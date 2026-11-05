텍사스 역사 새로 쓴 화제의 연설 "이제 탁자를 뒤엎을 때"

미국 중간선거에서 텍사스주 연방 상원의원에 출마한 민주당 제임스 탈라리코 후보가 공화당 켄 팩스턴 후보를 누르고 당선됐다. 공화당의 대표적 텃밭인 텍사스에서 38년 만에 민주당 후보로 연방 상원의원에 당선된 제임스 탈라리코(37)는 공립학교 교사 출신으로 텍사스대와 하버드대 대학원을 졸업하고 장로교신학교에서 신학을 공부했다. 2018년 29세에 텍사스주 하원의원에 당선되었으며 기독교적 사랑과 연대의 가치를 진보적 정치 메시지와 결합해 주목 받았다. 지난 3일(현지시간) 텍사스주 오스틴의 롱공연예술센터에서 열린 '선거의 밤' 집회에서 있었던 제임스 탈라리코 후보의 당선 연설 전문을 번역해 소개한다.

큰사진보기 ▲3일(현지시간), 미국 텍사스주 오스틴에 위치한 롱공연예술센터에서 열린 중간선거 개표 행사에서 제임스 탈라리코 상원의원 당선자가 연설하고 있다. 탈라리코는 이번 선거에서 가장 주목받은 경합 지역구 중 하나인 텍사스에서 공화당 상원의원 후보이자 텍사스주 법무장관인 켄 팩스턴과 맞붙었다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

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우리는 방금 텍사스를 되찾았습니다. 세상의 모든 돈을 쏟아부어도 텍사스 주민들을 이길 수 없다는 것을 증명했습니다. 분열의 정치가 사랑의 정치를 이길 수 없다는 것을 보여 주었습니다. 우리는 방금 이 주와 이 나라의 모든 억만장자 거액 기부자와 모든 조만장자 거액 기부자, 그리고 이 망가진 정치 체제를 수호하는 모든 부패한 이들에게 메시지를 보냈습니다. 권력은 국민의 것입니다.거인에 맞섰던 양치기 소년의 성경 이야기가 떠오릅니다. 골리앗은 40일 동안 그를 놀리고 조롱합니다. 결투하는 날에는 온몸에 갑옷을 두르고 나타납니다. 무기를 너무 많이 들고 있어서 방패를 대신 들어 줄 사람까지 필요합니다. 이번 선거에서 우리도 우리만의 골리앗들과 맞섰습니다. 세계에서 가장 부유한 사람, 세계에서 가장 강력한 사람, 그리고 워싱턴 D.C.의 기득권 세력 전체였습니다. 다윗은 골리앗만큼 크거나 강하지 않았습니다. 무기도 그만큼 많지 않았습니다. 하지만 그에게는 희망이 있었습니다. 믿음이 있었고, 물매가 있었습니다. 여러분이 저의 물매였습니다. 텍사스 주민들이 저의 물매였습니다. 그리고 오늘 밤 우리는 골리앗을 물리쳤습니다.성경이 제게 가르쳐 주었고, 제 삶이 제게 가르쳐 준 것은 언제나 약자의 편에 서라는 것이었습니다. 저는 정치인이 되기 전에 공립학교 교사였습니다. 샌안토니오 서부의 로즈 중학교에서 국어를 가르쳤습니다. 늘 드리는 말씀이지만, 중학생을 가르치는 일은 정치를 위한 최고의 준비입니다. 서부 지역은 아름답고 역사가 깊은 동네입니다. 동시에 텍사스주에서 가장 가난한 지역 중 하나이기도 합니다. 제 학생들은 매일 불공정하게 짜인 체제를 이겨 내기 위해 용감하게 애썼습니다. 그들은 그저 아이들이 아니었습니다. 살아남은 사람들이었고, 꿈꾸는 사람들이었으며, 싸우는 사람들이었습니다. 저는 매일 그들의 눈빛 속에서 흔들림 없는 결의와 굴하지 않는 영혼을 보았습니다.