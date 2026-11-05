울산시, 복지·보건 예산 2조 3223억 원 편성... 14.3% 증가

큰사진보기 ▲서남교 울산시 행정부시장이 5일 울산시청 프레스센터에서 언론브리핑을 갖고 2027년도 복지·보건 본예산안 편성에 대한 설명을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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울산시가 2027년 복지·보건 분야 예산으로 올해 예산 2조 325억 원보다 2898억 원(14.3%) 늘어난2조 3223억 원을 편성했다.특히 기초생활보장과 보건의료 분야 예산을 각각 27.8%, 23.3% 늘려 취약계층의 기본 생활을 보장하고 지역 의료 기반을 강화했다. 통합돌봄 분야에서는 의료·요양·돌봄 통합지원 예산을 47억 원으로 전년보다 3.2배 확대했다.서남교 울산시 행정부시장이 5일 울산시청 프레스센터에서 언론브리핑을 갖고 "이번 예산은 '돌봄은 더 가까이, 안전망은 더 두텁게, 건강은 더 든든하게'를 중점 방향으로 편성했다"며 "이를 바탕으로 시민들이 안심하고 일상을 누릴 수 있도록 다양한 복지·보건 정책을 추진할 계획"이라고 밝혔다.이어 "복지·보건은 시민 일상에 직결되는 분야인 만큼, 2027년도 예산에 반영된 통합돌봄과 사회안전망, 아동·청년, 필수의료 사업을 차질 없이 추진해 모든 시민이 행복하고 든든한 일상을 누릴 수 있도록 하겠다"라고 말했다.브리핑에 따르면, 울산시는 이를 바탕으로 ▲ 어디서나 누리는 통합돌봄 ▲ 기본 생활을 지키는 사회안전망 ▲ 아이와 청년의 내일 ▲ 지역 필수의료와 시민 건강 등 4대 분야를 중점 추진한다.분야별로는 사회복지 2조 1220억 원, 보건 2003억 원이다.긴급복지·일상돌봄 등 지역사회 돌봄서비스 연계에 163억 원, 노인맞춤돌봄·응급안전안심 등 어르신 맞춤 돌봄에 181억 원, 활동지원·발달장애인 돌봄 등 장애인 맞춤 돌봄에 1,276억 원을 투입한다. 아울러 정신건강·치매안심·방문건강관리 등 건강 돌봄에 183억 원을 편성해 돌봄과 건강을 함께 살피는 통합돌봄을 촘촘하게 구축해 나갈 방침이다.기본 생활을 지키는 사회안전망 분야에서는 기준 중위소득 6.7% 인상을 반영해 생계급여 등 생계급여에 1893억 원, 의료급여에 2686억 원을 투입한다. 또한 3만 6000여 가구에 주거급여 792억 원, 어르신 13만 5000여 명에게 기초연금 4928억 원, 장애인 생활안정을 위한 장애인연금 287억 원을 차질 없이 지원할 예정이다.아동·청년 분야에서는 출생아 1인당 최대 1500만 원을 지원하는 아이맞이지원금(121억 원)과 0~12세 아동에게 월 20만 원을 지원하는 아동기본수당(53억 원), 어린이집 교사 대 아동 비율 개선에 134억 원을 투입해 아이 키우기 좋은 환경을 조성한다.또한 부부당 100만 원을 지원하는 혼인지원금(48억 원)을 새롭게 도입하고, 청년·신혼부부 주거비 지원과 청년주택 72호 건립, '어서와 울산'과 '청년 로컬베이스' 등 청년 주거·정착 사업에 148억 원을 투입한다.지역 필수의료와 시민 건강 분야에서는 응급·분만·소아 의료 공백 해소에 172억 원, 계약형 지역필수의사 26명 확보에 14억 원을 새롭게 투입하고, 권역책임의료기관의 중증환자 치료 역량을 높여 지역완결형 의료체계를 구축할 방침이다. 또한 국가예방접종에 226억 원, 정신건강·자살예방에 130억 원을 투입해 시민의 마음과 몸의 건강을 지켜 나갈 계획이다.