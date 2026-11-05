'이란 전쟁도 원인' 인정한 트럼프, 종전 기대할 수 있을까

큰사진보기 ▲1일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 캔자스주 살리나의 살리나 지역 공항에서 열린 중간선거 유세 집회에서 연설하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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중간선거에서 민주당에 압승을 안겨준 트럼프 대통령이 이란 전쟁이 패배의 주요 원인임을 인정했다. 이는 JD 밴스 부통령이 노골적으로 "우리가 패배한 원인은 전쟁"이라고 언급한 이후에 나왔다.밴스 부통령은 공화당의 대패가 확실해지던 4일(현지시간) 사회관계망에 올린 장문의 글을 통해 "유권자들은 트럼프가 전쟁을 끝내고 생활비와 물가 문제에 초점을 맞추길 원한다"고 말했다. 그러면서 "대통령 자신도 지난 밤 이를 언급했다"고 지적했다. 트럼프 대통령이 3일 <폭스뉴스>와의 인터뷰에서 "이란(전쟁)이 원인 중 일부"라고 얘기한 것을 지적한 것이다.밴스 부통령의 언급이 있은 후 트럼프 대통령은 <폭스뉴스> 인터뷰에서 언급한 것보다 더 솔직하게 이란 전쟁이 패배의 원인임을 인정했다. 민주당의 압승이 확실해진 4일 낮 백악관 연회장 건설 현장을 찾은 트럼프 대통령은 "이란 전쟁이 패배 원인"이라는 밴스 부통령의 언급에 동의하느냐는 기자들의 질문에 "대부분 진실(largely true)이라고 생각한다"고 답했다. 그러면서 "전쟁이 약간의 단기간 동안 휘발유 가격을 끌어올렸기 때문"이라고 이란 전쟁이 에너지 가격 인상을 야기했음을 인정했다.그러나 동시에 전쟁이 잘못된 결정은 아니라는 점을 강조했다. 트럼프 대통령은 "만일 다시 (전쟁을) 해야 한다면 다시 그럴 것이다. 왜냐하면 장기적으로 그것이 유일한 답이고 이란이 핵무기를 가지도록 둘 수는 없기 때문"이라고 자신의 결정이 옳았음을 주장했다.중간선거에서 예상보다 더한 민주당의 압승과 공화당의 참패 결과가 나온 후 이란 전쟁의 향방에 대한 관심이 높아지고 있다. 우선 선거를 통해 에너지 가격과 물가 인상의 근본적인 원인인 전쟁에 반대하는 미국 국민의 의사는 재확인됐다. 이란 전쟁이 경제 압박 요인이라는 점도 재확인됐다. 이란 전쟁 조기 종식과 에너지 가격 하락에 대한 기대감으로 4일 미국 주식시장의 주요 지수가 일제히 상승하고 국제유가가 8% 이상 급락했기 때문이다. 이제 남은 건 트럼프 대통령의 결단이다.트럼프 대통령은 중간선거 전까지 이란과의 종전 협상과 재공격 가능성을 두고 계속 저울질을 해왔다. 트럼프 대통령이 선거 결과를 반영해 어떤 선택을 할지는 아직 알 수 없다. 선거 전 많은 언론과 전문가들은 눈치를 보느라 결정을 하지 않았던 트럼프 대통령이 선거 후 오히려 부담을 떨치고 이란 공격을 재개할 수 있다고 전망하기도 했다. 그러나 일반적인 패배가 아니라 역사적인 참패를 당한 상황에서 트럼프 대통령이 유권자와 정치권의 의사에 반하는 공격 재개에 부담을 느낄 가능성이 커진 점이 달라진 상황이라고 볼 수 있다.그럼에도 트럼프 대통령이 정치적 부담 때문에 이란 공격 재개 가능성을 아예 배제하고 적극적으로 이란과의 종전 협상에 임할 것이라는 전망은 아직은 시기상조라 할 수 있다. 그동안 발언을 통해 드러난 것처럼 트럼프 대통령 자신도 아직 결정을 하지 않은 것으로 보이기 때문이다.이와 관련해 국제위기그룹(ICG)의 알리 바에즈는 CNN에 "이란 전쟁은 트럼프에게 체면을 살리는 거래를 하고 승리를 선언할지, 아니면 군사적 선택을 고집할지 냉혹한 선택을 해야 하는 정치적 골칫거리가 됐다"며 "위험은 선거에서 진 트럼프 대통령이 전장에서 보상을 찾으려 할 수 있다는 점"이라고 말했다. 이는 트럼프 대통령의 군사적 선택 가능성을 언급한 것이다. 