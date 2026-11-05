호르무즈 파병 논란에 선 긋기 전, 민주당이 할 일

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"절대 아니다."더불어민주당이 5일 청해부대의 호르무즈 '우회 파병'이라는 비판에 내놓은 답이다. 전은수 원내대변인은 정책조정회의 뒤 기자들과 만나 해적 활동이 급증해 작전구역을 확대하는 것이며, 그 구역은 호르무즈 해협까지 가지 않는다고 설명했다.같은 날 국방부 당국자는 추가 파견할 폭발물처리반(EOD)과 무인 소해전력을 두고 "사전 준비 차원에서라도 전개 필요성이 있다고 평가했다"고 말했다. 향후 호르무즈 해협에서 기뢰 제거 작전에 참여할 여건이 마련됐을 때를 대비해, 운용 경험이 부족한 전력을 미리 보내 준비할 필요가 있다는 뜻이었다.새 파견 연장안에는 '국제 해상교통로 상 항행의 자유 회복 지원'이라는 임무도 들어갔다. 정부가 공개한 계획에는 해적 대응 강화와 향후 호르무즈 작전 준비가 함께 있었다. 민주당은 앞의 목적과 현재 작전구역을 들어 우회 파병이라는 비판을 부정했다. 추가 전력의 목적을 정부보다 좁게 설명한 셈이다.전날 김준형 조국혁신당 원내대표가 요구한 것은 이 변화를 막으라는 것이었다. 그는 기자회견에서 "청해부대 파견 연장 동의안에 작전 지역 확대와 임무 변경을 끼워 넣지 말라"고 했고, 기자들에게는 동의안이 제출되면 "우리는 물론 민주당도 반대해야 한다"고 말했다. 기존 부대의 파견을 연장하는 절차에 새로운 군사적 역할을 함께 담지 말라는 요구다.이번 수정안은 청해부대의 작전구역을 아덴만에서 오만 남방 외해까지 넓힌다. 해상초계기 한 대와 EOD·무인 소해전력을 추가하고, 병력도 기존 320명 이내에서 75명 늘린 395명 수준으로 확대한다. 차관회의를 통과한 안은 국무회의와 대통령 재가를 거쳐 국회에 제출될 예정이다. 기간 뿐 아니라 구역과 전력, 임무까지 바꾸는 계획이다.발표된 확대 구역은 오만 두큼항 남단까지이며, 호르무즈 해협과 맞닿은 오만만은 포함하지 않는다. 현재 작전구역의 제한은 분명하다. 그러나 그 경계 바깥의 작전을 준비하려는 목적도 정부가 인정했다. 민주당이 김준형의 비판에 답하려면 이 준비가 청해부대 연장안에 왜 들어가야 하는지를 밝혀야 한다. 지금 어디까지 가는지를 말하는 것으로 앞으로 무엇을 준비하는지에 대한 질문을 대신할 수는 없다.민주당의 해명이 나온 뒤인 이날 오전, 진보당 노정현 수석대변인은 브리핑을 통해 정부 결정의 철회를 요구했다. 해적 대응을 목적으로 하는 청해부대에 기뢰 제거 장비와 폭발물처리반, 해상초계기까지 추가하는 이유도 따져 물었다. 전력별 필요성을 구분하면 이 질문에 대한 답은 더 선명해진다.국방부는 초계기로 의심 선박을 미리 탐색하면 해적 대응에 도움이 된다고 밝혔다. 무인 소해전력에는 향후 호르무즈 작전을 위한 경험 축적이라는 목적도 제시했다. 해적 대응에 도움이 되는 전력이 있다는 사실만으로, 추가하는 전력 전체를 해적 대응이라는 이유 하나로 설명할 수는 없다.진보당은 9월 19일에도 국내에는 전쟁 불개입을 강조하면서 미국의 협조 요청에는 기여 가능성을 남겨두는 정부의 설명 방식을 비판했다. 당시에는 무엇으로 기여할지가 쟁점이었다. 이번에는 국방부가 기뢰 제거 인력과 장비의 사전 파견을 구체적인 안으로 내놨다.