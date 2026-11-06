넷플릭스 안 끊기게 '출동 대기'... 이렇게까지 합니다

노동자의 생명과 안전을 지키기 위해 고군분투하는 노동자의 목소리가 대통령의 목소리보다 커져야 산업재해를 막을 수 있습니다. 박정훈 공공운수노조 노동안전보건위원회 위원장이 산업현장에서 동료와 시민의 안전을 지키기 위해 고군분투하는 노동자들의 이야기를 전합니다.



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큰사진보기 ▲공공운수노조 더불어사는 희망연대본부 최용 정책국장 ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

- 정의당 강은미 의원 보좌관으로 뵈었는데, 어느 순간 노조정책국장으로 오셨습니다.

- '희망연대본부'라는 이름이 특이합니다.

- 시민들은 전단지로 딜라이브, 헬로비전, SK브로드밴드 같은 업체를 만납니다. KT, LG, SK랑 무슨 차이가 있는 건가요?

큰사진보기 ▲가정집 인터넷 설치를 위해 외부 작업중인 유플러스 홈 서비스 기사 ⓒ 희망연대본부 관련사진보기

- 와이파이와 넷플릭스가 필수 서비스가 됐잖아요. 통신이 끊기지 않게 일하는 노동자들의 삶이 궁금합니다.

- 설치수리기사라고 하면 추락, 감전, 교통사고 등의 위험이 있을 것 같습니다.

- A자형 옥상 작업을 거부하면 거기 사는 고객들은 서비스를 받을 수 없는 건가요?

- 돌연사도 있었다고 하셨는데 야간노동이나 과로도 있나 보네요?

- 옥외작업이 많다 보니 폭염과 한파도 고통일 것 같습니다.

- 산업안전보건위원회나 단체교섭을 활용해서 안전대책을 마련하는 건가요?

- 산안법이 개정되면서 50인 이상 사업장은 위험성평가가 의무화됐습니다.

- 콜센터 노동자들의 정신건강 문제는 많이 알려진 문제인데 해결이 잘 안되네요.

큰사진보기 ▲2020년 11월 11일 120다산콜재단 노동조합이 2020년 임금협상 결렬에 따라 경고파업에 들어간 당시, 서울 동대문구 120다산콜재단 로비에서 노조원들이 결의대회를 하고 있는 모습. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

- 다산 콜센터하면 서울 시민들이 한 번쯤은 이용해 봤을 것 같습니다. 그만큼 스트레스도 높은가 보네요.

- AI의 영향도 있을 것 같습니다.

- AI가 일은 잘하나요?

- 인간 노동자의 노동강도는 더 높아지겠네요.

- 대안이 있을까요?

- 곧, 전태일 열사 기일입니다. 투쟁도 열심히 하시지만 연대활동도 적극적이신데요. 네팔에 학교 짓는 것까지 한다고 들었습니다.

- 대부분 저임금 비정규직 노동자들인데 후원까지 하는 게 쉽지 않았을 것 같아요.

- 전태일 정신을 실천하는 노조 같습니다. 11월 13일을 앞두고 전하고 싶은 말씀이 있다면요.

