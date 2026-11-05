광주도시공사 "부채 감소...미래산단 차질 없어"

큰사진보기 ▲광주광역시도시공사 청사. ⓒ 광주도시공사 관련사진보기

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광주광역시도시공사가 부채 증가로 인한 미래차 국가산단 조성 사업 난항 우려에 대해 "차질 없이 추진할 것"이라고 5일 밝혔다.광주도시공사에 따르면 지난 4일 열린 전남광주통합특별시의회 행정사무감사에서 한귀례(민주당·광산구1) 의원은 대체 부지 확보 지연에 따른 미래차 국가산단 조성 차질을 지적했다.또 노소영(민주당·남구1) 의원은 첨단3지구 분양 실적 저조와 금융 비용 증가, 박형대(진보당·장흥1) 의원은 공사 통합시 전남개발공사 재원의 광주권 전용 가능성을 우려했다.이에 대해 광주도시공사는 "올해 6월 말 기준 공사는 1조 4304억 원(부채비율 276%)의 부채가 있지만, 첨단3지구 등 핵심 산업 기반 조성을 위한 토지 보상에 투입된 '생산적 부채(착한 부채)'로, 감소하고 있는 상황"이라고 설명했다. 실제 공사 부채는 올해 상반기에만 325억 원이 감소했다.공사는 "현재 금액 기준 39.5% 수준인 첨단3지구 분양이 정상 궤도에 올라 2027년 준공과 함께 대금 회수가 본격화되면 재무 건전성은 크게 개선될 전망"이라고 설명했다.또한 미래차 국가산단 조성 사업은 '재원 부족'이 아닌 부지 확보 관련 행정 절차 지연이 원인이라고 해명했다.해당 사업은 102만 평 부지에 1조 3690억 원이 투입되는 프로젝트로, 전체 면적의 약 24%를 차지하는 환경평가 1·2등급지(개발제한구역) 해제가 선결 과제다.이에 대해 공사는 "현재 인근 농지를 대체 부지로 활용하기 위해 중앙부처와 긴밀히 협의 중"이라며 "단순한 행정 절차 소요 시간일 뿐 공사의 자금력과는 무관하다"고 말했다.이어 "관련 부처의 인허가가 완료되는 즉시 속도감 있게 사업을 전개할 수 있도록 이미 만반의 준비를 마친 상태"라고 설명했다.아울러 부채 비율이 27% 수준인 전남개발공사의 자본을 광주권 신규 사업에 무리하게 투입할 것이라는 일각의 시각에 대해서도 "각 기관의 기존 재원은 해당 지역 개발 사업에 투입한다는 게 원칙"이라며 단호히 선을 그었다.김승남 광주도시공사 사장은 "현재의 부채는 필수 인프라 구축을 위한 일시적 투자로 철저한 관리 아래 있어 전혀 문제가 되지 않는다"며 "자금 문제로 미래차 산단 등 광주의 미래 핵심 사업이 영향을 받는 일은 결코 없다"고 밝혔다.또 "향후 두 기관이 통합되더라도 전남개발공사의 재원이 광주 지역 빚을 갚는 데 전용되는 피해는 절대 발생하지 않을 것"이라고 강조했다.