정의당 역시 민주당에 직접 제동을 요구했다. 김윤기 사무총장은 지난 9월 15일 기자회견에서 "지금 이 순간 국회 그리고 다수여당인 민주당의 역할이 필요합니다"라고 말했다. 국회와 여당이 파병 불가 입장을 선제적으로 선언하라는 요구였다. 기술지원이나 비전투 인력을 보내는 방안에도 "총을 쥔 손만 전쟁을 하는 것이 아닙니다"라고 지적했다.정의당은 지난 10월 20일 원외 국정감사 자료에서 이를 구체적인 질문으로 제시했다. 초계기의 목적과 임무, 수집 정보의 미군 공유 여부와 대이란 군사작전 활용 가능성을 물었다. 위험평가와 작전계획을 국회에 보고하고 장병 안전대책과 교전규칙 변경 여부를 밝히라고 요구했다. 당시 검토되던 오만만 확대안에 대한 질문이었지만, 추가 전력이 어떤 활동에 쓰일지 확인해야 한다는 문제는 이번 계획에도 남는다.정부는 전쟁 불개입과 국민·선박 보호, 이란 영토·영해와 호르무즈 해협 안쪽에 대한 탐지 제한, 한국군의 독자 지휘를 원칙으로 제시했다. 그러나 누가 지휘하는지와 수집 정보를 누구에게 어떤 용도로 제공하는지는 별개의 문제다. 탐지구역을 제한한다고 정보의 이용 조건까지 확인되는 것도 아니다. 불개입 원칙을 지킬 장치는 실제 운용계획에서 검증돼야 한다.이 운용 조건을 정할 첫 기회는 이번 연장안 심사다. 정부는 향후 호르무즈 작전에 실제 투입할 때 별도의 파병 동의를 받겠다고 밝혔다. 전 원내대변인도 이번 확대에 국회 동의가 필요하며 논의가 이뤄질 것이라고 했다. 그렇다면 이번 국회 심사에서는 호르무즈 작전에 대비해 병력과 장비를 먼저 보내는 준비까지 승인할 것인지 분명히 다뤄야 한다. 다음 투입에 동의받겠다는 약속으로 지금 시작하는 준비의 성격이 없어지지는 않는다.장비와 병력이 전개되고 경험과 협력 관계가 쌓이면 후속 참여를 선택하기는 더 쉬워질 수 있다. 국회가 결정을 미루는 동안 그 선택을 뒷받침할 조건은 먼저 만들어질 수 있는 것이다. 준비 단계부터 제동을 걸어야 한다는 요구를 단지 호르무즈 진입 시점을 오해한 주장으로 취급해서는 안 된다.정부가 제시한 '허용적 환경'도 선언만으로 충분하지 않다. 국방부는 미국과 이란의 전쟁이 끝나거나 양해각서가 체결돼 작전을 시작할 여건이 되는 경우라고 설명했다. 관련 당사국의 동의를 어떻게 확인할지, 충돌이 재개되면 언제 활동을 중단하고 철수할지까지 정해져야 실제 제한이 된다.정의당은 이미 9월 4일 성명에서 "이재명 정부는 이라크 파병을 기억해야 한다"고 경고했다. 진보당 김종훈 대표도 9월 인터뷰에서 자이툰부대의 반복된 파견 연장을 들며 출구 전략을 물었다. 처음 제시한 제한된 목적을 어떻게 지킬 것인지, 임무가 늘어날 때 누가 막을 것인지에 대한 질문이었다.민주당이 이번 확대를 해적 대응이라고 설명하려면, 향후 호르무즈 작전 준비를 위한 임무와 추가 전력 파견부터 청해부대 연장안에서 분리하도록 요구해야 한다. 해적 대응의 필요성을 근거로 동의를 구하는 안은 그 목적에 필요한 전력과 활동으로 한정돼야 한다. 다른 작전을 위한 준비까지 함께 담은 안을 그대로 통과시켜서는 안 된다.정부가 밝힌 목적의 일부를 설명에서 덜어내고, 그 목적을 문제 삼는 비판에 "절대 아니다"라고 답하는 태도는 기만적이다. 국민에게 계획의 일부만 보여주면서 전체에 대한 동의를 구할 수는 없다. 자이툰을 기억하라는 경고와 파병을 막으라는 요구에 민주당이 답할 곳은 국회다. 정부가 해적 대응과 호르무즈 작전 준비를 한데 묶어 동의를 구한다면, 민주당은 그 연장안에 반대해야 한다.