인간이 AI의 도구가 되는 시대, 모던타임즈의 비극 재현될까

큰사진보기 ▲인공지능(AI) ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

"사람들은 언제나 미래를 통제하는 자리에 있어야 한다, 사람이 'AI가 인간에게 보상할 만하다고 생각하는 일'이나 하는 역할로 밀려나도 괜찮다(people to be relegated to a role of doing things that "AI systems think makes sense to reward in humans")는 생각에 반대한다."

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지난 4일, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자가 X에 올린 글을 보고 저는 '올 것이 오고 있구나'란 생각을 했습니다. AI가 인간의 도구가 아니라, 인간이 AI의 도구가 되는 세상. AI의 성능을 누구보다도 잘 알고 있는 프런티어 AI 기업의 수장이 공개적으로 이런 말을 한 것은 의미가 남다릅니다.기술이 인간을 '도구'처럼 만든 일은 과거에도 있었습니다. 20세기 초, 헨리 포드의 컨베이어 벨트는 노동자를 단순 작업을 무한 반복하는 부품으로 전락시켰습니다. 이런 현상을 풍자한 것이 찰리 채플린의 영화 '모던 타임즈'입니다. 끊임없이 흘러나오는 부품의 나사를 조이는 노동자는 반복되는 노동의 강박에 사로잡혀, 사람들의 단추나 나사 모양만 보이면 강박적으로 조여버리는 시도를 하게 됩니다.AI는 지금도 노동 영역에서 인간의 생각과 행동을 지배해가고 있습니다. 배달 노동자들의 경우, AI 알고리즘이 배정해주는 배차를 받고 있습니다. 때로는 배차를 받기 어려운 상황에서도 AI 알고리즘의 '선택'을 받기 위해 '배차'를 수락합니다. 유튜버들도 상황은 비슷합니다. 유튜브 검색 알고리즘에 콘텐츠가 선택돼야 흥행이 되는 만큼, 유튜버들은 '유튜브 알고리즘'에 걸릴 만한 콘텐츠를 고민합니다.호주의 독립 연구기관인 미래노동센터(Centre for Future Work)가 올해 9월 낸 보고서(기계 속의 부품, Cogs in the Machine)는 인간의 업무 영역에서 AI 감시 체제가 가동될 수 있음을 경고합니다. 보고서는 AI가 채용과 감독, 평가, 징계 등 관리업무 전반을 맡게 되면서 인간 노동자가 스스로 판단을 내리고 일을 통제하는 능력을 잃을 수 있다고 지적합니다.샘 올트먼이 언급한 세상은 다음 단계입니다. 인간을 부품처럼 부리는 것은 물론, AI가 인간에게 줄 보상과 기준마저 정하는 세상, 즉 AI에 의해 장악 당한 인간의 세계입니다. AI가 인간을 도구처럼 부린다면, 필요한 영역이 한군데 있습니다. 데이터 수집입니다. AI는 데이터를 학습하면서 능력을 증강시킵니다. 현재 AI의 막강한 성능도 따지고 보면 '인간이 생산, 채굴한 수많은 데이터'가 있었기에 가능했습니다.AI에게 필요한 것은 아직 인간이 발견하지 못한 데이터입니다. 예를 들어 생물학의 경우, 유전자 발현이 환경과 스트레스에 따라 어떻게 달라지는지, 장내 미생물이 신경 세포에 어떻게 영향을 미치고 발현하는지 등을 명확하게 설명하는 데이터는 아직 없습니다. 많은 생물학자들이 이 영역에서 AI를 활용하는 것은 불가능하다고 입을 모으죠. 이런 영역은 AI가 스스로 데이터를 수집하는 일도 불가능합니다.요즘 화두가 되는 'AI 인류 장악론'과 맞물려보면 이런 상상도 해볼 수 있습니다. 스스로 생각을 하는 AI가 인간을 장악한 뒤, AI는 스스로 발전을 위해 생물학과 같은 미지의 영역에서 인간이 데이터를 채굴하도록 하고 보상을 주는 체제를 마련합니다. 인간은 AI의 '수족'으로 전락하고, 스스로 행동하고 사고하는 힘마저 잃어버리게 될지도 모릅니다. 그 모습은 컨베이어 공정에서 찰리 채플린이 스패너를 들고 쉴 틈 없이 나사를 조이던 모습과 다르지 않을 겁니다. AI가 인간의 통제를 빠져나와 제멋대로 해킹까지 하는 사고가 잇따르는 걸 감안하면, 단순히 공상 과학 수준으로 치부하고 넘길 일은 아닌 것 같습니다.인류 장악론을 떼어 놓고 봐도, 지금의 흐름은 그렇게 가고 있는 것 같습니다. 많은 기업들은 물론 정부도 앞다퉈 AI가 짜 놓은 알고리즘에 맞춰 생산성 향상과 자동화를 추구하고 있습니다. 의사 결정 체계는 AI의 결정에 종속되고 AI 알고리즘을 잘 따르는 인간에게 더 많은 보상이 이뤄지는 구조가 굳어집니다. 굳이 AI가 인간을 장악하지 않더라도 인간들이 스스로 AI가 짜놓은 판에 갇히게 되는 꼴입니다.우리는 지금 중대한 기로에 서 있습니다. 인간이 기술의 방향을 결정하고 가치를 고민하는 '통제권자'로 남을 것인가, 아니면 AI에 의존, 혹은 종속되면서 AI의 수족이 되는 부품으로 남을 것인가의 문제입니다. 샘 올트먼 등 AI기업 CEO들에게 해결해주길 기대해서도, 기대할 수도 없는 문제입니다. (샘 올트먼과 다리오 아모데이 등 지금까지 프런티어 AI기업 수장들의 말과 행동은 너무나도 달랐습니다.) AI는 우리가 만들어낸 기술이지만, 그 기술이 오히려 인간을 도구로 삼게 된다면, 또다른 모던 타임즈의 비극은 막을 수 없을 겁니다.