노동조합의 이름이 '희망연대'인 곳이 있다. 2010년 인터넷 설치 수리 기사 노동자들이 노조를 만들면서 임금인상 이외에 사회공헌기금을 조성했다. 이 기금을 바탕으로 취약한 주민들을 위한 도시락 배달, 집수리, 도배, 청소년 지원, 네팔 아동들을 위한 학교 설립 등의 연대활동을 펼쳤다. 인터넷, 케이블TV 설치 수리 노동자와 콜센터노동자를 주축으로 구성된 노동조합이었지만 더불어 사는 삶, 아래로 향하는 연대의 가치를 담아 공공운수노조 더불어 사는 희망연대본부로 이름 붙였다.최용 정책국장은 방송통신서비스 노동자가 동네가 일터인 비정규직 노동자라고 말한다. 양천구 목동, 의정부 장암동이 작업장인 노동자들에게 지역 주민들과 함께하는 것은 자연스러운 일이다. 저임금 비정규직 노동자일지라도 사업장의 벽을 넘어 지역과 연대하지 않으면 노동운동은 고립될 수밖에 없다고 전망한다.방송통신노동자들의 산재사고는 동네 주민의 산재사고이기도 하다. 우리 집 와이파이와 넷플릭스가 끊기지 않게 하기 위해 수리기사들은 난간도 없는 A자 형태의 옥상에 오른다. 한여름 환기도 냉방도 안 되는 아파트 지하시설에 갇혀 일하기도 한다. 노동부의 옥외작업지침에 따르면 지붕이 있는 옥상이나 지하는 옥외가 아니다. 따라서 노동부의 폭염조치도 적용되지 않는다. 희망연대본부는 작업중지권을 행사하고, 단체교섭을 통해 노동자를 지키고 있다.AI(인공지능)로 인한 작업장의 변화도 눈에 띈다. 콜센터 노동현장에 AI가 도입되면서 인간노동자의 상담시간은 길어지고 상담내용도 복잡해졌다. 쉬운 상담은 AI 상담사가 가져가니 콜 수 기준을 채우지 못해 임금이 삭감된다. 최용 정책국장은 난이도가 높은 상담 위주로 직무가 전환된 만큼 의무 콜 수를 줄이고, 충분한 휴식시간을 보장하는 것을 대안으로 제시한다. AI가 일자리를 빼앗는 게 아니라 노동의 양상을 바꾸고 있는 만큼, 구체적인 대안이 필요하다는 것이다.국회의원보좌관에서 노동조합 정책국장으로 변신한 최용을 만나 방송통신노동자들의 노동안전문제를 들어봤다."원래는 병원 내 환자이송을 담당하는 파견노동자였어요. 이후 진보정당에 입당했다가 15년 정도 국회의원 보좌관 생활을 했죠. 저는 보좌관도 당직이라 생각해요. 제가 받는 월급도 당에서 만들어준 거잖아요. 지난 총선 이후 중견활동가로서 고민을 많이 했어요. 오래된 당직자가 당에 남아 활동하는 게 맞나. 국회를 벗어나 사회운동과 현장에서 진보정당의 가치를 확장시키고 싶었어요. 지역연대운동과 노동운동을 함께하는 희망연대본부가 매력적으로 보여 2024년부터 일하게 됐습니다.""2010년에 인터넷 TV 서비스업체 딜라이브 노동자들이 노조를 만들면서 '사회공헌기금'이란 걸 조성했어요. 이 돈을 바탕으로 지역사회 취약계층에 도시락을 배달하거나 집수리, 청소년 지원 활동들을 했죠. 노동조합의 담벼락을 넘어 지역사회와 연대하는 가치 지향이 있는 겁니다. 더불어 사는 삶. 아래로 향하는 연대를 합쳐 공공운수노조 더불어사는 희망연대본부로 이름 지었습니다. 조합원 다수는 방송 인터넷 설치기사, 방송통신 콜센터, 다산콜센터나 경기콜센터 등의 공공기관 콜센터 노동자들이에요. 5000명 규모의 방송통신서비스노동조합이라고 생각하시면 될 것 같습니다.""KT, LG, SK등은 망을 깔고 기술을 개발하는 원청업체이고, 가정마다 인터넷과 IPTV를 설치하고 정비 관리하는 대리점이 있는 것이죠. 