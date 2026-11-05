"트램 공사로 대전 대덕대교 통제, 퇴근길 속도 최대 42% 하락"

큰사진보기 ▲대전도시철도 2호선 트램 공사로 대덕대교 차로 절반이 통제된 뒤 퇴근 시간대 차량 통행속도가 최대 42% 떨어졌다는 분석이 나왔다. 사진은 퇴근시간 대덕대교 CCTV화면. ⓒ 대전참여자치시민연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전도시철도 2호선 트램 공사로 대덕대교 차로 절반이 통제된 뒤 퇴근 시간대 차량 통행속도가 최대 42% 떨어졌다는 분석이 나왔다. 사진은 대전참여자치시민연대가 트램 공사로 교통통제가 이뤄지고 있는 구간에 대한 대전시 교통정보포털 자료를 분석한 결과. ⓒ 대전참여자치시민연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전도시철도 2호선 트램 공사가 진행 중인 공구 약도. ⓒ 대전참여자치시민연대 관련사진보기

대전도시철도 2호선 트램 공사로 대덕대교 차로 절반이 통제된 뒤 퇴근 시간대 일반 차량의 통행속도가 최대 42% 떨어졌다는 분석이 나왔다. 같은 구간을 지나는 시내버스도 속도가 낮아지면서, 승용차 이용을 줄이도록 유도하려면 버스 증차와 전용차로 복원 등 대중교통 대책부터 마련해야 한다는 지적이다.대전참여자치시민연대는 5일 입장문과 대전시 교통정보포털 자료 분석 결과를 발표하고 "대전시는 트램 급전방식 재검토와 제대로 된 교통대책을 마련하라"고 촉구했다. 급전방식은 트램 운행에 필요한 전력을 공급하는 방식으로, 이 단체는 차량 조건이 바뀔 가능성이 있는 상황에서 교량 공사를 진행하는 만큼 설계 기준도 공개해야 한다고 요구했다.대전참여연대는 대덕대교 네거리부터 과학공원네거리까지 구간의 일반 차량 통행속도를 통제 전 4주와 통제 이후인 10월 19~30일 평일 10일로 나눠 비교했다.분석 결과, 퇴근 시간인 오후 5~7시 둔산에서 연구단지로 향하는 방향의 평균속도는 시속 19.9㎞에서 12.6㎞로 약 37% 떨어졌다. 반대 방향은 시속 30.7㎞에서 17.7㎞로 약 42% 낮아졌다. 오전 7~9시 출근 시간대에도 방향별 평균속도가 19~30% 하락했다.시내버스 역시 퇴근 시간대 정류장 구간 평균속도가 시속 19.2㎞에서 14.1㎞로 낮아졌으며, 구간별 속도 변화율을 평균한 감소율은 27%였다. 둔산 방면은 시속 17.2㎞에서 11.3㎞로 약 34% 떨어졌다. 9월 30일 통제를 시작한 한밭대로 중리 구간에서도 중리 방향 퇴근 시간대 일반 차량 평균속도가 시속 26.8㎞에서 14.9㎞로 약 44% 하락했다.이번 분석은 공휴일을 제외한 평일을 비교한 것으로, 날씨·사고·행사와 주변 다른 공사의 영향은 따로 구분하지 않았다. 버스 속도는 정차와 신호 대기 시간이 포함된 정류장 구간 자료여서 일반 차량 속도와 직접 비교할 수 없다고 단체는 설명했다.대전참여연대는 교통 혼잡이 커지고 있지만 대전시의 대책은 신호 조정과 우회도로 안내 등에 머물러 있다고 비판했다.이들은 지난 10월 15일 대책에 버스 증차나 노선 조정이 없었다며 "시민에게 승용차를 두고 버스를 타라고 하려면 버스가 빨라야 하고 자주 와야 한다"고 강조했다. 지난해 대전시가 시민 1955명을 대상으로 실시한 조사에서도 대중교통 활성화 정책으로 가장 많이 꼽힌 항목은 '대중교통 증편'이었다는 설명이다.그러나 대전시는 트램 공사 등을 이유로 버스전용차로 6곳을 폐지하고 4곳의 단속을 유예했으며, 대덕대교와 한밭대로 중리 구간도 폐지 대상에 포함됐다고 지적했다. 이들은 "버스는 승용차와 같은 줄에 서 있다"며 "버스가 빨리 갈 길은 막은 셈"이라고 비판했다.이들은 출퇴근 집중배차도 당초 확대 방침에 미치지 못했다고 밝혔다. 이들이 확보한 자료에 따르면 집중배차는 세 차례에 걸쳐 27개 노선에서 시행됐지만, 61개 노선으로 확대하겠다는 방침에는 못 미쳤다. 올해 3월 대전시가 일부 노선의 운행시간 증가와 배차간격 확대를 확인하고도 201번과 211번의 하루 운행 횟수는 각각 255회에서 245회, 158회에서 146회로 줄였다고 지적했다.교통대책을 강화하는 판단 기준에도 문제를 제기했다. 지난해 3월 마련한 '시민불편 최소화 대책'에는 주요 간선도로의 출퇴근 시간 평균속도를 매주 점검해 시속 20㎞ 이하면 2단계, 15㎞ 이하면 3단계 대책을 시행한다고 돼 있지만, 이번 정보공개 답변에서는 산정 기준이 '전일 24시간 평균'으로 제시됐다는 것이다.이들은 "새벽의 빈 도로까지 섞은 평균으로는 출퇴근 정체가 드러나지 않는다"며 실제 출퇴근 통행속도를 기준으로 단계별 대책을 시행해야 한다고 요구했다.특히 대전참여연대는 교통대책과 함께 트램 급전방식 재검토에 따른 교량 설계 문제도 제기했다.이들은 대덕대교의 안전등급이 D등급이어서 다시 짓는다는 대전시의 설명에는 이견이 없다면서도, 어떤 차량 무게와 급전설비를 기준으로 설계했는지는 밝혀야 한다고 주장했다. 대전시가 2024년 KDI 사업계획 적정성 재검토 당시 총사업비 변경의 주요 사유로 차량 축하중과 등판능력 재검토를 설명했던 만큼, 급전방식 변경이 교량 설계에 미칠 영향도 확인해야 한다는 취지다.이들은 "급전방식 변경 여부가 정해지지 않은 지금 새로 짓는 교량은 어떤 차량을 기준으로 설계했는가. 결정이 바뀌면 다시 고쳐야 하는가"라며 "이 물음에 답하지 않은 채 공사부터 하는 것은 순서가 틀렸다"고 지적했다.이에 따라 대덕대교와 대동교 등 트램이 지나는 교량의 설계기준과 급전방식 변경 시 설계 변경 여부를 공개하고, 연내 급전방식 결정 때 공정 계획과 공사 기간 교통대책을 함께 제시하라고 요구했다.또 폐지하거나 단속을 유예한 버스전용차로를 복원하고, 당장 복원이 어렵다면 이유와 시점을 밝히라고 촉구했다. 통제 구간 버스 증차와 함께 대전교통공사가 기존 노선과 겹치지 않는 공사 구간 대체·연계 공영노선을 직접 운행하는 방안도 제안했다.이 밖에 구간별 부분 개통 계획 검토, 실제 통행속도에 근거한 우회경로 안내, 출퇴근 시간 평균속도와 단계별 대책 시행 결과 공개를 요구했다. 대전참여연대는 이번 분석에 활용한 교통대책과 신호 조정 현황 등 정보공개 자료 11건을 '대전 트램 공개 자료실'에 공개했다.