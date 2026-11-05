국방부 "청해부대 호르무즈 파병 전제 아냐... 전쟁 개입 절대 없다"

큰사진보기 ▲정빛나 국방부 대변인 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

정부가 청해부대의 작전구역을 기존 아덴만에서 오만 남방 외해까지 확대하기로 한 가운데, 국방부는 이번 조치가 호르무즈 해협 파병을 전제로 한 것은 아니라고 밝혔다. 미국과 이란의 전쟁에는 개입하지 않되, 향후 정세가 안정될 경우 국제 해상교통로의 항행 자유 회복을 지원할 가능성에는 대비하겠다는 입장이다.정빛나 국방부 대변인은 5일 오전 정례브리핑에서 청해부대 파견 연장 동의안에 '국제 해상교통로의 항행 자유 회복 지원'이라는 임무가 추가된 배경에 대해 "호르무즈에 가는 것을 전제로 하는 것은 아니다"라고 밝혔다.이어 "전쟁에 절대 관여하지 않고 개입하지 않는다는 원칙하에 임무를 수행하겠다"고 강조했다.정부는 이날 차관회의에서 청해부대의 작전구역 확대와 추가 전력 파견을 담은 파견 연장 동의안을 통과시켰다. 다음 주 국무회의와 대통령 재가를 거쳐 국회에 제출할 예정이다.수정안에 따르면 청해부대의 작전구역은 오만의 두큼항 남쪽 외해까지 확대된다. 호르무즈 해협과 맞닿아 있는 오만만은 포함되지 않는다.기존 구축함 전력에 P-8A 해상초계기 1대와 폭발물처리반(EOD), 무인 기뢰제거 장비 등을 추가하고, 파견 인원도 320명 이내에서 395명 수준으로 늘릴 계획이다.국방부는 중동 지역의 군사적 긴장이 장기화하면서 주요국 해군 전력이 홍해와 호르무즈 해협에 집중돼 아덴만 일대의 해적 대응 전력에 공백이 발생했다고 설명했다. 실제로 해적 활동이 지난해보다 3배 이상 증가했다는 것이다.다만 이번 동의안에는 기존 선박 보호 임무 외에 항행 자유 회복 지원이라는 목적도 새로 포함됐다. 이를 두고 향후 호르무즈 해협에서 진행될 국제사회의 군사적 활동에 참여하려는 사전 준비가 아니냐는 질문이 나왔다.정 대변인은 "허용적 환경이라는 전제 조건이 충족돼야 가능하다"며 미국과 이란의 전쟁이 끝나거나 양국 간 양해각서(MOU)가 체결되는 등 관련 활동이 가능한 여건이 조성돼야 한다고 설명했다.그러면서 "어떤 상황이 어떻게 전개될지는 모르기 때문에 모든 것을 배제하지 않고 준비하는 차원"이라고 덧붙였다.국방부는 청해부대의 확대된 작전구역이 호르무즈 해협에서 직선거리로 650㎞ 이상 떨어져 있다는 점도 강조했다. 추가 파견되는 해상초계기 역시 오만 두큼항을 넘어 작전하지 않는다는 설명이다.이란의 공격 가능성에 대해서는 "그쪽은 물리적으로 이란을 탐지 할 수 없는 곳"이라며 불필요한 오해를 막기 위해 이란을 비롯한 주요국과 소통하겠다고 밝혔다.청해부대가 공격받을 경우 어떻게 대응할 것인지에 대한 질문에는 "자위권 차원에서 교전수칙에 따라 대응하게 된다"고 답했다. 다만 구체적인 교전수칙은 공개하기 어렵다고 설명했다.국방부는 이번 조치가 호르무즈 해협에서의 작전 참여를 곧바로 허용하는 것은 아니며, 향후 해당 해역에서 별도의 임무를 수행하려면 새로운 국회 동의가 필요하다는 입장이다.이번 파견 연장 동의안의 기간은 국회 동의 시점부터 2027년 12월 31일까지다.