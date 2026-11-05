로봇 배우러 대학 가고, 직업 찾으러 기업 간다…논산 교육의 변신

큰사진보기 ▲지난 7월 24일부터 26일까지 2박 3일간 한국과학기술원(KAIST)에서 열린 ‘2026년 논산시 미래인재 꿈드림 코딩캠프’에 참가한 학생들이 수료식을 마친 뒤 주먹을 불끈 쥐고 파이팅을 외치고 있다. 학생들은 캠프 기간 코딩과 첨단기술을 배우며 새로운 분야에 도전하는 시간을 가졌다. ⓒ 논산시 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲교육혁신선도지역 조성을 위한 업무협약에 참여한 기관·단체 대표들이 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김용하 건양대 총장, 이혜경 논산계룡교육지원청 교육장, 백성현 논산시장, 정균철 논산시기업인협의회 회장. ⓒ 논산시 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

초등학생은 대학에서 인공지능(AI)과 로봇을 배우고, 중·고등학생은 지역 기업과 산업 현장에서 자신의 진로를 찾는다. 농촌지역 학생들도 학교 규모나 거주지에 관계없이 다양한 교육을 받을 수 있도록 지원한다. 충남 논산시가 학교와 대학, 기업을 연결해 추진하려는 교육의 모습이다.논산시와 논산계룡교육지원청이 함께 준비한 '2027 교육혁신선도지역' 사업이 본격 추진된다. 논산시는 교육부가 주관하는 교육혁신선도지역으로 지난 4일 선정돼 최대 5년간 총 100억원 규모의 사업비를 지원받을 수 있게 됐다.교육혁신선도지역은 교육청과 지방자치단체, 대학, 기업 등이 힘을 모아 지역에 필요한 교육을 마련하는 사업이다. 학생들이 더 나은 교육을 받기 위해 다른 지역으로 떠나지 않고도 다양한 배움의 기회를 얻도록 하자는 취지다.논산이 내세운 교육 방향은 지역의 산업과 교육을 연결하는 것이다. 국방산업과 농업, 문화유산 등 논산이 가진 자원을 학생들의 배움터로 활용한다는 구상이다.국방 분야에서는 로봇과 첨단기술을 활용한 교육을, 농업 분야에서는 스마트농업과 관련된 체험교육을 확대할 계획이다. 지역의 역사와 문화유산도 학생들이 직접 배우고 체험하는 교육 자원으로 활용한다.대학과 기업의 역할도 커진다. 대학은 교육시설과 전문인력을 제공하고 기업은 학생들이 산업 현장을 이해하고 직업을 탐색할 수 있도록 돕는다. 학생들이 학교에서 배운 지식이 실제 산업과 일자리에서 어떻게 쓰이는지 경험하도록 하려는 것이다.농촌지역의 교육격차를 줄이는 사업도 추진한다. 학교 규모가 작거나 교육시설이 부족한 지역 학생들을 위해 교육과정을 다양화하고, 지역별 여건에 맞는 학습과 돌봄 지원을 강화할 방침이다.이번 선정에는 논산시와 논산계룡교육지원청이 그동안 쌓아온 협력 경험이 뒷받침됐다. 논산시는 교육청과 대학이 가진 전문성을 지역 학생들의 교육에 활용할 수 있도록 예산을 지원하고 교육사업을 추진해 왔다.대표적인 사업이 건양대학교와 함께 추진하는 미래인재 양성교육이다. 올해는 초·중·고교생 500명을 대상으로 인공지능과 소프트웨어 교육을 계획했다. 대학에서 배우는 집합교육 120명과 학교로 찾아가는 방문교육 380명으로 나눠 운영하는 방식이다.대학 교육에는 건양대 교수진이 참여한다. 초등학생들은 코딩으로 로봇을 움직이고 자율주행의 원리를 배운다. 중·고등학생들은 의료 데이터를 분석하고 인공지능을 활용하는 방법을 익힌다. 학생들이 직접 프로그램을 만들고 문제를 해결하도록 교육과정을 구성했다.학교를 찾아가는 수업도 마련했다. 로봇을 활용한 재난 구조 체험부터 농업 자동화를 이해하는 코딩 교육까지 다양하다. 대학까지 이동하기 어려운 학생들에게도 첨단기술을 배울 기회를 제공하기 위해서다.교육 투자도 이어졌다. 논산시는 올해 미래인재 양성교육에 1억5000만원, 한국과학기술원(KAIST)과 연계한 코딩캠프에 5900만원을 편성했다. 장학금 지원 12억7700만원을 포함하면 미래인재 성장지원 사업에 편성한 예산은 모두 14억8600만원이다. 장학금과 교육 프로그램을 통해 학생들의 학업과 진로 탐색을 함께 지원하는 방식이다.지난 8월에는 논산계룡교육지원청, 건양대, 논산시 기업인연합회와 업무협약도 맺었다. 교육기관과 대학, 기업이 각자 가진 시설과 인력, 산업 자원을 교육에 활용하기 위해서다. 이번 교육혁신선도지역 선정에 앞서 지역의 교육 협력체계를 갖춘 셈이다.논산계룡교육지원청 관계자는 논산시가 그동안 지역 교육을 위해 많은 도움을 줬으며, 이번 교육혁신선도지역 선정에도 큰 역할을 했다고 설명했다. 교육지원청과 지자체가 각자의 역할을 나눠 준비해 온 점이 이번 선정의 배경이라는 것이다.이러한 교육 투자는 백성현 논산시장이 추진해 온 '4+1 행정'과도 맞닿아 있다. 백 시장은 시민·기업·교육·행정에 군(軍)을 더한 4+1 행정을 시정 운영의 기본 방향으로 삼고 있다. 이 가운데 교육 분야의 목표는 '인성과 창의력을 갖춘 글로벌 첨단 인재 육성'이다.기업과의 협력으로 지역경제를 키우고, 교육을 통해 그 산업을 이끌 인재를 기르겠다는 구상이다. 논산이 추진하는 국방산업 육성과 첨단농업 발전에도 지역 인재 양성이 필요하다는 판단이 깔려 있다.이번 교육혁신선도지역 선정은 이러한 교육정책을 학교와 대학, 기업이 함께 참여하는 사업으로 확대할 기회가 됐다. 시는 학생들이 논산에서 배우고 지역 산업과 연결된 진로를 찾을 수 있도록 교육과 일자리, 정주 여건을 함께 개선할 계획이다.백성현 논산시장은 "교육은 아이들의 성장을 뒷받침하고 지역의 미래를 열어가는 중요한 힘"이라며 "모든 아이가 어디에 살든 양질의 교육을 받으며 자신의 꿈을 키울 수 있어야 한다"고 말했다.이어 "논산계룡교육지원청과 긴밀히 협력하고 대학과 기업 등 지역사회의 역량을 모아 논산의 특성을 살린 교육환경을 만들어 가겠다"며 "아이들이 논산에서 배우고 성장해 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 교육과 일자리, 정주 여건을 함께 발전시켜 나가겠다"고 덧붙였다.