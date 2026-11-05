민생 걱정 커진 이재명 대통령이 거듭 강조한 세 가지

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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경제 지표와 민생의 괴리를 바라보는 이재명 대통령의 고심이 깊어지고 있다. 그는 5일 청와대 수석보좌관회의를 주재하면서도 그 해법으로 '국민 경제 선순환'과 '창업 사회'란 화두를 던지면서도 취약계층을 위한 복지에도 소홀함이 없어야 한다고 주문했다.이 대통령은 이날 "어려운 여건 속에서도 민생 경제의 뿌리를 지탱하고 계신 소상공인 여러분께 감사와 응원의 말씀을 드린다"며 제11회 소상공인의 날을 축하했다. 이어 "대한민국 경제가 양적 팽창을 넘어 질적 도약을 이루려면 성장 방식의 대전환이 필요하다"며 "수출 증가가 내수 회복으로 이어지고, 일부 산업과 대기업의 성장 실적이 중소기업과 소상공인에게까지 확산될 수 있는 국민 경제 선순환을 만들어가야겠다"고 강조했다.이 대통령은 "새로운 성장 주역을 끊임없이 길러내 더 크고, 더 강하고, 지속가능한 경제 발전을 선도하는 노력도 꼭 필요하다"며 "이를 위해 좋은 아이디어와 기술만 있다면 누구나 자유롭게 창업에 도전하고, 또 실패해도 언제든 다시 도전할 수 있는 시스템을 갖춰나가야 한다"고 했다. 그는 "유망 스타트업이 글로벌 기업으로 성장, 발전할 수 있도록 금융과 기술 판로 개척에 다층적 지원체계를 구축하는 것도 중요한 일"이라고 얘기했다.이 대통령은 또 "인공지능(AI)과 로봇 기술의 발전으로 고용 구조가 빠르게 재편되고 있다"며 "양적 성장이 일자리를 만들고 사회 발전을 견인하던 기존의 경제·사회 시스템은 이제 한계에 직면했다"고 짚었다. 그는 "일자리를 확대하기 위한 국가의 노력은 계속돼야 한다"면서도 "성장이 일자리로 이어지지 못하는 현재 상황에서 다양한 경제 주체들이 직접 새로운 산업, 기업, 시장을 만들어내는 창업 사회로 전환이 필수적"이라고 했다.이 대통령은 "이에 필요한 교육 과정 개선, 재정 지원 확대, 규제 혁신 등에 국가 역량을 모아가야겠다"며 "대한민국이 거대한 창업 인큐베이터가 되어 국민 모두가 성장의 주체가 되는 국민 창업 시대로 나아가야겠다"고 말했다. 실제로 이재명 정부는 중소벤처기업부 주도로 아이디어만 있으면 누구나 도전할 수 있는 '모두의 창업'을 추진하는 등 국민들의 창업을 격려 중이다.이 대통령은 동시에 "복지는 기다리는 것이 아니라 먼저 찾아가는 것"이라며 행정 당국의 적극 대응도 당부했다. 그는 "본격적인 겨울이 시작되기 전에 어려운 국민들의 삶을 좀더 세심하게 챙겨봐야겠다. 올해는 중동 전쟁 장기화에 따른 기름값, 물가 불안 때문에 취약계층의 겨울나기가 예년보다 더 힘겨워질 가능성이 높다"며 "형편이 어려운 국민들의 난방비 부담을 실질적으로 덜 수 있도록 기존 제도를 점검해주기 바란다"고 했다.이 대통령은 또 "복지 사각지대 위기 가구를 선제적으로 발굴해서 필요한 서비스를 신속하게 제공하는 것도 필요하다"며 "특히 쪽방촌이나 고시원 같은 주거 취약 시설에 대한 안전 점검과 한파 대책 역시 빈틈없이 챙겨 봐주시기 바란다"고 말했다. "제도를 잘 모르거나 또는 복잡한 절차 때문에 필요한 국가의 지원을 받지 못하는 국민이 없도록 적극적인 노력을 기울여야겠다"고도 덧붙였다.