직영대리점이 아니고 하청사가 난립한 형태였는데, 노조가 만들어지면서 원청 통신사가 자회사를 만드는 방식으로 전환되고 있습니다.""요즘 조합원들이 전자담배로 모두 바꿨어요. 연초를 피면 고객평가가 안 좋아져요. 고객에게 잘 보여야 하는 감정노동자들이죠. 설치기사들은 모두 댁에 방문하는 노동자들이고, 망유지 보수 업무는 댁에 방문하지는 않아요. 공통적인 건, 옥외업무를 하고 운전을 엄청나게 하는 이동노동자라는 점이에요.""2019년에 LG유플러스 비정규직 노동자가 12층 건물 옥상에서 6층 건물로 인터넷선을 끌어올리려다가 추락해 사망했어요. LG헬로비전에서는 돌연사가 있었어요. 전신주 작업을 하다 감전되는 사건도 있습니다. 특히 A자형 옥상 작업이 위험해요. 고깔 모양의 옥상에서 난간도 없는 곳에서 작업을 해요. 군인들이 헬기에서 줄 타고 하강하는 걸 헬기레펠이라고 하는데, 헬기레펠 하듯이 작업하면 된다며 일을 시켰죠. 노조가 생기면서 A자형 옥상 작업을 거부하기 시작했어요. 절연장갑과 보호장구도 지급되기 시작했고요.""장치를 지상으로 내리면 됩니다. 기계를 아래로 내리면 되는데, 사람을 올렸던 거죠. 안전을 보장할 방법이 없었던 게 아니라, 방법을 찾지 않았던 겁니다. 반대로 이윤을 절약할 방법은 잘 찾아요. 과거에는 통신사들이 인터넷 설치기사들을 모두 개인사업자로 부렸어요. 절연장갑이나 보호장구도 도급기사시절에는 다 개인이 샀어요. 그런데 2017년 자본 없는 개인사업자가 정보통신사업을 하면 불법이라는 법률이 발견되어 모두 직고용 된 거죠.""중계기나 전신주가 고장 나면 바로 출동해야 됩니다. 여러 집들이 동시에 TV나 인터넷이 안 되는 대형 사고죠. 동네마다 한두 명씩 바로 출동할 사람이 있어야 해요. 이분들은 저녁 6시 퇴근 이후부터 대기근무예요. 샤워할 때 핸드폰을 비닐봉지에 넣어놓고 씻고, 머리맡에 핸드폰 놓고 자요. 기지국 중계기는 산 위에 있는 경우가 많아요. 새벽에 전화 오면 자다 일어나서 산 중턱까지 운전해서 가서 수리하고 와야 합니다. '돌발노동'이죠.""그렇죠. 그런데 설치 수리 업무는 정부 폭염대책 대상이 아니에요. 옥상위에 지붕이 있으면 옥외작업이 아닌 거예요. 구옥아파트는 지하에 장치가 있어요. 지하에 에어컨이 있을 리가 없잖아요? 덥고 습하고 환기도 안 되죠. 적용이 되더라도 2시간 일하면 20분 휴식 정도로는 폭염이 해결이 안 돼요. 노조가 싸워서 정부대책보다 좋은 폭염가이드라인을 만들었어요.""다단계 하청구조이다 보니 산업안전보건위원회 구성요건이 안 되는 경우가 많아요. 그나마 30인 이상이면 노사협의회 의결로 처리하고 그마저도 안 되면 단체협약으로 풀 수밖에 없어요. 다산콜센터 같은 공공행정의 경우 산업안전보건위원회 설치의무에서 제외되다 보니 노사협의회를 활용하기도 합니다. 그래서 산업안전보건체계를 제대로 만들려면 고용구조 개선이 필수입니다. 원청교섭을 하면서 작업중지권, 폭염대책, 노사공동위험성 평가 등 공통된 요구를 만들고 있습니다.""노조에서도 준비를 하고 있습니다. 설치수리업무노동자들이 운전하면서 발생할 수 있는 위험성평가항목을 만들려고 하고요. 콜센터의 경우 사측에서 먼저 준비를 하더라고요. 다산콜센터 위험성평가 설문을 봤는데, 떨어짐, 끼임 항목이 있더라고요. 콜센터 노동자들에게 전혀 맞지 않아 설문 중단시키고 노조랑 상의해서 하자고 했습니다. 