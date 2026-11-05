류덕현의 반문 "윤석열 정부 때 미래대응기금 있었다면?"

큰사진보기 ▲류덕현 재정기획보좌관이 4일 용산 대통령실에서 기자간담회를 하고 있다. 2025.9.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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류덕현 청와대 재정기획보좌관이 예산국회의 핵심쟁점으로 부각된 미래대응기금을 "쌈짓돈"이 아닌 "책임재정"이라고 반박했다. 국민의힘이 반도체 호황 등에 따른 추가세수를 기반으로 조성된 약 162조 원 규모의 미래대응기금을 "총선용 사금고", "정권 쌈짓돈" 등으로 폄훼하는데 대해서다.그는 특히 미래를 위해 한 번에 남은 돈을 쓰지 않고 일부는 적립하고 일부는 청년·성장동력·지방·교육 등에 투자하기로 한 것은 윤석열 정부의 실패한 재정정책을 반면교사 삼은 것이라고 강조했다.류 보좌관은 5일 페이스북에 "지난 정부는 효과가 검증되지 않은 감세를 밀어붙였다. 그 결과 경기 둔화와 세수추계 실패까지 겹쳐 2023~2024년 무려 87조 원의 세수결손이 발생했다. 그런데 정부가 택한 해법은 무엇이었냐"며 이러한 입장을 밝혔다.그는 "(윤석열 정부는) R&D 등 미래성장을 위한 투자와 민생에 필요한 지출을 줄였다. 정부가 모아둔 다른 기금의 여유재원을 변칙적으로 끌어다 썼고, 지방정부에 지급해야 할 교부세마저 줄였다"고 지적했다.또 "재정건전성을 강조하면서 정작 재정 본연의 역할인 경기대응과 미래투자를 외면했다"며 "그 부담은 국민과 지방정부가 떠안았고, 우리 경제는 미래를 준비할 소중한 시간을 잃었다"고 꼬집었다.류 보좌관은 "이 경험이 주는 교훈은 분명하다"며 "세수가 넉넉할 때 미래를 위해 재원을 쌓아두고, 세수가 급감하더라도 국가의 미래를 좌우할 필수적인 투자는 흔들림 없이 이어가야 한다는 것"이라고 했다.이어 "미래대응기금은 바로 이를 위한 장치"라며 "국가경제를 걱정하고, 재정의 지속가능성을 고민하는 분들이라면 미래대응기금을 적극 찬성하는 것이 오히려 책임있는 자세가 아닐까"라고 반문했다.아울러 "미래에 대비하는 이런 장치 자체를 '방만재정', '쌈짓돈'이라고 비판하는 것은 납득하기 어렵다"며 "과거를 돌아보며 묻고 싶다. 그때, 미래대응기금이 있었더라면 어땠을까"라고 덧붙엿다.