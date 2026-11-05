부산 유료도로 출퇴근 통행량 급증... 무료화 영향

큰사진보기 ▲부산지역 유료도로 출퇴근 시간대 무료화와 관련해 종합적 분석, 대책이 필요하단 목소리가 나온 부산시의회. ⓒ 부산시의회 관련사진보기

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부산 주요 유료도로의 출퇴근 통행료 무료화로 해당 시간대를 오가는 차량이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 보다 종합적인 분석이 필요하단 목소리가 나온다.5일 부산시의회 해양도시안전위원회 윤지영 의원(사하구1)이 부산시로부터 받은 자료를 보면, 지난해 11월부터 출퇴근 통행료가 면제된 을숙도대교의 해당 시간대 일평균 통행량은 시행 전 1만6618대에서 시행 후 2만7581대로 65.9% 급증했다.같은 시기 무료화가 시행된 산성터널도 비슷한 흐름을 보였다. 출퇴근 시간대 일평균 통행량은 1만6679대에서 2만539대로 23% 늘었다. 올해 7월 8일부터 같은 조처가 취해진 광안대교 역시 해당 시간대 일평균 통행량이 1만7189대에서 2만8426대로 65.3%나 통행량이 증가했다.다만 전체 하루 평균 도로 통행량은 서로 결과가 달랐다. 을숙도대교의 전체 일 통행량은 6.9%(4만8378대→5만1752대) 정도만 늘어났고, 산성터널은 오히려 5.4%(4만1000대→3만8791대)가 줄었다. 광안대교는 3.2%(11만825대→11만4377대) 증가에 그쳤다.현재 부산시는 평일 오전 6~9시와 오후 5~8시(오후 6~8시) 시간대에 세 유료도로를 지나는 차량의 통행료를 받지 않고 있다. 을숙도대교·산성터널 출퇴근 시간대 전면 무료화는 지난해 11월부터 시행돼 1년이 지났고, 광안대교는 올해 7월부터 적용 중이다.이번 통행량 비교는 을숙도대교와 산성터널은 지난해 10월과 올해 9월, 광안대교는 올해 6월과 8월을 기준으로 이뤄졌다. 출퇴근 시간대 증가율은 기존 이용 차량이 통행시간을 바꾼 결과일 수 있는데, 구체적인 건 부산시의 추가 분석을 통해 확인해야 할 것으로 보인다.이미 시는 해당 연구과제 검토를 부산연구원(BDI) 공공투자관리센터에 요청한 상황이다. 시의회는 재정 부담과 시민 편익 사이에서 실효성, 지속가능성을 살펴야 한다는 지적을 제기했다. 이날 도시기반시설국을 상대로 한 행정사무감사에서 관련한 내용을 언급한 윤 의원은 용역 결과에 따른 대책 마련을 촉구했다.