블루쓰나미에 코스피 5% 급락... 왜 반도체만 무너졌나

큰사진보기 ▲1일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 캔자스주 살리나의 살리나 지역 공항에서 열린 중간선거 유세 집회에서 연설하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 9월 17일 미국 칼리포니아주 샌프란시스코의 모스콘 센터에서 열린 드림포스(Dreamforce) 2026 테크놀로지 서밋에 앤스로픽(Anthropic) 로고가 전시되어 있다. ⓒ 연합뉴스/로이터 관련사진보기

미국 중간선거가 민주당의 압승을 뜻하는 '블루 쓰나미'로 막을 내렸다. 민주당이 상·하원은 물론 주요 주지사 선거까지 싹쓸이한 것이다.특히 최근 주민들 반발로 AI 데이터센터를 규제해야 한다는 목소리가 커졌던 주요 지역들의 지휘봉이 민주당으로 넘어가면서, 금융 시장은 '주지사 몫'인 신규 데이터센터 건설 승인이 앞으로 더 늦어질 것으로 보고, AI 생태계의 사업성을 우려하는 모습이다. 여기에 앤트로픽의 기업공개(IPO) 일정까지 다가오면서 증시의 수급 부담에 대한 걱정도 한층 커지고 있다.5일 코스피는 전 거래일보다 5.28% 내린 5383.65에 마감했다. 장중 한때 5336.88까지 밀리며 6% 넘게 빠지기도 했다. 한국거래소는 오전 10시 16분 유가증권시장에 매도 사이드카(프로그램 매도호가 일시효력정지)를 발동했다. 삼성전자는 7.57% 내린 20만1500원, SK하이닉스는 9.46% 내린 126만4000원에 장을 마쳤다. 이날 하락을 이끈 건 외국인이었다. 외국인은 유가증권시장에서 3조3218억 원을 순매도했다. 기관과 개인은 각각 7820억 원, 2조2631억 원을 순매수했다.선거 전까지, AI산업과 관련한 시장의 관심은 연방 의회로 쏠려 있었다. 민주당이 압승하더라도 트럼프 대통령의 거부권 때문에 전국 단위 데이터센터 규제는 어렵다는 게 중론이었고, 이 판단은 지금도 그대로다. 강진혁 신한투자증권 연구원은 5일 보고서에서 "상원 60석 미달과 대통령 거부권으로 연방 차원의 데이터센터 건설 중단이나 신규 법안 통과는 쉽지 않다"고 분석했다.정작 이날 시장을 흔든 건 주정부였다. 데이터센터를 지으려면 주정부에서 건설 허가와 전력망 연결 승인을 받아야 한다. 주지사가 허가를 멈추면 공사를 시작할 수 없고, 그 안에 들어갈 반도체와 전력기기 주문도 함께 밀린다. 그런데 이번 선거에서 데이터센터가 몰린 텍사스, 조지아, 오하이오의 주지사 자리가 모두 공화당에서 민주당으로 넘어갔다. 특히 텍사스는 데이터센터 수가 537개로, 버지니아(674개)에 이어 미국에서 두 번째로 많은 핵심 지역이다.사실 텍사스는 선거 전부터 이미 데이터센터에 제동을 걸고 있었다. 데이터센터가 막대한 전력과 물을 쓰면서 전력망 부담과 요금 인상을 걱정하는 주민 반발이 커졌기 때문이다. 민심이 나빠지자 공화당 소속 그레그 애벗 주지사는 지난 8월 신규 데이터센터의 전력망 연결 승인을 유예했고 지난 9월에는 전력망 영향 점검이 끝날 때까지 데이터센터 관련 허가를 모두 중단하라고 지시했다.이번에 당선된 민주당 소속 지나 히노호사 당선인은 여기서 한 발 더 나아갔다. 선거 과정에서 주의회가 데이터센터 관련 주민 보호 장치를 법으로 마련할 때까지 신규 데이터센터 승인을 전면 유예(모라토리엄)하겠다고 공약했기 때문이다. 그는 데이터센터로 인해 가계 전기·수도요금이 오르지 않도록 제한하고, 지역 내 용수 공급을 보장하는 한편, 데이터센터에 주어지던 세제 혜택까지 폐지해야 한다고 주장해왔다.데이터센터 건설이 늦어지면 인프라에 투자하는 기업은 당장 돈이 덜 나가 현금흐름이 좋아지는 반면, 장비와 부품을 공급하는 기업은 매출이 늦게 잡힌다.이 때문에 간밤 뉴욕 증시에서는 AI 관련주 안에서도 주가의 희비가 엇갈렸다. AI 인프라에 돈을 쓰는 기업인 대형 클라우드 기업들의 주가는 올랐지만, AI 인프라를 파는 쪽 주가는 큰 조정을 면치 못했다. 한국 증시가 휘청인 것도 결국 증시를 이끄는 삼성전자·SK하이닉스가 데이터센터에 들어갈 반도체를 '파는 쪽'이기 때문이다.한지영 키움증권 연구원은 "하이퍼스케일러 업체들의 설비투자 부담 완화로 FCF(잉여현금흐름) 개선이 기대되는 반면, 설비투자 의존도가 높은 메모리, 전력기기 AI 인프라 공급 업체들에게는 부담으로 작용했다"고 설명했다.변수는 하나 더 있다. 생성형 AI '클로드' 개발사인 앤트로픽의 미국 나스닥 상장이다. 앤트로픽은 지난달 26일(현지시각) 미국 증권거래위원회에 증권신고서를 제출했다. 아직 상장일과 공모가는 밝히지 않았다. 다만 월스트리트저널은 앤트로픽이 이르면 다음 주 투자자 설명회를 시작해 추수감사절(26일) 전 주에 상장을 마무리하는 것을 목표로 하고 있다고 지난 2일 보도했다.가장 큰 관심사는 이 회사의 '몸값'이다. 미국 현지에서는 상장 때 기업가치가 1조 5000억~2조 달러에 이를 수 있다는 관측이 나온다. 지난 6월 약 1조7700억 달러 가치로 상장했던 스페이스X와 비슷하거나 이를 넘어서는 수치다. 국내 증시 수급에 부담이 되는 건 바로 이 때문이다.변준호 IBK투자증권 연구원은 "상장 및 청약 일정이 정해지면 청약 수요로 인해 기존 주식을 매도하는 수급 부담이 단기적으로 생길 수 있다"며 "지난 6월 스페이스X 상장 당시에도 단기적인 수급 교란이 나타난 바 있다"고 설명했다. 특히 공모 수요가 약할 경우 "AI 및 반도체 업종 투자심리에 재차 부정적으로 작용할 수 있다"고도 했다.앤트로픽은 이번 데이터센터 논란과도 직접 맞닿아 있다. 앤트로픽은 지난해 11월 텍사스와 뉴욕에 500억 달러 규모의 데이터센터를 짓겠다고 발표했다. 두 곳 모두 신규 데이터센터 인허가를 멈춘 주다. 앤트로픽은 증권신고서 위험요인에도 "(데이터센터 개발에 대한 반대가) 여러 지역에 걸쳐 더 조직적이고 체계적으로 이뤄지고 있다"고 우려했다.다만 증권가에서는 낙폭이 지나치다는 의견이 많다. 한지영 연구원은 "현재 주가 레벨에서 '민주당의 반대로 인한 데이터센터 규제 강화 → AI 투자 위축 → 관련 수요 균열 발생 → 반도체 등 AI주 실적 가시성의 급격한 훼손'과 같은 부정적인 시나리오를 주가에 더 반영할 유인은 크지 않다"고 판단했다.