'선택의 순간'이라면 이 그림을 권합니다

규모가 큰 전시와 달리 작은 전시를 여는 작가들의 작품들을 보노라면 제 삶과 일, 일상을 응원 받는 기분입니다. 제가 받은 응원을 돌려드리고 싶어요.
여행을 즐겨 다니던 삼십 대 시절 내가 찍은 사진에는 창문이나 문이 자주 등장했다. 나도 모르게 창과 문에 시선이 멈추었고 그걸 바라보다 사진으로 저장했다. 대부분 평범한 골목 여느 가정집의 창이었다. 저 집에는 어떤 사람이 살까, 집안은 어떻게 꾸며져 있을까, 그의 하루는 어떻게 흘러갈까. 셔터를 누르며 창 너머의 이야기, 내가 모르는 타인의 삶을 궁금해했다.
궁금해하는 것이 우리를 이끈다. <집, 또 다른 집>이라는 전시 제목처럼 이예림 작가를 이끈 것은 건물, 누군가가 생활하는 공간이다. 사람들이 얼굴이라는 집에 자신의 이야기와 감정을 숨기듯 도시는 건물에 그것을 숨긴다. 길에서 마주치는 사람들의 얼굴을 골똘히 관찰하는 누군가처럼 이예림 작가는 거리에서 만나는 건물을 통해 도시의 내면을 풀어냈다.
'코너 빌딩', 매순간 선택의 기로에 서는 삶을 담다
작가가 되길 꿈꾸지 않고 그림과 친구처럼 지내길 바랐던 이예림 작가는 대학에서 회화를, 대학원에서 시각 디자인을 전공한 뒤 출판사에서 사회생활을 시작했다. 일에 치여 몇 년을 보내 뒤 자신의 선택을 돌아보던 작가는 퇴직금을 들고 뉴욕으로 떠났다. 뉴욕의 거리를 발 닿는 대로 걸으며 스케치를 했다.
나중에 펼쳐본 스케치북에는 어디선가 마주친 건물들이 빼곡했다. 거리를 메운 사람들이나 전광판처럼 움직이는 대상은 지우고 빌딩만 담은 스케치에서 작업 아이디어를 얻었다. 스케치한 그림을 캔버스로 옮기면서 작가의 삶으로 건너갔다.
이예림 작가는 건물의 모퉁이에서 자주 걸음을 멈추었다고 한다. 이쪽으로 갈까 저쪽으로 갈까 망설임과 설렘이 섞인 순간을 그림에 재현했고 그렇게 '코너 빌딩' 시리즈가 탄생했다. 무심코 하는 사소한 선택들이 하루를 구성하고, 그런 하루가 모여 삶이 되듯 우리는 매 순간 어떤 코너 앞에 멈추고 다시금 이동한다는 것을 그림이 일깨운다.
거기에 작가는 이런 말을 덧붙였다. 그 선택은 종종 사소한 호기심과 우연으로 결정되기도 한다고. 돈가스를 사주겠다는 엄마의 말에 예중에 진학하게 되었던 작가 자신의 선택처럼 말이다.
우연성은 작업 방식에도 가미되었다. 캔버스 위에 펜화 스타일의 정교한 선을 표현하고자 했던 작가는 주사기에 물감을 넣어 그림을 그렸다. 밑그림 없이 이루어지는 작업에서 그는 주사기에서 흘러나온 물감이 자아내는 즉흥성을 포섭했다.
캔버스 군데군데에 찍힌 점과 벽돌 난간이나 창틀 가장자리에 실금처럼 그어진 사선은 우연과 의도의 정교한 산물이다. 그것들이 일정한 패턴을 형성하며 그림에 리듬감을 부여한다. 점과 사선이 오선지에 흩뿌려진 음표처럼 움직임을 자아낸다.
가느다란 선으로 커다란 화폭을 채우던 작가에게 변화와 도약의 모멘텀은 뜻밖의 순간에 찾아왔다. 아이와 레고 블록으로 집을 짓다 특정 색의 블록을 고집하는 자신과 달리 제한없이 색을 조합하는 아이를 보았을 때다. 색을 잘 안다고 믿던 자신이 지붕은 빨강, 창문은 파랑처럼 경험치로 색의 조합을 계산하고 있었으니 그것이 한계임을 깨달았다.
