농특세 18조 원, 이렇게 쓰면 청년실업까지 완화

큰사진보기 ▲농어촌특별세 제5조 과세표준과 세율 ⓒ 김찬휘 관련사진보기

큰사진보기 ▲농특세 수입액 연간 추이 ⓒ 국회예산정책처 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국가예산 및 농식품부 예산 증가율. 국가예산 중 녹식품부 예산이 차지하는 비율. ⓒ 김찬휘 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 농어촌농어민기본소득 전국운동본부 교육홍보위원장입니다.

농어촌특별세(아래 농특세)는 1994년 7월 1일 '우루과이라운드'에 따른 농산물시장 개방에 대한 대응으로 도입되었다. 당초 2004년 6월 30일까지 10년간 운영하는 한시적 목적세였으나 2003년 한·칠레 자유무역협정 등 농산물시장 추가 개방이 닥치자 10년 연장되었고, 그 후 두 차례 더 연장해 현재는 2034년 6월 30일에 '일몰'되게 되어 있다.농특세는 독립적으로 부과되는 세금이 아니라 다른 세금을 감면받거나 납부할 때 추가로 붙는 부가세(surtax) 형태의 목적세다. 2026년 현행 농어촌특별세법 제5조의 과세표준과 세율을 정리하면 다음과 같다.다른 세금을 과세 기반으로 삼고 있다 보니 경제 상황 변동에 따라서 농특세의 징수 총액과 수입 구조의 변동성이 심하다. 최근에는 증시 호황에 따른 주식 거래대금 폭증이 농특세 전체 총액을 견인하고 있고, 주식 거래 연동분이 농특세 수입액의 절반을 넘어섰다. 2026년 농특세 총 세수는 최대 18조 원을 넘을 수도 있을 것으로 예상되고 있다. 농특세 세수의 연도별 추이는 다음과 같다.문제는 이렇게 점점 늘어나고 있는 농특세가 그 목적에 부합하게 쓰여 왔는가에 있다. 농특세 수입은 '농어촌구조개선특별회계'로 편성되는데, 농특세는 농어촌 개발을 위한 투자재원으로는 자신의 역할을 했다.농어촌 지역의 도로·교량 건설, 가뭄 대비 용수 개발, 상하수도 정비, 수로 및 관개시설, 농업시설 현대화 등 필수 인프라 구축, 농촌 정주여건 개선 등에 농특세는 나름의 역할을 했다. 하지만 농특세는 농어민의 소득과 생활을 안정시키는 재원으로는 그 역할을 하지 못했다.시설과 인프라에 대한 투자가 농민의 삶을 어떻게 개선했는지에 대한 명확한 연구는 없지만, 우루과이라운드 이후 30년간의 농어민의 삶의 현실은 농특세가 농민의 삶을 실제로 증진하는 데에 기여하지 못했음을 보여주고 있다.이재명 정부가 출범한 이후 농특세는 '농어촌'기본소득 시범사업의 국비 예산분을 조달하는 핵심 재원으로 쓰여 왔다. 농림축산식품부는 농특세를 재원으로 '지역균형발전 특별회계'를 편성하여 농어촌기본소득 예산의 국비 해당분을 지출해 왔다. 최근 농특세 재원이 급증하자 정부는 농특세 재원을 '미래대응기금'으로 편성하여 농어촌기본소득 사업에 지출하고 여유재원은 미래대응기금에 예탁해서 이자를 받는 방안을 추진하고 있다.하지만 미래대응기금은 청년·성장동력·지방·교육인재 등 용도가 너무 포괄적이라 농어촌기본소득 재원으로 쓴다 하더라도 편법 예산 편성이라는 비판을 받고 있다. 하지만 더 큰 문제는 농어민의 일방적인 희생을 강요한 우루과이라운드 이후의 개방농정에 대한 대응 기금으로서의 농특세가 농어업과 농어민을 위해 쓰이지 않는다는 것에 있다.'농어촌'기본소득은 농어업과 직접 관련이 없다. 수령자도 군 내의 읍면 주민 전부이고, 그 목적도 인구 감소를 막아 이른바 '지방소멸'에 대응하고 지역사랑상품권 지급으로 지역 내 소비를 활성화하는 것이다. 따라서 농특세로 '농어촌'기본소득을 지급하는 것은 목적세로서의 농특세의 취지와 배치된다.더 근본적으로 생각해 보면, '농어촌'기본소득이 애초에 농림축산식품부의 사업인 것도 이상하다. 인구소멸 위험이 큰 농어촌 지역의 인구 유입과 지역 활력을 도모하는 사업이라면 행정안전부가 주관하는 것이 옳다.실제로 행정안전부는 이미 '지방소멸대응기금'을 통해 인구감소지역을 지원하는 주무 부처이다. 정책의 이름에 '농어촌'이 붙어 있다고 기계적으로 농림축산식품부의 사업으로 하는 것은 실제로는 농어촌과 농어민을 위해 쓰여야 할 기금을 뺏어가는 것이다.