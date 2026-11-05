울산시, '산업 시설 긴급 화재 예방 대책' 나선다

최근 울산광역시 폐기물처리업체에서 화재가 잇따르는 가운데, 울산시가 폐기물처리업체를 비롯해 산업단지 화재예방을 위한 대책 마련에 나섰다(관련기사 : 울산 재활용수거업체서 화재... 폐기물에 화재 잇따라
). 겨울철 화재·폭발 사고 예방을 위해 국가산업단지 사업장과 공장·창고, 폐기물 처리업체 등을 대상으로 안전점검을 강화하는 '산업시설 긴급 화재예방대책'을 추진하는 것.
지난 8월 이후 관내 폐기물 소각 업체 3곳에서 6차례 화재가 발생한 데 이어 지난 10월 22일 자원 순환 시설과 11월 2일 온산국가산단 공장에서도 화재가 잇따르면서, 현장 중심의 집중적인 안전 관리가 필요하다는 판단에 따른 것이다. 우선, 울산시 시민안전실은 오는 6일 지역 소각업체 여섯 곳과 만나 폐기물 반입·보관·처리 과정에서 무엇을 개선할지 논의하고, 이달 중에는 구·군, 낙동강유역환경청과 함께 소각·재활용·수집운반업체를 합동 점검을 벌일 예정이다.
정호동 울산시 시민안전실장은 5일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "울산에서는 다행히 인명 피해는 없었지만, 최근 국가산업단지 사업장에서 화재가 잇따랐고, 특히 폐기물 소각 시설에서는 지난 8월 이후 화재가 반복되고 있다"고 지적했다.
이어 "울산에 국가산업단지가 조성되기 시작한 지 어느덧 60년이 넘은 만큼 오랜 기간 가동해 온 사업장이 많고 산업 시설의 노후화도 진행되고 있다"며 "날씨가 건조해지고 난방기 사용이 늘어나는 겨울철을 앞두고 산업 현장을 비롯해 시민이 자주 찾는 시설에서도 화재 예방이 제대로 이루어지고 있는지 꼼꼼히 살펴야 할 때"라고 강조했다.
정호동 실장이 발표한 '겨울철 화재 예방 특별 점검 등 안전대책'은 첫째, '화재 위험이 큰 공장과 창고부터 현장의 위험 요인을 찾아 개선하는 것'이다. 정 실장은 "지난 7월 31일, 정부는 관계 부처 합동으로 '공장 화재 안전 강화 방안'을 발표했다"며 "그 일환으로 우리 시는 울산 전역의 공장과 창고 1만 1276동을 대상으로 화재 안전 실태를 단계별로 조사하고 있다"고 밝혔다.
또 "올해는 9월부터 위험물을 취급하는 고위험 공장 등 6169동을 우선 조사하고 있고, 내년에는 나머지 5107동을 살피겠다"며 "건축·소방 공무원과 민간 전문가가 함께 현장을 찾아 불법 증축이나 무단 구조 변경이 있는지, 샌드위치패널이 난연 기준을 충족하는지 확인하겠다"고 덧붙였다. 이어 "소방시설이 제대로 작동하는지, 대피로가 확보돼 있는지도 점검하고, 발견된 문제는 실제로 개선됐는지까지 챙기겠다"고 밝혔다.
둘째로는 '폐기물처리업체 화재 예방을 위한 현장점검 강화'를 내놨다. 정 실장은 "인화성·반응성 폐기물을 안전하게 보관하고 취급하는지, 화재예방설비를 제대로 갖췄는지 중점적으로 확인하겠다"고 밝혔다.
셋째로 '산업현장의 화재 사고를 예방하기 위해 공정별 방폭안전관리 강화'가 제시됐다. 정 실장은 "올해 5월부터 12월까지 정유·석유화학 등 13개사의 28개 공정을 방폭 전문기관과 함께 전수조사하고 있다"며 "공정마다 폭발 위험 구역이 적절히 구분돼 있는지, 방폭설비가 제 기능을 하는지, 불꽃 등 점화원을 제대로 관리하는지 확인하겠다"고 밝혔다. 이어 "조사에서 확인한 위험 요인은 공정별 점검표에 담아 작업자가 현장에서 직접 확인할 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.
넷째 대책인 11월 중순으로 예고된 시청 '겨울철 화재 등 안전 대책 점검 회의'에 대해서는 "시 담당 부서와 소방 본부, 5개 구·군이 모여 산업단지와 전통시장, 요양원은 물론 인파가 몰리는 시설의 선제적 점검과 신속한 보완 조치를 위한 안전 대책 추진 상황을 공유할 예정"이라고 전했다. 이어 "어떤 위험을 발견했고 무엇을 고쳤는지, 남은 문제는 어떻게 보완할지 확인하고, 화재예방 수칙이 현장에 잘 전달됐는지도 살펴보겠다"고 말했다.
정 실장은 대책 중 마지막인 '기업과 근로자가 함께 사고를 예방하는 안전 문화 국가산업단지에 확산'에 대해서 "11월 26일에는 울산전시컨벤션센터에서 '세이프 커넥트 2026'사업으로 '산업단지 안전관리 세미나'를 열겠다"며 "유관 기관 관계자와 기업 안전관리자 등 100여 명이 참석하여 폭발 예방과 화학 안전을 주제로 토론을 진행한다"고 밝혔다.
정 실장은 사업장 경영진에게 "안전은 무엇보다 현장에서 시작되어야 한다"며 "근로자가 작업 중 발견한 위험을 알리면 신속히 조치하고, 무엇을 어떻게 고쳤는지 현장 근로자에게도 알려 달라"고 당부했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 시사울산에도 함께 게재됩니다