저는 자라면서 19살에 집을 떠나 홀로 선, 라레도의 목사 딸이었던 제 어머니에게서도 그와 똑같은 투지를 보았습니다. 오스틴으로 이사한 어머니는 술 문제로 폭력을 휘두르곤 하던 21세의 고등학교 자퇴생 제 아버지를 만났습니다. 어느 날 밤, 그는 또다시 폭력을 행사했습니다. 하지만 그날 밤, 어머니의 모성애는 폭력에 맞서 일어섰습니다. 어머니는 조그만 포드 에스코트 차 안에 우리의 모든 짐을 실었습니다. 그리고 저를 데리고 자신이 일하던 호텔로 차를 몰았습니다. 어머니는 우리가 이스트 오스틴의 작은 아파트를 찾을 때까지 객실 중 하나에 머물게 해달라고 지배인에게 애원했습니다. 아기방을 만들 공간조차 없었기에 저는 옷장 안 아기 침대에서 잤습니다. 어머니는 그 옷장을 정말 자랑스러워하셨습니다. 그림과 장난감으로 예쁘게 꾸미셨죠. 누구도 어머니에게 그곳은 아기방이 아니라고 말할 수 없었습니다.언제나, 언제나 약자의 편에 서십시오. 우리는 이번 선거에서 약자였습니다. 우리는 무려 40년에 달하는 회의와 환멸에 맞서 싸웠습니다. 미국 역사상 어느 상원 선거 운동보다도 많은 3억 달러가 넘는 돈에 맞섰습니다. 돈으로 살 수 있는 온갖 네거티브 광고와 비방 공작, 해외 봇과 인공지능 딥페이크에 맞섰습니다. 그런 공격은 죽어 가는 기득권 세력이 내지른 마지막 울부짖음이었습니다. 자기들의 시대가 끝나 가고 있음을 아는 현상 유지 세력의 마지막 발악이었습니다. 그들이 비열하게 나온 것은 절박했기 때문입니다. 하지만 우리는 희망을 잃지 않았습니다. 믿음을 잃지 않았습니다. 막대한 자금과 희박한 승산에 맞서 우리의 권력을 되찾았습니다. 언제나, 언제나 약자의 편에 서십시오.우리는 텍사스가 한 번도 보지 못한 운동을 만들어 냈습니다. 다양한 배경과 신념을 지닌 텍사스 주민들을 한 팀으로 모아 이 망가지고 부패한 정치 체제에 맞섰습니다. 처음 투표하는 사람들, 트럼프에게 세 번 투표했던 사람들, 변화가 절실하고 이제는 지긋지긋하다고 느끼는 주 곳곳의 노동자들이 함께했습니다. 이번 승리는 가능성이 없다는 말을 듣고 뒤로 밀려났던 모든 약자를 위한 것입니다. 모든 교사와 간호사, 모든 농부와 목장주, 집을 사려고 애쓰는 모든 젊은이, 식탁에 음식을 올리려고 애쓰는 모든 부모를 위한 것입니다. 이번 승리는 '과연 누가 내 말을 듣고 있을까' 하고 생각해 본 모든 텍사스 주민을 위한 것입니다. 저는 여러분의 말을 들었습니다. 우리는 여러분의 말을 들었습니다. 그리고 오늘 밤 온 세상이 여러분의 목소리를 듣습니다.이 운동을 지지해 주신 텍사스 주민 여러분, 여러분의 신뢰 앞에 겸허한 마음입니다. 그 신뢰에 걸맞은 사람이 되기 위해 매일 노력하겠습니다. 그리고 저에게 투표하지 않은 텍사스 주민 여러분, 저는 여러분의 상원의원도 되겠습니다. 언제나 여러분을 위해 봉사하겠습니다. 언제나 여러분을 위해 싸우겠습니다. 이 승리는 민주당이나 공화당만의 일이 아닙니다. 훨씬 더 큰 일입니다. 미국에는 무언가 망가진 것이 있습니다. 경제 체제가 망가졌고 정치 체제가 망가졌습니다. 사람 사이의 관계마저 망가진 것처럼 느껴집니다. 그 이유는 세상의 가장 힘 있는 사람들이 그렇게 되기를 바랐기 때문입니다.제 할아버지는 사우스텍사스의 침례교 목사였습니다. 제가 어렸을 때 할아버지는 우리가 두 가지 계명을 주신 맨발의 랍비를 따른다고 말씀하셨습니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라. 