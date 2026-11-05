호주 동네 서점 매대 한 가운데서 만난 '한국'

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큰사진보기 ▲동네 쇼핑센터 안에 위치한 작은 서점 'QBD Books' 전경. ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲세계적인 여행 가이드북 '론리플래닛' 서가에 당당히 꽂혀 있는 'Korea' ⓒ 이민호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서점 매대에 당당히 진열되어 있는 BTS 팬 가이드북. K-팝의 높은 인기를 보여준다 ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국의 전래동화를 통해 한글을 배우려는 사람들을 위해 엮은 이 책이 유독 친근하고 반가웠다 ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲Korean Visual 사전. 여행자는 물론 한글을 배우는 현지인들에게도 유용한 구성이다 ⓒ 이민호 관련사진보기

지난 4일은 쉬는 날이었다. 오전에는 바쁘다는 핑계로 미뤄둔 집안일을 아내와 함께 말끔하게 끝냈다. 밀린 청소까지 마치고 나니 한결 마음이 가벼워졌다. 모처럼 함께 고생한 우리에게 작은 보상이라도 해주자는 생각에 맛있는 점심도 사 먹을 겸 동네 쇼핑센터로 향했다. 식사를 마친 뒤에는 그동안 일에 치여 제대로 둘러보지 못했던 책들도 구경할 생각이었다. 마음에 드는 책이 있으면 한두 권 사 올 요량으로 쇼핑센터 안에 있는 작은 서점 'QBD Books'에 들렀다. 특별할 것 없는 평범한 휴일 오후였다.서점 안쪽으로 발걸음을 옮기던 중 문득 눈길이 머무는 곳이 있었다. 서점 한복판, 사람들이 가장 쉽게 볼 수 있는 매대에 한국 관련 책들이 자리를 차지하고 있었다. 예상하지 못했던 풍경에 잠시 발걸음을 멈췄다. K-팝, K-푸드와 K-뷰티가 세계적으로 인기를 얻고 있다는 소식은 자주 접했지만 내가 살고 있는 호주의 동네 작은 서점에서 한국을 소개하는 책들이 이렇게 눈에 잘 띄는 곳에 진열된 모습을 보니 느낌이 남달랐다. 한국 관광 가이드북은 물론이고, 한국의 역사와 문화를 다룬 책들도 나란히 놓여 있었다.궁금한 마음에 점원에게 물어봤다. 예전에는 한국 여행 가이드 책을 찾는 손님이 거의 없었고, 필요한 정보도 대부분 인터넷으로 찾아보는 분위기였다고 한다. 그런데 요즘은 열흘에 한 권꼴로 꾸준히 팔리고 있다는 대답이 돌아왔다.매대를 조금 더 자세히 살펴보니, 흥미로운 책이 한두 개가 아니었다. '한국하면 BTS'라는 공식이라도 증명하듯 관련 서적이 눈에 띄었고 한국의 민화와 전래동화를 영어로 번역해 한글을 쉽게 배울 수 있도록 만든 책, 한국의 역사와 문화, 지리를 한눈에 정리한 백과사전까지 종류도 다양했다.일상에서 자주 마주치는 물건들을 사진과 함께 영어 발음으로 설명해 놓은 '코리안 비주얼 Korean Visual 사전'과 휴대하며 익힐 수 있는 '코리안 플래시 카드 Korean Flash Cards'도 눈에 띄었다. 한국을 여행하는 데 필요한 정보를 넘어, 한국어를 배우고 문화를 알아가려는 사람들도 있다는 사실이 참 반가웠다.책을 하나씩 들여다보다 문득 묘한 기분이 들었다. 그동안 책을 사러 이 서점을 자주 찾았으면서도 왜 이제야 이런 책들을 발견했을까. 매일 바쁘다는 이유로 주변을 제대로 살피지 못하고 살아온 탓일까. 호주 사람들은 한국이라는 나라가 궁금해 책을 찾아 읽고 있는데, 정작 한국에서 태어나고 자란 나는 내 나라의 달라진 모습을 얼마나 알고 있었을까. 조금 멋쩍기도 하고, 한편으로는 미안한 마음도 들었다. 멀리 떨어져 살다 보니 오히려 가까이 있을 때는 미처 보지 못했던 것들이 새롭게 다가오는 순간이었다.시내 중심가의 대형 서점도 아닌 동네의 작은 서점에서 한국에 관한 책을 이렇게 다양하게 만날 수 있다니 정말 반가운 일이었다. 주말에 시간을 내어 대형 서점에 가보면 또 어떤 책들이 기다리고 있을지 궁금해졌다. 이번 주말에는 아이 손을 잡고 시내 대형 서점에 가볼 생각이다. 책장 사이를 천천히 함께 걸으며 한국에 관한 책을 찾아보고 싶다. 아빠와 엄마가 태어나고 자란 나라, 우리 가족의 뿌리가 어디에 있는지 책을 통해 아이에게 하나씩 들려주고 싶다.이제 열세 살이 된 아이에게는 이곳 호주가 태어나고 자란 익숙한 집이다. 부모에게는 평생 마음에 품고 사는 고향이지만, 아이에게 한국은 앞으로 차근차근 알아가야 할 나라일 것이다. 먼 훗날 아이가 한국 땅을 밟게 된다면, 그곳이 그저 낯선 여행지가 아니라 자신의 뿌리와 가족의 이야기가 시작된 곳으로 느껴졌으면 좋겠다.타국의 작은 서점에서 우연히 마주친 한국 책 몇 권이 내게는 특별한 선물처럼 다가왔다. 누군가에게는 여행을 위한 안내서이고 한글을 배우기 위한 학습서이겠지만, 내게는 잠시 잊고 지냈던 고향을 다시 생각하게 해준 반가운 책들이었다.서점을 나서는 길, 마음 한구석이 따뜻해졌다. 아이에게 들려줄 한국 이야기가 아직 많이 남아 있다는 생각이 들었다. 언젠가 아이와 함께 한국의 거리를 걷고, 책에서 보았던 곳들을 직접 찾아다니며 이야기를 나눌 날도 오겠지.어제 동네 서점에서 만난 한국 책들은 내게 잠시 잊었던 고향을 다시 보여주었다. 그리고 아이와 함께 나누고 싶은 이야기가 하나 더 생겼다.