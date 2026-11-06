초등학교 이어달리기, 모두가 벌떡 일어난 순간

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큰사진보기 ▲1학년 선수가 건넨 바통을 손에 쥔 3학년 선수가 땅을 박차며 출발하는 순간 그곳은 더 이상 결승선이 아니었다. ⓒ lysanderyuen on Unsplash 관련사진보기

"와, 이걸 이렇게 잇는다고?"

얼마 전 아이들의 이어달리기가 위험하다는 학부모의 민원으로 운동회에서 계주 종목이 빠졌다는 기사를 읽었다. 이어 정치권에서도 '운동회 소리' 민원 방지법(어린이집·유치원·학교 등의 교육 활동 공간에서 아이들이 내는 소리를 소음 규제 대상에서 제외하는 법안)을 발의한다는 소식이 들려왔다. 해를 거듭할수록 삶이 민원과 법으로 촘촘하게 옭아매는 것 같다. 법으로 한 번 매듭지으면 풀기 어려운 금지와 제한 이전에 우리가 먼저 생각해봐야 할 것은 무엇일까. 이를 위해 지난 5월 열린 초등학교 3학년인 둘째의 운동회 이야기를 해볼까 한다.초등생 학부모 생활 7년 동안 단 한 번도 아이의 운동회를 직접 볼 기회가 없었는데 올해는 달랐다. 학교에서 운동장 한쪽에 관람구역을 마련하고 학부모들이 자유롭게 오가며 구경할 수 있도록 한 것이다. 교장 선생님이 새로 부임해 오시면서 생긴 변화다.내 아이를 개인적으로 불러들이거나 먹을 것을 건네는 등의 일은 하지 못했지만 뜻밖이었다. 설렜다. 그러나 한편으로는 주변 소음 민원 걱정에 운동회 시작 전 허공에 대고 '조금만 놀게요. 죄송합니다!'라고 외치는 아이들의 모습을 보게 될까 봐 두려운 마음도 들었다.한 날은 홀수 학년 친구들이, 다음 한 날은 짝수 학년 친구들이 모여 오전 시간에 반짝 펼치는 운동회는 소박했다.운동장에 일렬로 서서 교장선생님의 개막 선서를 듣고 구령에 맞춰 준비체조를 하는 시간. 걸리지 않고 가장 오래 줄을 넘는 줄넘기왕을 뽑는 시간. 한 사람도 빠짐없이 참여하는 50미터 달리기와 공 나르기, 줄다리기. 유난히 포기가 빠른 내 아이가 어디서 왕이 되는 일은 없었다.한탄스러운 마음도 잠시, 각 반에서 넷씩 선발된 아이들이 나와 운동회의 꽃이라 할 수 있는 이어달리기를 시작했다. 첫 주자로 나선 1학년 아이들이 제법 속도를 내며 달음질치는데 그 작고 귀여운 보폭이 리듬을 잃을까, 바통을 놓치지나 않을까 모두가 노심초사하며 지켜보았다.우려했던 일은 정말 하나도 빠짐없이 일어났다. 이기겠다는 투지가 넘쳐 힘을 몹시 준 나머지 출발과 동시에 신발이 벗겨져버린 선수. 코너를 돌다가 미끄러져 넘어진 선수. 그런 순간마다 구경하던 학부모들은 마주 보며 조용히 탄식했지만 어쩐 일인지 모두 흐뭇한 표정이었다.넘겨주는 선수나 넘겨받는 선수 둘 다 다급해 손발이 맞지 않아 허둥거려 바통을 흘렸다. 정신없이 달려 바통을 건네주려던 선수가 우리 반이 아니라는 걸 깨달았을 때도 마찬가지. 계획에 없던 실수를 저지르고 간신히 바통을 넘긴 선수의 얼굴은 어두웠다. 자기 때문에 팀이 지게 될까 봐 조마조마한 그 걱정이 충분히 헤아려졌다. 초등학교 1학년 아이에게도 그런 책임감이 있는가. 그 작은 심장이 새삼 기특했다.드디어 1학년 양 팀의 마지막 주자들이 결승선을 향해 달려왔다. 나머지 아이들은 목이 터져라 자기 팀을 응원했다. 내 입장에서야 누가 이기고 누가 지든 그저 귀여운 병아리들의 이어달리기였지만 실수한 선수의 울적한 표정이 못내 안타까웠다.그때였다. 운동장 한가운데 옹기종기 모여 앉아 있던 3학년 계주 선수들이 결승선 위에 씩씩하게 나선 것은. 1학년 경기 후 있을 3학년 경기에 혹시 내 아이가 선수로 뛰지 않을까 기대하며 눈으로 부지런히 아이를 찾는데 문득 누군가 소리쳤다.갑자기 학부모들 사이에서 웅성거리는 소리가 들려왔다. 열심히 달려온 1학년 선수가 기다리고 있던 3학년 선수에게 바통을 건넨 것이다. 전혀 예상하지 못한 순서에 구경하던 모두가 흥분해 파도처럼 벌떡 일어났다.1학년 선수가 건넨 바통을 손에 쥔 3학년 선수가 땅을 박차며 출발하는 순간 그곳은 더 이상 결승선이 아니었다. 3학년의 속도는 1학년의 그것과 확연히 달랐다. 모든 1학년 아이들의 표정이 일순간 환해졌다. 실수를 저질러 침울해 보였던 그 1학년 아이의 얼굴빛은 말할 것도 없이.3학년들의 이어달리기에도 실수가 있었지만 분하면 분했지 우울하거나 초조한 기색이 아니었다. 이 기발한 이어달리기에 더욱 커진 학부모들의 응원소리가 소박한 운동회를 화려한 축제로 만들었다.3학년 마지막 주자의 바통을 이어받은 5학년 선수들은 큰 함성 속에서 단단한 힘이 느껴지는 속도와 굳세고 초연한 표정으로 최종 승패를 결정지었다. 구경하던 학부모들의 입이 떡 벌어졌다. 누구도 콕 집어 이야기하지 못했지만 알 수 있었다. 이전의 모든 실수는 절로 충분히 인정되거나, 감싸안아지거나, 희미해졌다.뭉클한 심정이 되어 아이들의 마무리 체조를 바라보는 사이 어느새 구경꾼이 불어나 있었다. 동네 어르신들과 길 건너 과일가게 사장님, 치안센터 소장님과 산책 나온 어린이집 아이들까지 모처럼 떠들썩했던 초등학교 운동장에 다 같이 서 있었다.따뜻한 연대다. 부디 오늘만은 이 작은 학교에서 흘러나간 모든 소리가 절로 충분히 인정되고, 감싸안아지고, 희미해지길. 내 아이가 오래 기억했으면 하는 하루였다. 그 마음은 지금도 변함없다.