"허브 넣었는데 왜 풍미는 겉돌까"… 타이밍이 문제다

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큰사진보기 ▲마트 매대를 가득채운 다양한 허브종류와 향신료들. 제대로 사용하면 음식의 격이 달라진다. ⓒ 이민호 관련사진보기

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필자소개: 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

집에서 근사하게 구워낸 스테이크나 파스타 접시를 마주하거나 또는 잘 구워낸 삼겹살, 근사하게 볶아낸 불고기 접시를 마주하며 문득 이런 아쉬움을 삼켜본 적이 있을 것이다."유튜브 레시피대로 통후추도 갈아 넣고 허브도 넣었는데, 왜 잡내는 안 잡히고 풍미는 겉돌까?"요즘은 대형마트나 식료품 매장을 가보면 통후추 그라인더부터 바짝 마른 파슬리, 싱그러운 생로즈마리와 바질까지 누구나 손쉽게 구할수 있는 시대다. 하지만 찬장에 나란히 놓인 허브와 향신료는 아이러니하게도 주방에서 가장 오해받고, "양식 해 먹을 때만 쓰는 재료"로 치부되며 무심하게 방치되곤 한다.하지만 허브와 향신료는 단순히 양식 접시 위를 꾸미는 초록색 고명이 아니다. 식물이 스스로를 보호하기 위해 품어낸 고유의 향 성분이자, 한식과 양식을 가리지 않고 식재료의 잡내를 잡고 풍미를 극대화하는 가장 든든한 존재다.레스토랑 주방에서 셰프들이 이 향미 성분들을 어떻게 다루는지, 적절하게 사용하는 타이밍의 과학을 들여다보면 매일 차리는 한식 밥상의 격이 완전히 달라진다.집에서 삼겹살이나 제육볶음용 고기를 밑간할 때 소금과 통후추를 함께 갈아 듬뿍 재워두는 경우가 많다. 하지만 센 불로 달군 팬에 후추를 바른 고기를 그대로 올리는 것은 셰프들이 가장 경계하는 조리법 중 하나다. 후추의 알싸한 풍미를 내는 핵심 성분인 '피페린(Piperine)'과 휘발성 향미 오일은 200도가 넘는 팬 위에서 고기의 단백질과 함께 직사광선을 만나면, 향을 내기도 전에 까맣게 탄화(Carbonization)된다. 후추 본연의 그윽한 향은 증발하고, 고기 겉면에 탄 미세한 입자들만 남겨 불쾌한 쓴맛과 아린 텁텁함을 만들어낸다.고기를 구울 때는 소금으로만 먼저 밑간을 하여 수분을 제어하고, 후추는 고기를 다 구운 뒤 접시에 담아내기 직전이나 레스팅(Resting) 단계에서 갈아 뿌리는 것이 정석이다. 그래야 후추 본연의 향이 타지 않고 고기의 온기 속에서 은은하게 살아난다.마트에서 만나는 허브는 크게 두 가지다. 유리병에 담긴 바짝 마른 '건조 허브'와 신선 식품 코너의 '생 허브'. 이 둘은 형태만 다른 것이 아니라 세포벽과 수분의 상태가 완전히 다르다.수분이 싹 빠져나가 세포벽이 단단하게 수축된 상태다. 완성된 요리 위에 가루를 그냥 뿌려봤자 향이 우러나지 않고 톱밥처럼 입안에서 겉돈다. 건조 허브는 '수분과 열'을 만나야만 단단해진 세포벽이 열리며 갇힌 향이 터져 나온다.찌개나 조림처럼 국물이 자작하게 끓어오르는 조리 중반부에 넣어야 진가가 발휘된다. 특히 건조 오레가노나 타임 한 꼬집은 생선조림이나 닭볶음탕의 비린내를 싹 잡아주는 훌륭한 향신료가 된다.반면 생허브는 세포막 안에 신선한 향미 오일을 가득 품고 있다. 하지만 이 오일은 열에 극도로 취약하여, 센 불에 오래 노출되면 3분도 안 되어 공기 중으로 전부 날아가 버린다.삼겹살이나 수육을 삶을 때 로즈마리를 처음부터 넣고 푹 끓이면 풀 탄 냄새가 난다. 삼겹살을 구울 때 불을 끄기 1분 전, 혹은 수육을 불에서 내리기 직전 로즈마리나 타임 한 줄기를 넣고 온기만 입혀야 깔끔한 풍미가 완성된다. 생바질 역시 불을 끄고 차돌박이나 차돌된장찌개를 그릇에 담은 뒤 고명처럼 살짝 찢어 올리면 고급스러운 상큼함이 배어든다.허브와 향신료의 향 성분 대부분은 물에 녹는 수용성이 아니라, 기름에 녹아드는 지용성(Lipophilic)이다. 맹물에 허브를 넣고 끓여봐야 겉도는 냄새만 나는 이유다. 한식에서 대파와 마늘을 기름에 먼저 볶아 '파기름'을 내듯, 서양 허브 역시 기름에 향을 우려내는 작업(Infusing)이 선행되어야 요리 전체에 풍미가 깊게 밴다.생선구이나 전을 부칠 때, 혹은 제육볶음을 할 때 팬에 식용유를 두르고 아주 약한 불에서 로즈마리나 건조 허브를 먼저 넣어 '허브 향미유'를 만들어보자. 그 기름에 고등어나 삼치를 구워내면 특유의 비린내는 싹 사라지고 일식당이나 레스토랑에서 먹는 듯한 정갈한 생선구이가 완성된다.오늘 저녁, 주방 찬장에서 먼지를 뒤집어쓰고 있던 허브와 향신료병을 집어 들 때 기억하자. 마른 허브는 찌개나 조림 중간에 넣고 끓여 향을 피워내고, 생허브는 고기 구이의 불을 끄기 직전에 넣어 잡내를 지우며, 후추는 타지 않게 접시에 담은 뒤 뿌려주는 것. 이 작은 타이밍의 차이 하나가 스테이크와 파스타는 물론, 우리가 자주 먹는 삼겹살과 생선구이까지 주방의 모든 접시를 완벽하게 완성해 줄 것이다.