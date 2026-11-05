이 대통령 "더 많은 청년들이 기술로 꿈 펼치는 사회 만들 것"

이재명 대통령이 지난 9월 제48회 중국 상하이국제기능올림픽대회에서 종합 2위를 달성한 국가대표 선수단을 만나 "청년 기술인재 여러분들이 우리 대한민국의 미래"라고 격려했다.
이 대통령은 5일 청와대 영빈관에서 열린 선수단 격려 오찬에서 "메달보다는 여러분들이 이 자리에 오기까지 흘린 땀과 포기하지 않고 도전해 온 시간이 더욱 값지다고 생각한다"며 이러한 입장을 밝혔다. 참고로 한국 선수단은 지난 9월 대회에서 금메달 4개, 은메달 14개, 동메달 6개, 우수상 16개를 획득하며 세계적인 기술 강국의 저력을 보여줬다.
이 대통령은 "오늘 여러분들이 만든 작품, 여러분이 활약한 영상을 직접 보니까 그동안 흘린 땀과 노력이 온전히 전해져서 여러분들이 더욱 자랑스럽고 대견하다"며 "저마다 사연들은 다 다르지만 54명 선수 모두가 자신들의 한계에 도전하고, 그동안 갈고닦은 실력을 마음껏 훌륭하게 잘 펼쳤다고 생각된다"고 했다.
특히 "우리나라가 세계적인 제조강국으로 성장한 것은 현장에서 묵묵하게 기술을 갈고 닦아온 수많은 기술인들의 땀, 열정이 있기 때문"이라고 강조했다.
이 대통령은 "기술이 대한민국의 경쟁력이라면 그 기술을 만들어갈 청년 기술인재 여러분이 바로 우리 대한민국의 미래"라며 "여러분이 가진 기술에 자부심을 가지고 앞으로도 더 큰 꿈을 향해 도전해 주시기를 바란다"고 당부했다.
아울러 "정부도 더 많은 청년들이 기술을 통해 꿈을 펼치고, 뛰어난 기술을 가진 사람이 그 실력에 걸맞는 인정과 존중을 받는 사회가 될 수 있도록 노력하겠다"며 "여러분이 흘린 땀이 자부심이 되고, 여러분의 열정이 더 큰 꿈으로 이어지기를 바란다"고 밝혔다.
이병훈 선수단장은 "(종합 2위 성적) 이 성과는 선수들의 땀만으로 이뤄지는 것은 아니다"면서 정부·기업·지도위원·선수 가족 등에게 감사를 표했다. 그러면서 "이번 대회는 우리 모두에게 더욱 노력해야 할 과제도 안겨주었다"고 평했다.
개최국인 중국이 젊은 기술 인재 양성에 국가적인 역량을 쏟아 부어 종합 1위를 차지하고 한국과의 격차를 더 크게 벌린 점을 짚은 것.
이 단장은 이와 관련해 "더 많은 청소년들이 기술인의 꿈을 안고 이 도전에 함께할 수 있도록 정부와 국회 그리고 기업들이 더 큰 관심과 지원을 부탁드린다"고 했다.
구체적으론 국내외 기능대회 수상자들에게 더 많은 취업 기회를 제공해 청년 숙련기술인재들에게 더 분명한 동기를 부여해 달라고 했다. 정부를 향해서도 숙련 기술 진흥의 국가적인 붐을 일으키기 위한 기능올림픽 개최를 적극 검토해 달라고 요청했다.