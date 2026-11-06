'선택의 순간'이라면 이 그림을 권합니다

규모가 큰 전시와 달리 작은 전시를 여는 작가들의 작품들을 보노라면 제 삶과 일, 일상을 응원 받는 기분입니다. 제가 받은 응원을 돌려드리고 싶어요.

큰사진보기 ▲이예림 개인전포스터 ⓒ 하우스갤러리2303 관련사진보기

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큰사진보기 ▲Just The Way It is (2026)116.8X91cm, 캔버스에 아크릴, 이예림 ⓒ 이예림 관련사진보기

큰사진보기 ▲Her Lego City (2026)45.5X38cm, 캔버스에 아크릴, 이예림 ⓒ 이예림 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.* 하우스갤러리 2303은 '그림의 종착지는 집'이라는 모토로 가족이 거주하는 아파트를 전시장으로 활용한다. 인스타그램(@housegallery_2303) DM을 활용한 사전 예약을 통해 방문 가능하다.