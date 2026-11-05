군포 구 유한양행 부지 정비사업 본격화

큰사진보기 ▲옛 유한양행 부지 일대 전경 ⓒ 군포시 관련사진보기

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경기도 군포시 '군포 당정 공업지역 정비사업'이 본격화할 것으로 보인다. '군포 공간재구조화계획(도시 혁신 구역) 결정안'이 국토교통부 중앙도시계획위원회 심의 조건부 가결됐기 때문이다.국토부 중앙도시계획위원회 조건은, 의왕시에서 하는 오전 역세권 개발 사업과 연계해 정비사업을 조화롭게 추진하라는 것이다. 관련해 군포시 관계자는 5일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "현재 국토부 조건을 충족시키기 위한 계획을 마련하고 있다"라고 전했다.군포시에 따르면, 포 당정 공업지역 정비사업 핵심 내용은 노후 공업지역을 일자리·상업·주거 기능이 어우러진 복합단지로 재조성하는 것이다.이번에 가결된 것은 사업 대상지의 '도시 혁신 구역' 지정을 위한 결정안으로, 구 유한양행 부지 일대 7만 7,938㎡가 그 대상이다. 한국토지주택공사(LH)가 시행을 맡아 오는 2031년까지 진행한다. 장기간 방치됐던 노후 공업지역을 산업과 도시 혁신 기능이 결합한 복합단지로 탈바꿈해 군포시의 새로운 성장동력으로 삼는 것이 이 사업의 핵심이다.군포시는 이번 중앙도시계획위원회의 조건부 가결 사항을 반영해 계획안을 보완할 방침이다. 이후 경기도 도시계획위원회 심의와 국토부의 중앙공업지역관리통합심의 등 남은 행정 절차를 거쳐 산업 혁신 구역과 도시 혁신 구역 지정을 최종 완료할 계획이다.한대희 군포시장은 "이번 심의 조건을 차질 없이 반영해 장기간 방치됐던 구 유한양행 일원을 일자리·상업·주거 기능이 어우러진 경제 활성화 거점 복합단지로 조성할 것"이라며 "이번 사업이 공업지역 정비의 대표적인 성공 사례가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.