'존엄한 죽음' 관심 증가… 호스피스 이용·연명의료결정 참여 증가세

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 지난 6월 4일 오후 충청북도 청주시에 있는 청주원광효도요양병원을 방문해 (원장 노경빈)을 방문해 요양병원 호스피스 사업과 연명의료결정제도 운영 현황을 직접 살펴보고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲호스피스·완화의료 서비스 기관 및 이용자수 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대국민 호스피스·완화의료 인식도 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 연명의료결정제도 주요 통계 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

지난해 호스피스 서비스를 새롭게 이용한 환자가 2만6000명을 넘어섰다. 자신의 임종 과정에서 연명의료를 받지 않겠다는 뜻을 미리 밝혀두는 사전연명의료의향서 누적 등록자도 320만 건을 돌파하는 등 삶의 존엄한 마무리에 대한 국민적 관심이 꾸준히 늘어나는 추세다.보건복지부와 중앙호스피스센터, 국립연명의료관리기관은 5일 이 같은 내용을 담은 '2025 국가 호스피스·완화의료 연례보고서'와 '2025 연명의료결정제도 연보'를 발간하고 주요 운영 현황과 성과를 공개했다.먼저 호스피스·완화의료 신규 이용 환자는 2023년 2만2394명에서 2024년 2만4318명, 2025년 2만6020명으로 꾸준히 늘었다. 지난해 신규 이용 환자는 전년보다 1702명(6.9%) 증가한 수치다.호스피스 서비스 제공 기반도 확대됐다. 2025년 말 기준 호스피스 전문기관은 모두 194곳으로, 전년 말(188곳)보다 6곳 늘었다. 유형별로는 입원형 104곳, 가정형 40곳, 자문형 44곳, 요양병원형 6곳이다.국민의 호스피스에 대한 인식과 이용 만족도도 높아졌다. 대국민 인식도 조사에서 호스피스를 들어본 적이 있다고 답한 응답자는 83.2%로 전년(80.4%)보다 2.8%포인트 상승했다. 호스피스가 필요하다는 응답은 89.9%, 실제 이용할 의향이 있다는 응답은 93.1%에 달했다. 호스피스 전문기관 이용 만족도는 94.7%로 전년(94.3%)보다 0.4%포인트 높아졌다.연명의료결정제도 역시 자신의 임종 과정에 관한 의사를 미리 결정해두는 국민이 늘면서 제도 시행 이후 누적 등록 건수가 크게 증가했다. 2025년 사전연명의료의향서 신규 등록은 49만9961건으로 집계됐다. 2018년 2월 제도 시행 이후 누적 등록 건수는 320만1958건이다.사전연명의료의향서는 19세 이상 성인이 향후 임종 과정에 들어섰을 때 심폐소생술, 인공호흡기 착용 등 연명의료를 받지 않겠다는 의사를 미리 작성해두는 문서다.말기 환자나 임종 과정에 있는 환자가 담당 의사와 함께 작성하는 연명의료계획서는 지난해 2만9557건이 등록됐다. 제도 시행 이후 누적 등록 건수는 18만5952건이다.실제 연명의료중단등결정 이행 과정에서도 환자 본인의 의사를 확인하는 비율이 높아졌다. 지난해 연명의료중단등결정 이행 건수는 8만1220건으로, 이 가운데 연명의료계획서나 사전연명의료의향서를 통해 환자 본인의 의사를 확인한 비율은 52.2%였다. 이는 2018년 제도 시행 첫해보다 19.7%포인트 상승한 수치다.국민이 연명의료결정제도를 이용할 수 있는 기반도 확대됐다. 지난해 사전연명의료의향서 등록기관은 819곳으로 전년보다 59곳 늘었으며, 의료기관윤리위원회를 등록한 의료기관은 513곳으로 40곳 증가했다.이번 연례보고서와 연보는 국내 호스피스·완화의료 및 연명의료결정제도의 운영 현황과 변화 추이를 종합적으로 담은 것으로, 향후 제도 개선을 위한 기초자료로 활용될 예정이다.곽순헌 복지부 보건의료정책관은 "초고령사회 진입과 함께 생애 말 존엄한 삶의 마무리에 대한 국민적 관심이 증가하고 있다"라며 "앞으로도 국민 누구나 자신의 삶의 마무리에 관한 의사를 충분히 표현하고 존중받을 수 있도록 연명의료결정제도 및 호스피스·완화의료 제도가 원활하게 운영될 수 있도록 지원하고 개선해 나가겠다"라고 밝혔다.