그때의 경험으로 작가는 더 자유롭고 과감하게 색을 사용하게 되었다. 그 과정을 반영한 작품이 <Her Lego City>다. 선이 만든 면에 여러 가지 색을 채우면서 작가의 상상력은 한층 더 깊어졌다. 건물 안에 살고 있는 사람들과 도시의 다채로운 이야기는 색으로 전환되었다.
몇 년간 해외에서 체류한 뒤 한국에 돌아왔을 때 작가의 시선에 새롭게 포착된 것은 기와지붕의 유려한 곡선이었다. 한 칸에서 시작해 가족이 늘고 생활의 규모가 확장될수록 두 칸, 세 칸, 칸을 늘려가는 한옥의 건축 형태에서도 매력을 느꼈다고 한다.
그러한 관심을 기와집을 연결하고 층층이 쌓아 색으로 채운 'Village' 시리즈로 표현했다. 색으로 확장되는 그림 속 공간에 거기 살아가는 사람들의 시간성까지 투영했다고 작가는 전한다.
우연한 발견과 순간의 호기심이 변화의 모멘텀
이예림 작가의 작품에는 무수한 창이 있다. 창 너머엔 매 순간 선택의 갈림길에 서는 사람들이 산다. 창의 수만큼 여러 개의 삶이 하나의 건물에서 동시다발적으로 펼쳐질 것이다. 무얼 입고 무얼 먹을지, 누구에게 연락하고 어떤 일로 하루의 일과를 채울지, 의식하지 못하는 순간에도 선택은 이루어지고 방향이 결정된다. 수많은 감정이 탄생하고 부딪히며 뒤엉킨다.
하나의 창은 한 사람의 선택으로 이루어진 고유한 삶을 대변한다. 그런 창 여럿이 모여 있는 건물은 가만히 멈추어 있지만, 그 자체로 역동성을 지닌다. 그 역동성을 표현하기에 이예림 작가의 아롱다롱한 선과 명료한 색만큼 알맞은 것이 있을까.
맑고 투명한 색은 무엇도 섞지 않은 것처럼 선명하지만 뻔한 원색과는 다르다. 색 하나가 저 홀로 화려하거나 도드라지지 않고 오묘하게 어우러진다. 서로의 곁에서 조화를 이루며 나란할 수 있게 색상과 채도, 명도라는 색의 삼요소를 적확하게 잡아낸 솜씨 덕분일 것이다. 그 이전에 보이는 것 너머의 사람과 이야기와 감정을 갖가지 색채로 해석하려 애쓴 작가만의 시간이 있었을 것이다.
노란색 옆에 분홍색, 분홍색 곁에 초록색, 그다음엔 주황색 그리고 파란색. 다를 수밖에 없는 우리가 알 수 없는 방식으로 하나의 도시, 어떤 건물 안에 공존하듯 뜻밖의 색들이 서로의 곁에 놓였다. 다른 색의 존재로 각각이 빛난다.
작가에게 도시의 건물은 딱딱하고 차가운 콘크리트 구조물이 아니라 사람의 얼굴처럼 생명력을 지닌 무엇, 마음을 기울여 고운 색을 입혀주고 싶은 대상이었다. 그 이면에는 도시가 서로를 분리하기 위함이 아니라 각자의 삶을 존중하고 안녕을 기원하기 위해 벽을 쌓았다는 믿음이 숨어 있다. 벽과 창 너머에서 개개인이 자신의 일상을 지키며 살아가길 바라는 작가의 시선이 따스하다.
노란 배경에 푸른 선으로 그려진 코너 빌딩 앞에서 내면의 산책을 마쳤다. 도시는 뜻밖의 조화로 아름답고 서로를 존중하는 다정한 선으로 리듬을 형성한다는 작가의 믿음이 내게로 전이되었다. 불안과 두려움에 멈춰 있지 말고 설렘과 호기심이 이끄는 쪽으로 움직여도 괜찮다는 기분좋은 손짓처럼. 그걸 기억하며 삶으로 걸음을 내디딘다.
전시는 11월 27일까지 하우스갤러리에서 열린다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.* 하우스갤러리 2303은 '그림의 종착지는 집'이라는 모토로 가족이 거주하는 아파트를 전시장으로 활용한다. 인스타그램(@housegallery_2303) DM을 활용한 사전 예약을 통해 방문 가능하다.