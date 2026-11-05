이 대통령 "더 많은 청년들이 기술로 꿈 펼치는 사회 만들 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 상하이 국제기능올림픽 선수단 격려 오찬에서 발언을 하고 있다. 2026.11.5 [청와대통신사진기자단] hama@yna.co.kr/2026-11-05 12:45:11/ ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲5일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 상하이 국제기능올림픽 선수단 격려 오찬에서 이병훈 선수단장이 발언을 하고 있다. 2026.11.5 [청와대통신사진기자단] hama@yna.co.kr/2026-11-05 12:45:21/ ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 지난 9월 제48회 중국 상하이국제기능올림픽대회에서 종합 2위를 달성한 국가대표 선수단을 만나 "청년 기술인재 여러분들이 우리 대한민국의 미래"라고 격려했다.이 대통령은 5일 청와대 영빈관에서 열린 선수단 격려 오찬에서 "메달보다는 여러분들이 이 자리에 오기까지 흘린 땀과 포기하지 않고 도전해 온 시간이 더욱 값지다고 생각한다"며 이러한 입장을 밝혔다. 참고로 한국 선수단은 지난 9월 대회에서 금메달 4개, 은메달 14개, 동메달 6개, 우수상 16개를 획득하며 세계적인 기술 강국의 저력을 보여줬다.이 대통령은 "오늘 여러분들이 만든 작품, 여러분이 활약한 영상을 직접 보니까 그동안 흘린 땀과 노력이 온전히 전해져서 여러분들이 더욱 자랑스럽고 대견하다"며 "저마다 사연들은 다 다르지만 54명 선수 모두가 자신들의 한계에 도전하고, 그동안 갈고닦은 실력을 마음껏 훌륭하게 잘 펼쳤다고 생각된다"고 했다.특히 "우리나라가 세계적인 제조강국으로 성장한 것은 현장에서 묵묵하게 기술을 갈고 닦아온 수많은 기술인들의 땀, 열정이 있기 때문"이라고 강조했다.이 대통령은 "기술이 대한민국의 경쟁력이라면 그 기술을 만들어갈 청년 기술인재 여러분이 바로 우리 대한민국의 미래"라며 "여러분이 가진 기술에 자부심을 가지고 앞으로도 더 큰 꿈을 향해 도전해 주시기를 바란다"고 당부했다.아울러 "정부도 더 많은 청년들이 기술을 통해 꿈을 펼치고, 뛰어난 기술을 가진 사람이 그 실력에 걸맞는 인정과 존중을 받는 사회가 될 수 있도록 노력하겠다"며 "여러분이 흘린 땀이 자부심이 되고, 여러분의 열정이 더 큰 꿈으로 이어지기를 바란다"고 밝혔다.이병훈 선수단장은 "(종합 2위 성적) 이 성과는 선수들의 땀만으로 이뤄지는 것은 아니다"면서 정부·기업·지도위원·선수 가족 등에게 감사를 표했다. 그러면서 "이번 대회는 우리 모두에게 더욱 노력해야 할 과제도 안겨주었다"고 평했다.개최국인 중국이 젊은 기술 인재 양성에 국가적인 역량을 쏟아 부어 종합 1위를 차지하고 한국과의 격차를 더 크게 벌린 점을 짚은 것.이 단장은 이와 관련해 "더 많은 청소년들이 기술인의 꿈을 안고 이 도전에 함께할 수 있도록 정부와 국회 그리고 기업들이 더 큰 관심과 지원을 부탁드린다"고 했다.구체적으론 국내외 기능대회 수상자들에게 더 많은 취업 기회를 제공해 청년 숙련기술인재들에게 더 분명한 동기를 부여해 달라고 했다. 정부를 향해서도 숙련 기술 진흥의 국가적인 붐을 일으키기 위한 기능올림픽 개최를 적극 검토해 달라고 요청했다.