국힘 강한 반대 속 '특검법' 상정... "양측 입장 듣고 국회의장이 결정"

큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 5일 국회에서 열린 의원총회에서 더불어민주당이 이날 본회의에 상정하겠다고 밝힌 '조작기소 특검법' 처리에 반대하는 발언을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"이번에 '조작기소 특검법'을 반드시 처리해야 한다는 더불어민주당 입장은 명확하다. 야당이 문제 삼던 '공소취소' 부분도 완전히 제거했으니 더는 반대할 명분이 없다." (한병도 민주당 원내대표)

"오늘 국민의힘 중진 의원님들과 함께 국회의장에게 항의방문을 했다. '양당이 합의한 안건만 상정해달라'는 강력한 요구와 항의가 있었지만, 의장은 특별한 언급 없이 행사장에 가시더라." (정점식 국민의힘 원내대표)

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큰사진보기 ▲조정식 국회의장(자료사진). ⓒ 유성호 관련사진보기

5일 오전 11시께 여야 원내대표 회동 직후 나온 발언이다. 이날 오후 본회의 상정 안건에 소위 '조작기소 특검법'을 포함할지를 두고 여야가 첨예하게 맞섰지만, 오전 회동은 별다른 합의점을 찾지 못한 채 끝났다.국민의힘이 특검법 상정 시 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)를 예고하는 등 강 대 강 대치가 이어졌지만, 조정식 국회의장은 결국 오후 본회의에 특검법을 상정하기로 결정했다.원내대표 회동 종료 직후 공개된 본회의 처리예상안건에도 제3항으로 '윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안에 대한 수정안'(천준호 의원 대표발의)이 들어가 있었다.애초 해당 특검법은 여야 견해가 명백히 갈리는 사안이었기에, 순서를 뒤로 미룰 수 있다는 관측이 많았으나 결국 상정됐다. 이는 그러나 어느 한쪽의 요구를 일방적으로 수용하기보다는, 여야 양측 입장을 듣고 국회의장으로서 내린 판단이었다는 게 의장실의 설명이다.의장실 관계자는 이날 본회의 상정 결정 배경을 묻는 <오마이뉴스>에 "어떤 상황이든 본회의를 열고 (법안을) 상정하는 것은 의장님의 권한"이라며 "양쪽의 이야기를 다 경청하고 의장님이 결정하신 것이라고 보면 된다"고 말했다. 이어 "그 과정에서 조율의 노력도 상당히 있었다. (안건 상정은) 조율의 결과"라고 덧붙였다.본회의 개최는 오후 3시로 정해졌다. 국민의힘은 해당 법안을 "반헌법 의회 쿠데타"라고 정의하면서, 이후 법안이 상정될 경우 관련한 모든 법안에 필리버스터를 하겠다고 예고했다.정 원내대표는 회동 직후 열린 당 의원총회에서 민주당을 겨냥해 "넘지 말아야 할 최후의 선을 넘었다"며 "이 공소취소 특검법은 헌정사상 최악의 반헌법적 의회쿠데타, 특검 쿠데타"라고 비판했다. 그는 "이 사건들을 조작 기소라고 결론짓고 특검의 힘으로 역사의 진실을 왜곡하겠다는 것은 그야말로 천인공노할 역사 왜곡 역사 조작 시도이자 면죄부 나눠먹기"라고 목소리를 높였다.반면 의장의 결정은 사안별로 건건이 필리버스터를 예고하는 국민의힘을 겨냥한 결정이었다는 설명도 나온다. 당의 한 핵심관계자는 이날 <오마이뉴스> 통화에서 "국민의힘은 민주당이 하는 모든 안건마다 다 필리버스터로 훼방 놓겠다고 하니, 그런 분위기면 차라리 빨리 (상정)해버리자는 게 아니겠나"라고 안건 상정 배경을 추정했다.한병도 원내대표도 비슷한 설명을 내놨다. 그는 이날 오후 당 의원총회 모두발언에서 "요즘 국민의힘 행태를 보면 맹목적인 국정 발목잡기에 마음이 답답하다. 이번 특검법도 국힘은 그걸 반대한다는 이유로 전체 상정 법안에 필리버스터를 걸겠다고 으름장을 놓았다"며 "국정조사를 통해 확인된 조작 수사·기소 정황은 가히 충격적이었고 헌정질서를 유리한 악행이 만천하에 드러났는데 이를 모른 체하고 덮고 가자는 건 결코 정상이 아니라고 본다"고 설명했다.국회법상 필리버스터는 시작한 지 24시간 뒤 의결을 통해 종결 가능해, 민주당은 이를 통해 대응할 예정이다. 이에 국민의힘은 필리버스터를 포함한 법안 처리 절차 전반에 대한 보이콧, 더불어 장외 투쟁 가능성까지 열어두고 대응책을 고심 중인 것으로 알려졌다.