복지 비중 늘린 대구 내년 예산안, 12.7조 편성... 지방채 발행

큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 5일 오전 대구시청 동인청사에서 기자회견을 열고 내년도 예산안을 설명했다. ⓒ 대구시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대구시 내년도 세입세출 예산안. ⓒ 대구시 관련사진보기

대구시가 내년도 예산안을 올해보다 8.5% 늘어난 12조 7051억 원 규모로 편성했다. 민생 안정과 미래 성장, 시민 안전에 중점을 둔 가운데, 사회복지·보건 분야 예산 비중이 처음으로 전체 예산의 절반을 넘어설 예정이다.대구시는 2027년도 예산안을 올해 본 예산보다 9973억 원(8.5%) 증가한 12조 7051억 원 규모로 편성했다고 5일 밝혔다. 다만 늘어난 예산 가운데 국비 매칭 사업비 증가분이 7336억 원, 법정·의무경비 증가분이 2017억 원으로 대부분을 차지하면서 시가 자체적으로 활용할 수 있는 재량 사업비 증가분은 620억 원에 그친다.대구시 예산안 중 사회복지·보건 분야 비중은 올해 49.1%에서 내년 51.5%로 높아져 처음으로 전체 예산의 절반을 넘는다. 복지·돌봄·의료 분야에는 모두 6조 4544억 원을 편성하고 생계·의료·주거급여에 2조 851억 원, 기초 연금과 노인장기요양급여비 지원에 1조 6733억 원, 노인 돌봄·일자리 등에 2955억 원을 투입한다. 장애인 활동 지원 예산도 올해보다 388억 원 늘어난 2701억 원으로 편성했다.의료 분야에서는 대구의료원 기능 보강에 138억 4000만 원을 투입하고, 난임 시술비 지원 횟수 제한 폐지에 100억 원을 반영했다. 어린이·임산부 의료와 응급 의료 등 의료 공백 해소를 위한 사업에도 179억 5000만 원을 신규 편성했다.민생 경제 분야에는 2425억 원을 투입한다. 전통시장·골목상권 소비 활성화 지원 예산을 50억 원에서 100억 원으로 두 배 늘리고, 지역사랑상품권 발행 지원에 300억 원을 편성했다. 중소기업 경영안정 자금 융자 규모도 1조 2500억 원에서 1조 5000억 원으로 늘리고, 대출이자 감면에 249억 원을 지원한다. 산업단지 노동자를 위한 작업복 세탁 서비스에도 5억 원을 신규 편성했다.미래 산업 분야에서는 인공지능(AI)을 제조업과 행정 등에 접목하는 'AX 전환'에 방점을 찍었다. 산업 AX 혁신 허브 구축에 56억 7000만 원, R3 모델팩토리와 제조 AI 데이터 밸류체인 구축에 86억 3000만 원을 투입한다. 휴머노이드 로봇 안전인증센터와 모빌리티 부품 제조 AI 확산 센터에도 67억 원을 신규 편성한다. 시비 100억 원을 종잣돈으로 모태펀드와 민간 자금을 유치해 2029년까지 2000억 원 규모의 혁신 성장 벤처펀드를 조성한다는 계획도 세웠다.청년·인재 분야에는 7152억 원을 편성했다. 청년 취업·창업 지원을 위한 'Next Move' 사업을 새로 추진하고, D-청년 일자리 점프업 36억 원, 대구형 청년 AX 인재 양성 및 채용 연계 지원 20억 원 등을 투입한다. 미취업 청년의 국가기술자격·어학시험 응시료 지원에 5억 원을 신규 편성하고, 청년월세 지원 예산은 올해보다 70억 원 늘어난 251억 원으로 잡았다.시민 안전 분야에서는 집중 호우 등 기후 재난 대응 사업을 강화한다. 금호강·신천 스마트 하천 통제 시스템과 신천동로 자동 차단 시설 구축에 46억 6000만 원, 디지털트윈 기반 기후 재난 대응 플랫폼에 11억 3000만 원을 신규 투입한다. 낡고 파손된 도로 정비 예산도 올해보다 약 50% 늘어난 232억 원으로 편성했다.대중교통비 부담을 낮추기 위한 '대구형 D-패스'에는 128억 원을 신규 편성했다. K-패스 환급과 연계해 월 대중 교통비 4만 5000원 초과분을 전액 환급하는 방식이다. 전기차 6523대 보급에 581억 원, 산업단지 기반·편의시설 확충에 302억 원을 투입한다. 신청사 건립 예산도 301억 원을 반영했다.다만 세입 여건은 녹록지 않다. 취득세 감소 등의 영향으로 지방세 수입 증가액은 올해보다 400억 원에 그칠 전망이다. 대구시는 법정·의무경비와 주요 사업에 필요한 재원을 확보하기 위해 지방채 1680억 원을 새로 발행한다.올해 본예산에 반영된 지방채 발행액 2000억 원보다는 줄었지만, 채무 비율은 올해 20.4%에서 내년 20.7%로 소폭 높아질 전망이다. 재정 여건 때문에 내년도 본예산에 반영하지 못한 사업비도 약 8900억 원에 이른다.추경호 대구시장은 "재정 상황은 많이 어렵지만 불요불급한 지출은 줄이는 가운데 시민의 삶을 보살피고 대구의 미래를 키우기 위해 민생 안정, 미래 성장, 시민 안전 분야의 꼭 필요한 사업을 중심으로 내년도 예산안을 편성했다"고 밝혔다.2027년도 예산안은 대구시의회 정례회 심의를 거쳐 오는 12월 14일 의결될 예정이다. 대구시는 이날 2027년 예산안과 사업설명서를 대구시청 누리집(홈페이지)에 공개하고 파일로 다운로드도 가능하도록 했다.대구시가 내년도 예산안을 공개하자 대구참여연대는 이날 성명을 통해 "(그동안) 예산 정보를 공무원과 의원들이 독점했고 납세자는 자신이 내는 세금이 어디에 어떻게 쓰도록 편성되었는지 알지 못하고 의견을 낼 기회조차 갖지 못했다"며 "특히 홍준표 전 시장 때는 비밀 행정으로 시민의 알권리, 재정 주권을 침해했다"고 지적했다. 이들은 이어 "대구시의 예산 정보 공개로 자료를 쉽게 받아 볼 수 있도록 한 이번 조치는 유의미하다"며 "예산안 공개를 환영한다"고 밝혔다.대구참여연대는 또한 "예산안 편성이 마무리되기 전 대시민 설명회를 개최하여 의견을 수렴하거나 주민참여예산의 규모를 확대하고 그에 맞추어 위원회 운영 체계도 확대·개편한다면 더 진일보한 행정이 될 것"이라고 제안했다.