋째는 일시적 과도기에 있어서 국내질서를 자주적으로 유지하여 대중생활의 확보를 기한다는 내용이었다.여운형과 안재홍은 9월 4일 미군의 진주에 앞서 건준을 모체로 국내 혁명세력을 주축으로 하는 인민위원회를 구성키로 하고 조직을 확대하여 한 달 만에 남한에 145개의 지부가 결성될만큼 국민의 지지가 따랐다.9월 2일에 맥아더가 북위 38도선을 경계로 미·소 양국의 분할 점령 정책을 발표하고 9월 7일에는 미 극동사령부가 남한에 미군정의 실시를 선포하면서 건준과 인민위원회 등을 불법단체로 적시하였다.미 군정당국이 여운형과 건준을 적대시한 데는 배경이 있었다. 하지 장군이 인천에 상륙하기 전에 미군은 선발대를 서울로 보내어 총독부의 항복절차를 밟도록 했다. 총독부는 이 선발대 요원들을 최고급 호텔에서 영접하면서 여운형이 공산주의자라는 날조한 문건을 만들어 건넸다.총독부는 자신들의 안전을 도모하고자 여운형에게 과도기적인 치안유지를 맡겼는데, 그가 건준을 조직하는 등 독립정부수립 쪽으로 활동하자 그를 배척하는 엉터리 정보를 미군측에 제공한 것이다. 그 대신 친일경력의 한민당 인사들을 두둔하는 자료를 만들어 건넸다.하지와 미 군정 수뇌부는 이같은 총독부의 엉터리 정보에 따라 민족주의자들을 배척하고 친일부역자들을 군정의 요직에 중용하고 한민당을 지원하였다. 반면에 임시정부와 건준→인민위원회 등은 불법단체로 만들었다.에드가 스노가 지적한 대로 아무런 준비없이 남한을 점령한 미군이 건준을 활용했더라면 한국의 해방정국은 크게 방향을 달리했을 것이다. 건준은 여운형·안재홍을 비롯하여 김병로·이인·허헌 등 우익 및 중간노선의 인물들이 중심이 되고, 중앙위원회에도 김준연·이용설·김약수·이강국·김동화·최용달 등을 임명하여 좌우 각 계열 인사들이 고루 포함되었다.송진우·장덕수 등 우파세력은 건준에 참여를 거부했다. 이들은 처음에는 충칭의 임시정부 봉대를 내세웠다. 임시정부의 환국을 기다린다는 명분이었다. 그러던 중 미 군정이 임시정부를 개인자격으로 귀국케 하자 돌변하여 한민당을 급조하고 미 군정에 참여했다. 이들은 일제강점기 자신들의 행적 때문에 새로운 권력의 실체로 등장한 미 군정의 눈치를 살피면서 건준 참여를 주저하고, '임정봉대'에서 '미 군정 봉대'로 잽싸게 변신한 것이다.