그렇다면 농특세는 어떻게 쓰여야 할 것인가? 개발과 시설에 과잉 중복 투자되어서도 안되고 '농어촌'기본소득도 아니다. 이것은 취지에 맞게 온전히 농어업과 농어민을 위해 쓰여야 한다. 우리는 농특세 재원을 주로 '농어민'기본소득에 써야 한다고 생각한다.오랜 기간의 연구 결과는 농어민에 대한 직접적인 현금 지급이야말로 농어업을 지탱하는 가장 핵심적인 방안임을 입증해 왔다. 그래서 1997년 경영이양 직불제를 시작으로 농업직불제가 도입되었고 2020년 공익직불제로 통합되어 시행되어 왔다.하지만 정액제인 소농직불금의 액수가 너무 미미하고 (농가당 연 130만 원), 재원의 대부분이 대농에게 유리한 면적직불금으로 쓰이고 있다 (2025년말 기준 기본형 지급액의 71.2%). 금액의 차이도 매우 커서 농업인 개인은 연간 최대 6010만 원, 농업법인은 9970만 원까지 수령 가능하다. 소농 및 가족농, 청년농의 열악한 지위를 개선하기 어렵다.이에 비해 농어민수당은 모든 농어업인에게 정액 지급한다는 장점이 있다. 하지만 가구당 연 60-80만원으로 농어민의 삶을 개선하는 데에 한계가 뚜렷하다. 그나마 100% 지자체 예산으로 시행되고 있기에 재원도 불안정하며, 농어민 복지에 쓰여야 할 지자체 재원을 깎아먹고 있다는 비판도 꾸준하다. 경기도(농어민기회소득)처럼 농어민 '개인'에게 지급하는 경우도 있지만, 대부분 공익직불금처럼 '가구' 단위로 지급하며 충남, 전북 등은 '개인'에게 지급되면 금액이 작아진다.따라서 국가의 재원으로 모든 농어민 '개인'에게 적절한 금액을 정액으로 평등하게 지급하는 '농어민'기본소득이 절실히 필요하다. 왜 '농어촌'이 아니라 '농어민' 기본소득인가? 농어촌기본소득의 지역화폐는 '지역시장' 내에서의 현금흐름에 머물고 있다.농어촌 경제의 핵심 거점인 농어업 '생산'에 환류되지 못하므로 농어촌의 구조 개혁에 역할을 하지 못한다. 지역 인구가 증가한다 해도 "농어업의 경쟁력 강화"(농특세법 제1조)에 아무런 영향을 미치지 못한다. 하지만 농어민은 생산의 주체인 동시에 소비의 주체이기도 하다. 농어민은 농어촌 전체에서 그 수는 작지만 농어촌 자체를 바꿀 수 있는 핵심 기관이다. 농어민에 대한 직접지불을 통한 소득안정이 근본적인 '지역소멸' 대책이다.농어민기본소득이 지급되면 어떤 결과가 따라올까? 첫째, 농업의 안정성이 높아진다. 농업은 수확량과 농산물 가격의 변동이 크다. 개인당 월 30만 원(연간 360만 원) 정도의 농어민기본소득이 지급된다면, 농업소득을 대체할 정도의 큰돈은 아니지만 최소한의 고정소득을 제공한다.종자·비료·농약 등 생산비의 일부를 안정적으로 부담할 수 있고, 농산물 가격이 급락했을 때 가계소득의 완충 역할을 하며, 농번기와 농한기의 소득격차를 일부 줄여 농업을 지속할 수 있는 최소한의 경제적 여건을 제공한다.둘째, 농업 후계자와 청년농 유입의 여건을 개선할 수 있다. 농업을 시작하려는 청년에게 가장 큰 문제 중 하나는 초기 소득의 불안정성이다. 농지를 확보하고 농기계를 구입하고 시설을 갖추는 데 상당한 자본이 필요한데, 농산물 판매수입은 안정적이지 않다.농어민기본소득은 귀농 후 초기 정착기의 소득 불안을 완화하고 농업을 계속할 수 있는 심리적·경제적 안전망을 제공하여 농촌에서 농업을 직업으로 선택할 유인을 증가시킨다. <녹색평론> 발행인이자 농민기본소득운동의 개척자인 고 김종철 선생이 자주 말씀하셨듯이 "농민기본소득이야말로 청년실업 대책"이다. 물론 기본소득만으로 청년농의 정착 문제가 해결되는 것은 아니다. 농지, 주거, 교육, 의료, 농업기술, 농산물 유통정책이 함께 추진되어야 한다.셋째, 농어업의 공익적 기능에 대한 사회적 보상이 된다. 농어민은 식량안보와 안정적인 먹거리 공급, 토양과 수자원 관리, 생물다양성 보전, 국토의 균형 있는 관리, 농어촌 공동체 유지, 농어촌 경관과 전통문화 보존 등 다양한 공익적 기능을 수행하고 있다.그런데 이런 기능은 농수산물의 가격에 제대로 반영되지 않는다. 따라서 농어민기본소득은 단순한 생계 안정을 넘어 농어민이 수행하는 사회적·환경적 기능에 대한 보상이라는 관점에서도 논의될 수 있다. 