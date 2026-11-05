무슬림·원주민·흑인·성소수자... 새로운 역사 쓴 미 중간선거

큰사진보기 ▲미시간주 압둘 엘사예드(Abdul El-Sayed, 민주당) 후보가 당선되며 미국 역사상 최초의 무슬림 연방 상원의원이 탄생했다. ⓒ 연합뉴스/REUTERS 관련사진보기

큰사진보기 ▲조지아주에서 키샤 랜스 보텀스(Keisha Lance Bottoms, 민주당)가 당선돼 역사상 첫 흑인 여성 주지사가 됐다. ⓒ 연합뉴스/REUTERS 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미 텍사스주 연방 상원의원에 제임스 탈라리코(James Talarico, 민주당)이 당선됐다. ⓒ 연합뉴스/REUTERS 관련사진보기

11월 3일 치러졌던 미국의 중간선거는 최초의 무슬림, 원주민, 흑인, 성소수자 후보들이 주지사와 연방 상원의원에 당선되는 이변이 속출됐다. 트럼프 제 2 행정부의 심판의 의미를 넘어 정치계의 혁명적인 새 역사의 바람이 불고 있다는 걸 보여줬다.미시간주 압둘 엘사예드(Abdul El-Sayed, 민주당) 후보가 당선되며 미국 역사상 최초의 무슬림 연방 상원의원이 탄생했다. 중간선거를 앞두고 민주당 현역 하원의원이 소속 정당이 아닌 공화당 상원의원 후보인 마이크 로저스를 지지 선언을 해 파장을 일으켰다. 스티븐스 의원은 지난 8월 민주당 상원의원 후보 경선에서 떨어진 바 있다. 이에 대해 미시간주 민주당 의원장은 스티븐스 의원을 당에서 영구 축출했다고 밝혔다.조지아주에서는 키샤 랜스 보텀스(Keisha Lance Bottoms, 민주당)가 당선돼 역사상 첫 흑인 여성 주지사의 타이틀을 거머쥐었다. 보텀스 주지사는 애틀랜타 시장을 역임했으며 퇴임 후 조 바이든 행정부에서 백악관 선임고문을 맡았다. 뉴맥시코 주에서는 뎁 할랜드(Deb Haaland, 민주당)가 2018년 미국 역사상 최초로 원주민 여성 연방 하원의원에 당선된 데에 이어 이번에는 미국 역사상 최초의 원주민 여성 주지사에 당선됐다.미네소타에서는 페기 플래너건(Peggy Flanagan, 민주당)이 당선되면서 미국 역사상 최초의 원주민 여성 연방 상원의원 나왔다. 미네소타는 올해 1월 이민세관단속국(ICE)요원의 강경 진압 작전 중에 미국 시민 두 명(르네 굿, 알렉스 프레티)이 사망하는 사건이 발생했다. 지역 주민들은 투표 후 받은 투표 인증 스티커를 사망 사건이 일어난 자리에 붙이며 추모했다.이 밖에도 주차원에서 새로운 역사적 기록도 많았다. 텍사스주 최초의 라틴계 여성 주지사에 당선된 지나 히노호사(Gina Hinojosa, 민주당), 위스콘신주 최초의 흑인 주지사 데이비스 크롤리(David Carl Crowley, 민주당), 오하이오 최초의 여성 주지사 에이미 액턴(Amy Leigh Acton, 민주당)이 당선됐다.그녀는 선거 과정 중에 공화당 비벡 라마스측에서 친모를 등장시켜 "내 딸은 거짓말쟁이다. 거짓말하는 사람에게 투표하지 말라"라는 비방 광고를 했던 것이 논란이 됐다. 그러나 액턴 주지사가 어린 시절 계부로 성폭행을 당했고 친모가 이를 방관해 양육권을 박탈당한 이력이 알려지면서 역풍을 맞았다. 플로리다주에서는 최초의 흑인 주지사가 당선됐다. 바이런 도널즈(Byron Donalds, 공화당) 그는 2021년부터 플로리다주 연방 하원의원으로 활동해 왔으며 공화당 내에서도 강경 우파에 속한다.이 밖에 공화당의 오랜 텃밭인 텍사스에서 민주당이 역사적인 승리를 거둔 것 또한 화제다. 민주당의 지나 히노호사 후보가 현직 공화당 주지사를 상대로 승리한 데 이어 텍사스주 연방 상원의원에 제임스 탈라리코(James Talarico, 민주당)이 당선됐기 때문이다.탈라리코는 차기 민주당 대선 후보로까지 지목되는 정치인이다. 그는 기독교인으로서 여성의 낙태권을 지지하는 등 기존의 보수 기독교인들의 입장과는 다른 시각에서 성경을 해석하고 있다. "네 이웃을 사랑하라"는 예수의 가르침을 바탕으로 가난한 사람들을 위한 정책을 펼친다. 의료비 인하를 통한 의료 접근성의 확대, 부의 집중 경계, 공교육 강화, 보육비 부담 완화 등을 주장해 기독교적 진보주의를 지향한다.주목할 만한 결과로는 대표적인 친한파 의원으로 인정받는 존 오소프(Jon Ossoff, 민주당) 의원이 연방 상원의원 재선에 성공했다는 점이다. 오소프 의원은 한국계 미국인 이산가족 국가 등록 법안을 추진하는 등 조지아주 한인 사회를 위한 지지를 아끼지 않는다. 한국과 미국 기업 간의 협업 관계를 통한 유대감을 증진시키기 위해 한국과의 파트너법(Partner with Korea Act)을 통과시키기 위해 노력하고 있다.이번 중간선거는 공화당의 참패로 트럼프 행정부의 강경한 이민 단속 및 관세 정책, 인플레이션, 생활비 상승으로 인한 가계 부담, 이란 전쟁 등으로 국민의 강한 반감이 반영된 결과다. 반면 민주당의 역사적이고도 기록적인 승리의 영향으로 향후 몇 년간 미국 정치에 새로운 바람을 일으킬 것으로 기대된다.