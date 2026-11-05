트럼프, 최악의 패배 후 첫 공개석상... "이란전쟁, 가치 있었다"

도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 공화당이 의회 다수당 지위를 잃은 중간선거 이후 처음으로 공개 행보에 나서, 이란전쟁이 선거 패배에 영향을 미쳤다고 인정하면서도 전쟁은 그만한 가치가 있었다고 밝혔다. <워싱턴포스트>에 따르면 트럼프 대통령은 패인이 전쟁 자체보다 이란의 호르무즈 해협 통행 제한 이후 치솟은 유가라는 취지로 "아마 그게 주된 이유일 것이다. 전쟁이 아니라 가격"이라고 말했다.
<로이터통신>에 따르면 트럼프 대통령은 이날 기자들에게 "이란 문제는 우리가 해야 했던 일이고, 우리는 계속하고 있다"며 이란의 핵무기 보유를 막기 위해 전쟁이 필요했다고 주장했다. J.D. 밴스 부통령이 소셜미디어에 "우리가 패배한 이유는 전쟁"이라고 쓴 데 대해서는 "그 전쟁에 관한 한 나는 달리 했을 것이 없다"고 말했다.
<USA투데이>에 따르면 트럼프 대통령은 밴스 부통령의 평가가 "대체로 사실"이라면서도 "다시 해야 한다면 다시 할 수밖에 없다"고 밝혔다. <CBS 뉴스>에 따르면 트럼프 대통령은 이란전쟁 종료 시점에 대해서는 "내가 끝났다고 말할 때 끝난다"고 말했다.
"내가 투표용지에 있었다면 우리가 이겼을 것"
트럼프 대통령은 이날 건설 중인 백악관 연회장(볼룸) 현장을 찾아 마지막 철골 빔 설치 행사에 참석했다. <워싱턴포스트>에 따르면 트럼프 대통령은 약 20분간 연설하면서 연회장과 다른 건설 사업을 주로 이야기했고, 선거 패배는 초반에 언급하지 않았다. 그는 건설 노동자들에게 "국가를 위한 것이고 무료"라며 "완공되면 세계 어디에도 없는 최고의 건물이 될 것"이라고 말했다. 연회장이 드론과 미사일, 총알도 막을 수 있는 워싱턴에서 가장 안전한 장소가 될 것이라고도 했다.
밴스 부통령은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 장문의 글에서 "2024년 트럼프·밴스에게 투표한 많은 이들이 2026년에는 민주당에 투표했다"며 투표율이 아닌 지지층 이탈이 핵심 문제라고 진단했다.
그는 한 여론조사에서 이탈 유권자들이 복귀 조건으로 전쟁 종식, 물가 문제 집중, 미국 우선주의, 이스라엘과의 관계 변화를 꼽았다고 소개했다. 이어 "전쟁이 그만한 가치가 있었다고 주장하고 싶다면 그렇게 하라"며 "동의하든 반대하든 그게 최소한 정직한 태도"라고 적었다. 다만 <워싱턴포스트>는 밴스 부통령의 분석이 NORC 시민건강·선거 프로젝트의 예비 조사 결과와 맞지 않는다고 짚었다.
트럼프 대통령은 패배 원인을 자신이 투표용지에 없었던 탓으로도 돌렸다. <로이터통신>에 따르면 그는 "내가 투표용지에 있었다면 우리가 이겼을 것"이라며 "유세장의 사랑을 후보들에게 옮기지 못했다"고 말했다. <CBS 뉴스>에 따르면 트럼프 대통령은 선거 당일 밤 통화에서 민주당의 승리를 축하하며 "나라를 위해 함께 일하길 기대한다"고 밝혔다. 다만 "내게는 거부권이 있다"며 민주당이 협력하지 않으면 모든 것을 거부할 수 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 이날 기자들에게 민주당 측에서 이미 연락이 왔다며 "그들이 논의하길 원하고, 그건 괜찮다"고 말했다고 <워싱턴포스트>는 전했다. 민주당은 행정부 조사와 탄핵 추진을 예고했지만, 트럼프 대통령은 탄핵 가능성은 걱정하지 않는다고 했다. 현지 언론에 따르면 그는 <폭스뉴스>도 이번 패배에 "책임이 있다"고 비판했다.
이번 선거에서 민주당은 상·하원을 모두 장악하며 대부분의 경합 지역에서 승리했다. <워싱턴포스트>는 공화당이 반세기 만에 최악의 패배를 당했다고 평가했다. <USA투데이>는 민주당이 사우스캐롤라이나·캔자스·텍사스 등 상원 7석을 뒤집었다고 전했다. 텍사스에서는 제임스 탈라리코 후보가 켄 팩스턴 후보를 꺾었고, 메인주에서는 트로이 잭슨 후보가 수전 콜린스 의원을 누르고 상원 의석을 차지했다. 4일 오전 기준 상원에서는 미시시피와 알래스카 2곳, 하원에서는 60곳 넘는 선거구의 결과가 나오지 않았다.
공화당이 소수당으로 밀려나면서 당내 권력 구도도 요동치고 있다. 마이크 존슨 하원의장(공화·루이지애나)은 차기 의회에서 공화당 원내대표직에 출마하지 않겠다고 밝혔다. 스티브 스캘리스 원내대표(루이지애나)와 짐 조던 법사위원장(오하이오)은 원내대표 도전 의사를 밝혔다. 스캘리스 원내대표는 동료 의원들에게 보낸 서한에서 이번 결과가 "우리 누구의 예상보다도 훨씬 나빴다"고 말했다. 트럼프 대통령은 특정 후보를 지지하지 않겠다며 "우리는 빠지겠다"고 말했고, 존슨 의장에게 불출마를 요청하지는 않았다고 <워싱턴포스트>는 전했다.