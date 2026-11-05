교육청, 세종 유치원 사태 지원책 발표... 교사노조 반발

특수교육 대상 유아의 공격 행동 제지 과정에서 아동학대 신고를 당한 세종시 공립유치원 사안
과 관련해, 세종특별자치시교육청의 대책 발표와 교원단체의 강한 반발이 이어지고 있다. 교육청은 인력 추가 투입과 법률 지원 강화를 약속했으나, 교직단체들은 실효성 없는 임시방편에 불과하다며 교육감 차원의 악성 민원 고발과 근본적인 보호 대책 마련을 촉구했다.
세종시교육청은 5일 공식 입장문을 발표하고 지원 대책을 밝혔다.
시교육청은 앞서 해당 유치원의 2개 특수학급 운영을 위해 예산 및 전담 인력 총 10명(특수교사, 실무사, 통합교육협력강사, 자원봉사자 등)을 지원해 왔다고 설명했다. 또한 현장지원단 방문과 전담 변호사의 수사기관 동행 조사 등 법률 조력을 제공했으며, 피해 교원에 대한 병가 조치와 심리상담을 진행 중이라고 덧붙였다.
아울러 향후 해당 사안에 대한 전담 법률지원단을 구성해 아동학대 피소 등에 체계적으로 대응하고, 교원과 유아 간 실질적인 분리 방안을 마련하겠다고 강조했다. 지난 4일 세종교사노동조합과의 간담회에서 수렴된 현장 의견을 바탕으로 지원 체계 개선도 추진한다는 방침을 밝혔다.
그러나 교원단체들은 교육청 발표가 실질적인 현장 정상화로 이어지지 못하고 있다며 강하게 반발하고 있다.
세종교사노동조합은 5일 성명을 내고, 교권보호위원회의 교권침해 인정 이후에도 추가 고소가 이어지고 있다며, 대책 발표에 그칠 것이 아니라 기존 조치의 실효성을 원점에서 점검해야 한다고 지적했다.
노조는 우선 피해교원이 안전하게 교육활동을 이어갈 수 있도록 기존 보호조치의 이행 여부를 점검하고, 피해교원의 의사를 반영한 치료·회복, 법적 대응 조력 및 대체인력 투입 등 실효성 있는 보호대책을 즉각 시행하라고 요구했다. 또한 다른 유아들의 학습권 침해를 해소하기 위해 현장 실태를 면밀히 점검하고, 특수교육 대상 유아에게 필요한 전문적인 행동중재와 개별화된 교육지원을 강화할 것을 촉구했다.
특히 교권보호·유아교육·특수교육 등 관련 부서가 다수 얽혀 있는 사안인 만큼 개별 교원이나 유치원에 책임을 미루지 말고 교육청이 총괄 대응해야 한다고 강조했다. 아울러 필요한 전문인력과 예산을 2027년 예산에 반영하고, 진행 중인 수사 절차와 상관없이 피해 교원 보호와 학습권 해소 조치를 지체 없이 이행하라고 명시했다.
앞서 전국교직원노동조합 세종지부 역시 4일 성명을 통해 교육청의 임시방편적 대응을 비판하며 무고성 반복 신고 학부모에 대한 교육감 차원의 법적 고발과 정당한 생활지도를 보호하기 위한 <아동복지법> 등 관련 법령 개정을 촉구한 바 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.