공공행정이라 산보위(산업안전보건위원회) 안 할 거면 노사협의회에서 의결해서 하자고 했습니다. 직무스트레스와 감정노동을 중심으로 현장에 맞게 위험성평가를 해야 노사 모두에게 도움이 됩니다.""직장의료보험 가입자들이니, 건보내역을 보면 해당 기업 노동자들이 주로 앓는 질병을 알 수 있어요. 정신건강 진료내역을 보니 다산콜센터 노동자들의 진료 비율이 일반사업장의 1.7배 정도 높고, 근 5년간 두 배 정도 늘어났어요.""시장이 바뀌면 새로운 사업을 하잖아요. 서울시 콜센터이다보니, 새로운 정책이 나오면 모두 다산콜센터로 전화가 와요. 시에서도 사업을 하나 내면 다산콜센터와 MOU를 맺어요. 요즘 마라톤 때문에 난리잖아요. 교통민원은 다산콜센터로 넣으라고 아예 마라톤 현장에 적혀있어요. 마라톤할 때마다 난리가 나는 거죠. BTS공연 같은 빅 이벤트가 벌어지면 10일 전부터 콜이 몰려요. 인력 충원은 없어요.""콜센터 노동자들은 의무 콜이 있어요. 하루에 55에서 60콜 정도 채워야 해요. 이걸 못 채우면 실적급을 못 받아요. 기본급만으로는 살 수가 없거든요. 그런데 AICC라고 AI컨택센터가 도입되면서 인간노동자들이 의무 콜을 채울 수가 없어요. 단순콜은 AI가 다 가져가고 복잡하고 화가 난 민원인의 콜만 받다 보니 상담 시간이 늘어나는 거죠. AI는 원청이 개발하고 도입해요. 현장상황을 전혀 고려하지 않아요.""아직 수준이 낮아요. 시골에는 TV가 안 나오거나 리모컨이 안 되면 콜센터로 전화해요. AI가 어르신의 말씀을 알아들을 리 없죠. 민원이라는 게 답답해서 전화를 하는 거잖아요. 그런데 AI 상담이라는 건 무엇 때문에 답답한지는 상관없고 '내(AI)가 알아들을 수 있게 이야기해 봐' 거든요. 서비스의 주객이 전도된 거죠.""콜이 어려워졌어요. 사실 상담 하면서 영업도 해야 하는데, 화가 난 고객을 상대로 영업이 되겠습니까? 회사도 손해죠. 인간 노동자의 숙련된 대응이 더욱 중요해졌습니다.""노조가 나서야죠. AI 관련 교육과 설문조사를 진행하고 있습니다. 일단 노동자들이 어렵고 긴 상담 위주로 노동의 형태가 바뀌었으니 의무콜수도 낮추라고 요구할 생각입니다. 화가 난 고객을 자주 상대하니, 감정을 추스를 휴식시간을 보장하라는 요구도 있습니다. 지금 당장 일자리 문제는 없을 것 같아요. 그러나 장기적으로는 AI를 핑계로 퇴사나 정년 같은 자연감소분을 채우지 않을 것 같아요. 그런데 현장에서는 인간 노동자가 더 필요하거든요. 적정인원, 적정한 휴식을 확보하는 것이 중요해질 것 같아요.""조합원들이 좋아해요. 해외 아동과 결연도 해요. 매달 후원을 하는 거죠. 네팔로 직접 가서 우리가 후원한 학교도 보고, 지역 단체들과 교류도 하고요. 후원하는 아동과 만나기도 합니다. 곧 김장철이니 김장도 하고 겨울에는 연탄배달도 하겠네요.""돈이 있고 없고를 떠나서 희망연대본부는, 우리 노조는 기본으로 나눔과 연대를 한다. 이게 조합원들 사이에 동의가 되어 있는 것 같아요.""전태일 본인은 재단사였어요. 자기가 하는 일을 뛰어넘어서 청계천 시다들과 봉제노동자들과 연대하셨죠. 노동조합도 똑같아요. 사업장 안에서만 활동하면 나중에 잘 안될 것 같아요. 내 작업장을 넘어서 좋은 영향을 끼쳐야 사회도 나와 우리한테 좋은 영향력을 끼칠 것 같아요. 그것이 우리의 희망연대운동입니다."