이웃을 사랑하지 않고는 하나님을 사랑할 수 없기 때문입니다. 모든 사람은 거룩한 형상을 지니고 있습니다. 모든 사람은 거룩합니다. 저와 닮은 이웃만이 아닙니다. 저와 같은 방식으로 기도하는 이웃만이 아닙니다. 저와 같은 후보에게 투표하는 이웃만이 아닙니다. 저는 제 자신을 사랑하듯 모든 이웃을 사랑하라는 부름을 받았습니다.우리에게 차이가 있어도 모두 바라는 것은 같기 때문입니다. 안전한 동네, 좋은 일자리, 질 높은 교육을 충분히 지원받는 공립학교, 그리고 필요할 때 의사를 만날 수 있는 삶입니다. 하지만 소셜미디어 알고리즘을 소유한 억만장자들, 케이블 뉴스 방송망을 소유한 억만장자들, 화면 속에서 싸우는 정치인들을 좌우하는 억만장자들은 우리가 서로에게 달려들기를 바랍니다. 우리의 공통점 대신 차이점에만 집중하기를 바랍니다. 위에 있는 그들을 올려다보는 대신 좌우에 있는 서로를 바라보기를 바랍니다. 이 나라의 진짜 싸움은 좌파 대 우파가 아닙니다. 위에 있는 사람들과 아래에 있는 사람들 사이의 싸움입니다.꼭대기에 있는 사람들은 우리를 화나고 분열된 상태로 두려고 온 힘을 씁니다. 우리의 단결이 그들의 부와 권력에 위협이 되기 때문입니다. 이번 선거에서 그것을 보았습니다. 억만장자들이 돈을 댄 모든 공격 광고에서 보았습니다. 꼭대기에 있는 사람들은 정당과 인종, 성별과 종교, 문화를 내세워 우리를 갈라놓습니다. 그러는 사이 그들이 우리 주머니에서 돈을 빼가고, 학교 예산을 줄이고, 의료 체계를 약화시키고, 자기들 세금은 깎으면서 우리 모두의 세금은 올리고 있다는 사실을 알아차리지 못하게 합니다. 세상에서 가장 오래된 전략입니다. 분열시켜 정복하는 것입니다. 하지만 오늘 밤 우리는 꼭대기에 있는 사람들에게 아주 분명한 메시지를 보냈습니다. 우리는 정복당하지 않을 것입니다.우리는 서로 맞서도록 부추김을 당하는 데 지쳤다고 말해도 될 것 같습니다. 서로 미워하라는 말을 듣는 데 지쳤습니다. 이런 정치가 10년이나 이어졌습니다. 피 튀기는 경기처럼 하는 정치, 상대를 조롱하고 꺾는 것을 목표로 하는 정치, 프로레슬링처럼 하는 정치 말입니다. 그런 정치는 가족을 갈라놓고, 우정을 끝장내며, 우리 모두가 늘 끔찍한 기분으로 살게 합니다. 정치 성향을 막론하고 사람들은 다른 종류의 정치를 갈망합니다. 증오의 정치도, 공포의 정치도, 분열의 정치도 아닌 사랑의 정치를 말입니다.제 신앙은 사랑이 우주에서 가장 강한 힘이라고 가르칩니다. 사랑은 수동적이지 않습니다. 사랑은 중립적이지 않습니다. 사랑은 약하지 않습니다. 사랑하려면 괴롭히는 사람과 괴롭힘을 당하는 사람 사이에 서야 합니다. 사랑하려면 악의 눈을 똑바로 바라보고도 조금도 물러서지 않아야 합니다. 그런 사랑은 언제나 권력을 쥔 사람들에게 위협이었습니다. 그런 사랑은 혁명적입니다. 그런 사랑은 무언가를 만들어 냅니다. 증오는 뻔합니다. 증오는 지루합니다. 증오로는 에너지 요금을 낮출 수 없습니다. 증오로는 아이에게 글을 가르칠 수 없습니다. 증오는 미래를 만들 수 없습니다. 하지만 증오가 하지 못하는 일을 사랑은 할 수 있습니다.사랑은 학생을 학자로 키울 수 있습니다. 사랑은 옷장을 아기방으로 바꿀 수 있습니다. 사랑은 적을 친구로 만들 수 있습니다. 사랑은 선거 캠페인을 하나의 사회운동으로 바꿀 수 있습니다. 사랑은 미국의 망가진 곳을 치유할 수 있습니다. 분열에 분열로 맞서서는 분열의 정치를 이길 수 없습니다. 그런 식으로는 이길 수 없습니다. 게임의 규칙을 바꿔야 합니다. 