다만 이 보상은 기본소득 외에도 친환경농업, 생태보전, 농촌경관 등의 선택적 직불제와 연계해야 하기도 함을 덧붙인다.넷째, 여성 농어민의 역할이 확대되며 다양한 사회적경제의 실험, 실천이 펼쳐질 것이다. 가구당 지급이 아니라 개인별 지급이라는 '농어민'기본소득의 성격은 '농업경영체' 중심의 기존 농업인 정책과 달리 여성 농어민의 사회적 지위를 회복하고 그 역할을 깨어나게 할 것이다. 여성 농어민 손에 쥐어진 월 30만원은 그저 소비기금이 아니다. 그 돈이 모이면 농어촌이 서서히 달라질 것이다.첨언하자면 '농어민'기본소득만 하고 '농어촌'기본소득은 폐지해야 한다는 것이 아니다. 농어촌기본소득은 귀촌의 유인을 제공하는 등 지역소멸에 대한 정책이고, 농어민기본소득은 농어업 지속의 경제적 기반을 제공하는 정책이다. 농어촌의 지속가능성을 위해서는 두 기능이 모두 필요하다.다만 농특세 등 농어업 관련 재원은 농어민을 위해 쓰고, 인구소멸 방지 등 지역 정책은 행정안전부 등의 재원을 활용해야 한다. 마지막으로 현금 지급만으로 농어촌의 모든 문제가 해결될 수는 없다. 의료, 교육, 문화 등 생활서비스와 지역공동체에 대한 정책도 함께 추진되어야 한다.농특세를 농어민기본소득의 재원으로 하려면 몇 가지 조치가 필요하다. 첫째, 농특세를 농어민 소득보장의 재원으로 명확히 규정해야 한다. 농특세법 제1조에는 "농어업의 경쟁력강화와 농어촌산업기반시설의 확충 및 농어촌지역 개발사업"이라는 법의 목적이 규정되어 있다. 넓게 보면 농어업인의 복리증진도 이에 포함되지만, 법의 목적에 '농어민 소득보장'이 포함된다면 더 명시적으로 농어민기본소득을 추진할 수 있을 것이다.둘째, 농특세 수입의 지출구조를 재편해야 한다. 기존 농특세 사업 중 농민 소득보장과 직접 관련성이 낮거나 일반회계와 중복되는 사업을 검토하고, 그 재원을 직접 소득보장으로 전환해야 한다. 다만 농업용수, 농로, 재해예방, 생산기반과 같은 필수 공공투자는 유지해야 한다.셋째, 농특세 수입의 변동에 대비한 안정화 장치를 두어야 한다. 앞에서 말했듯이 농특세 세수는 변동성이 크다. 그래서 다음과 같은 구조가 필요하다. 1) 기본소득 지급에 필요한 경상재원을 별도 계정으로 확보한다. 2) 농특세가 평균보다 많이 걷힌 해에는 안정화기금으로 적립한다. 3) 부족분이 발생하면 일반회계의 법정 전입금 등 보완재원을 마련한다.마지막으로 농특세의 '부가세' 구조가 국가 재정에 칸막이를 쳐 타 부서의 시급한 재원을 빼앗고 효율적인 재정 배분의 경직성을 초래한다는 비판에 대해서 한마디 하고 글을 마치려고 한다. 농특세가 다른 부서의 재원을 뺏는다는 비판은 받아들이기 어렵다. 정반대다. 대한민국 역대 정부는 농어업 예산을 꾸준히 일관되게 빼앗아 왔다.다음은 국가예산 대비 농식품부 예산의 비율을 표시한 표이다. (2008년부터 2013년까지는 '농림수산식품부' 예산으로 '수산'이 포함되어 있음. 그중 2008년, 2012년, 2013년은 '수산'을 제외한 비율을 분리 계산해서 아래에 표시함.)국가예산은 껑충 껑충 뛰고 있는데 농식품부 예산은 거북이걸음을 해 왔다. 심지어 0.02% 증가한 해도 있다. 이것은 실질적인 감소이다. 사태가 이러하다 보니 국가예산 중 농식품부 예산이 차지하는 비율은 2008년 4.8%(수산 포함 5.43%)에서 2023년에 4% 벽이, 2021년에 3% 벽이 무너졌고, 현재는 국가 예산의 2.7%에 불과하다. 거의 반토막이 난 것이다. 다시 말해 다른 부서가 농식품부 예산을 빼앗아 간 것이다.공정히 말하자면 국가예산 대비 농축산식품부 예산의 비율이 최소한 이명박 정부 첫 해의 수준인 4.8%로 복원하는 것이 맞다. 만약에 그렇다면 당장 모든 농어민 '개인'에게 월 70만원의 기본소득이 가능할 것이다. 하지만 우리는 이런 '무리한' 요구를 지금 하려는 것이 아니다. 농어업 예산의 추가 감축을 막고, 최소한 농어업을 위해 쓰기로 되어 있는 농특세만이라도 농어민을 위해 쓰자고 주장하고 있는 것이다.기후위기 시대에 농어업의 가치는 숫자로 측량할 수조차 없다. 바로 생존 그 자체가 걸려 있는 것이다. 그 점을 절대 잊지 말아야 할 것이다.