그러나 반대로 국내 정치적 입지가 약화한 상황에서 외교적 성과를 위해 이란과 종전 협상에 합의하고 승리를 선언할 가능성도 없지는 않다.트럼프 대통령의 향후 선택에 미국을 포함한 전 세계의 관심이 집중되고 있는 가운데 중간선거 결과에 가장 먼저 반응하고 나아가 종전 기대감을 표명한 건 이란이다. 이란은 민주당의 승리로 미국 국민의 전쟁 반대 의지가 확인됐다고 주장했다.이란의 종전 협상 대표인 모하메드 바게르 갈리바프 의회 의장은 4일 공화당의 참패가 확인된 이후 사회관계망을 통해 미국 국민이 "전쟁 반대"에 투표했다며 "우리는 이런 의사에 찬성한다"고 말했다. 그러면서 "미국 정부가 국제적인 자금줄과 협박 세력에 봉사하기 위해 국민의 뜻을 저버린다면, 우리의 전쟁 반대는 악몽임을 알게 될 것"이라고 경고했다. 이는 이란이 미국 선거 결과가 이란 공격의 부당성을 확인해준 것으로 해석하고 있음을 보여준다.이란은 종전에 대한 기대감으로 트럼프 대통령의 중간선거 패배를 간절히 원했다. 중간선거 전에 수도 테헤란 한복판에 트럼프 대통령이 감옥에 갇힌 모습과 "우리는 트럼프를 죽일 것이다"고 쓰인 대형 광고판을 설치한 건 이런 소망을 보여준 것이었다. 그리고 이란은 자기 손으로 이룬 건 아니지만 일단 소망을 이뤘다.이와 관련해 이란 의원인 메이삼 조후리안은 <가디언>에 "핵심 사안은 침략자가 진흙탕에 던져졌고 이란이 그 결과에 영향을 미쳤다는 점"이라고 강조했다. 이란 의회 수석 부대변인인 알리 니크자드 또한 <가디언>에 "선거 참패는 이란 국민에 의해 트럼프가 패배한 것의 여진"이라며 큰 의미를 부여하고 이란의 전쟁 정당성을 강조했다.이란이 트럼프 대통령의 패배에 기뻐하고 있지만 이는 전쟁 종식 가능성과는 별개의 문제다. 이란은 미국 중간선거 결과에 기쁨을 감추지 못하면서 다른 한편으로 선거 전부터 언급됐던 트럼프 대통령의 공격 재개 가능성을 우려하고 있다. 이는 이란 최고지도자인 모즈타바 하메네이의 성명을 통해서도 확인됐다.하메네이 최고지도자는 4일 자신의 웹사이트에 게재한 성명을 통해 미국의 정책 변화를 기대하지 말라고 강조했다. 그는 "이란에 대한 미국의 적대행위"에 변화가 있을 것으로 생각하는 사람은 "심각한 실수를 저지르는 것"이라고 강조했다. 또한 미국의 침략이 재개된다면 "광범한 차원"이 될 것이라고 경고했다. 이날 성명은 매년 기념하는 1979년 테헤란 미국 대사관 점거일에 맞춰 나온 것이지만 동시에 트럼프 대통령의 공격 재개를 염두에 두고 국내 여론 다잡기를 한 것으로 볼 수 있다.이란 전쟁 재개 여부의 선택권을 트럼프 대통령이 쥐고 있고 트럼프 대통령이 당분간은 선거 후 상황을 지켜보며 아무런 대응을 하지 않을 가능성이 있는 상황에서 이란 전쟁은 당분간 지속될 것으로 보인다. 중재국인 카타르와 파키스탄을 통한 미국과 이란 간 소통은 계속되고 있지만 양국이 각자의 요구를 두고 전혀 타협하지 않고 있기 때문이다.이란은 미국 중간선거 후의 공격 재개를 막기 위해 중재국을 통해 미국에 계속 7개 조항의 종전안 수용을 요구하고 있다. 여기에는 호르무즈 해협 개방 조건으로 미국의 공격과 해상 역봉쇄 중단, 미국의 제재 중단, 전쟁 배상, 이란 동결 자산 해제, 이스라엘의 레바논과 가자 공격 중단 등이 포함되어 있다. 이는 대부분 지난 6월 미국과 이란이 합의한 양해각서에 포함된 내용이지만 7월 초 이란 공격을 재개하면서 양해각서를 사실상 무효화한 트럼프 대통령은 이란의 종전안을 계속 거부하고 있다. 중간선거 직전에도 이란은 자국 종전안 수용을 요구하고 미국은 이를 거부하면서 거친 언사를 교환했다.트럼프 대통령의 중간선거 참패로 이란 전쟁 종전에 대한 기대감이 커지면서 미국은 물론 전 세계가 선거 결과에 영향을 받은 트럼프 대통령이 어떤 선택을 할지 주목하고 있다. 트럼프 대통령의 이란 공격과 전쟁 개시는 명분과 정당성이 전혀 없는 선택이었고 트럼프 대통령 자신조차 전쟁의 늪에서 빠져나올 방법을 고민해 온 것이 사실이다. 그러나 전쟁의 피해보다 자기 정치에 더 몰두하는 트럼프 대통령의 태도와 정치적 셈법으로 인해 당분간 전쟁은 계속될 것으로 보인다.