제 경험상 주먹을 쥐는 대신 손을 내밀면 누가 그 손을 잡는지 보고 놀라게 될 것입니다.우리가 이번 선거에서 이긴 것은 이웃을 소외시키거나 부끄럽게 만들거나 조롱했기 때문이 아닙니다. 우리는 새로운 정치를 몸소 보여 주었습니다. 우리 주와 나라, 그리고 무엇보다 모든 이웃에 대한 깊은 사랑에 뿌리내린 정치입니다. 우리는 텍사스주 전역에서 자원봉사자 6만 명을 조직해 활동에 나섰습니다. 우리는 함께 댈러스 남쪽의 수도 시설이 없는 샌드브랜치 마을에 생수를 전달했습니다. 우리는 국경의 작은 마을 엘세니소에 있는 초등학교에는 학용품을 기부했습니다. 우리는 치솟는 생활비로 어려움을 겪는 포트워스의 가정들을 위해 2만 파운드 이상의 식료품을 모았습니다.우리가 텔레비전이나 신문에서 보는 방식으로 세상이 변하기 전에, 세상은 사람과 사람 사이에서, 이웃과 이웃 사이에서 먼저 변합니다. 우리가 친절하기로 선택하는 매 순간에, 우리가 사랑하기로 마음먹은 이웃들 속에서, 그리고 우리를 위해 기도해 주지 않을 사람들을 위해서조차 마음을 모아 바치는 기도 속에서 세상은 바뀌어 갑니다. 이것이 바로 우리가 텍사스에서 승리한 방법입니다. 이것은 텍사스의 크기만큼이나 위대한 승리입니다. 그리고 이제 우리에게는 텍사스 땅만큼이나 막중한 임무가 주어졌습니다.이번 선거는 텍사스가 어떤 곳이 될 수 있는지 그 비전을 좇는 일이었습니다. 전국이 부러워하는 텍사스의 공립학교, 그 어느 곳에도 뒤지지 않는 텍사스 경제, 어느 때보다 튼튼하고 건강한 텍사스의 가정 말입니다. 이 일은 하루아침에 이루어지지는 않을 것입니다. 하지만 거대한 주에는 거대한 꿈이 어울립니다. 우리는 그곳에 이르는 길을 알고 있습니다. 거액 자금을 정치에서 몰아내야 합니다. 어떤 억만장자나 조만장자도 우리 선거를 돈으로 살 수 없도록 해야 합니다. 상위 1%에게만 이익이 되는 불공정한 경제 체제를 바로잡아야 합니다. 병에 걸렸다는 이유만으로 파산하는 사람이 없도록 보편적 의료보장 제도를 마련해야 합니다. 모든 약자에게 공정한 기회가 주어지도록 교사와 학생들에게 투자해야 합니다. 물가를 치솟게 만들고 군복 입은 우리의 용감한 장병들을 죽음으로 내몰고 있는 이 부패하고 끝없는 전쟁을 이제는 끝내야 합니다.그리고 우리는 이 모든 위기의 근원에 있는 깊은 정신적 부패를 치유해야 합니다. 우리 사이의 분열을 메우고 우리를 하나로 묶어주는 연대의 끈을 회복해야 합니다. 우리는 이곳 텍사스주에서 지난 10년간의 분열에 대한 답으로서 새로운 형태의 정치를 만들어냈습니다. 우리는 평범한 노동자들이 온갖 분열의 선을 뛰어넘어 하나로 뭉치면 얼마나 놀라운 일을 해낼 수 있는지 보여 주었습니다. 변화를 간절히 염원해 온 이들이 마침내 그 변화를 마주하게 될 것이기에, 우리는 이번 선거에서 승리했습니다. 낡은 정치는 죽어 가고 있고 새로운 정치는 태어나고 있습니다. 우리 각자를 통해, 모든 약자를 통해, 모든 골리앗에 맞서는 모든 다윗을 통해, 우리 주와 이 운동을 믿은 모든 텍사스 주민을 통해 말입니다. 이제 진짜 일이 시작됩니다.2000년 전, 저 맨 꼭대기의 권력자들이 이웃을 짓밟을 때 그 맨발의 랍비는 골방에 틀어박혀 기도만 하고 있지 않았습니다. 그는 권력의 중심으로 걸어 들어가 불의한 탁자를 뒤엎었습니다. 이제 이 운동이 권력의 중심을 향해, 미국 상원을 향해 나아가는 지금, 우리는 우리에게 무엇이 요구되는지 잘 알고 있습니다.텍사스여, 이제 탁자를 뒤엎을 때입니다.