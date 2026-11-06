3천 원에 팔린 A등급... "돈 주고 거래했는데, 뭐가 문제예요?"

큰사진보기 ▲<학교라는 이상한 세계> 표지교실은 우리 사회의 딜레마를 어떻게 재현하는가. ⓒ 지음미디어 관련사진보기

"서로 돈 주고 거래했는데, 뭐가 문제예요?"

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"경쟁이 없으면 내가 누군지 어떻게 알아요?"

"저 친구만 예외면, 불공정하잖아요."

"절차상 문제는 없습니다."

교실에서 아이들이 수행평가 성적 카드를 사고파는 일이 있었다. A등급이 표시된 카드의 가격은 3천 원이었다. 그 거래가 잘못된 이유를 이야기하자 아이들은 되물었다.정시를 준비하는 학생은 자신에게 중요하지 않은 수행평가 성적 카드를 내신이 중요한 수시 준비 학생에게 팔았다. 판매자는 돈을 얻고 구매자는 필요한 점수를 얻었다. 아이들은 서로의 필요를 충족한 정당한 거래라고 여겼다.아이들이 당연하게 여긴 거래의 논리는 우리 사회에서도 낯설지 않았다. 돈을 지불하면 원하는 것을 얻을 수 있다는 시장의 문법이 교실에서도 작동하고 있었다.아이들의 행동에는 분명 짚어야 할 문제가 있었다. 그러나 잘못을 나무라고 끝낼 수는 없었다. 아이들과 함께 질문을 던졌다. 돈을 지불했다는 이유만으로 모든 거래가 정당한 것일까.한 아이가 내게 한 말이다. 경쟁은 더 나은 결과를 얻기 위한 수단인 줄 알았다. 그런데 이 아이에게 경쟁은 자기 존재를 확인하는 기준이었다. 그 말이 오래도록 마음에 남았다.경쟁뿐만이 아니었다. 공정을 이야기할 때도 예외를 쉽게 받아들이지 못하는 아이들이 있었다. 모두에게 같은 기준을 적용해야 특혜나 차별이 생기지 않는다는 생각이었다. 그러나 가난과 가정폭력이라는 무거운 짐을 지고 달리는 아이와 그렇지 않은 아이에게 같은 기준을 적용하는 것이 언제나 공정할까.규정과 절차는 필요하다. 그러나 절차를 지켰다는 사실만으로 올바른 판단이라고 볼 수는 없었다. 학교폭력 문제는 절차에 따라 처리되었지만, 결국 가해학생도 피해학생도 학교를 떠나고 교실에는 빈 책상만 남았다. 절차는 마무리되었으나 아이들의 관계와 일상은 회복되지 못했다.처음에는 학생이나 교사, 학부모 개인의 문제라고 생각했다. 그러나 비슷한 갈등이 반복되면서 문제를 바라보는 시선이 달라졌다. 학교만 이상해진 것이 아니라, 어쩌면 우리가 사는 방식부터 이상해졌는지도 모른다.20여 년 동안 국어를 가르쳤고, 지금은 교장으로 일하고 있다. 교실과 학교에서 마주한 수많은 장면이 오래도록 마음에 걸렸다.휴대전화, 수학여행, 벌점 등 아이들의 일상을 다룬 글을 <오마이뉴스>에 보냈다. 학교에서 벌어진 일들이 여러 독자의 공감을 얻으면서 글을 계속 써나갈 힘을 얻었다.그동안 쓴 몇 개의 글을 다시 들여다보고 새로운 장면과 성찰을 더해 <학교라는 이상한 세계>라는 책으로 엮었다.학생이 무심코 던진 말, 학부모의 요구, 교사의 고민에서 출발한 26개의 장면이 책에 담겨 있다. 거래와 배움, 성과와 성장, 공정과 배려, 절차와 관계, 개인의 옳음과 시민의 옳음이라는 다섯 가지 가치의 충돌을 다루었다.내신 성적 때문에 치료를 방학으로 미루겠다는 학부모, 아이의 새로운 문학 해석을 더 듣고 싶었지만 시험의 정답을 알려줘야 했던 교사, 3학년만 중앙현관을 이용할 수 있다는 규칙을 당연하게 받아들이는 아이들. 학교에서는 이런 일이 왜 일어나는 것일까.이 책은 누군가를 탓하기 위해 쓴 책이 아니다. 우리가 중요하게 여기는 가치들이 충돌하는 현실에서, 사람의 성장과 존엄을 위해 무엇을 놓치지 말아야 할지 함께 생각해보고 싶었다. 각 장 끝에는 독자가 자신의 경험과 생각을 연결해볼 수 있도록 세 가지 질문을 담았다.오는 11월 19일 대학수학능력시험이 치러진다. 국가교육위원회는 수능 서·논술형 평가 도입 등 대입개편을 둘러싼 이견으로 향후 10년의 교육 방향을 담은 국가교육발전계획 시안 발표를 연말로 미뤘다.서·논술형 평가 도입은 정답을 고르는 교육에서 스스로 생각하고 표현하는 교육으로 나아가는 의미 있는 방향이다. 중요한 것은 이러한 변화가 시험의 형식에 머물지 않고, 교실에서 질문하고 탐구하는 배움으로 이어지는 일이다. 경쟁과 성과, 효율과 절차가 무엇을 위한 것인지, 그 속에서 정작 사람은 어디에 놓여 있는지도 함께 물어야 한다.우리는 아이들에게 어떤 삶을 준비시키고 있으며, 어떤 사회를 물려주려 하는가.